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Как сделать комфортным ожидание 400-го автобуса у «Океана»? Присылайте ваши предложения 18.04.2019 ZELENOGRAD.RU

В этом году начнется благоустройство Центрального проспекта с заменой остановочных павильонов. В префектуре обещают подумать, как сделать остановку автобуса 400 «экспресс» удобной для ожидания. Напишите, что вам мешает на этой остановке, и чего не хватает.

О том, что в префектуре думают над этим вопросом стало известно из ответ на конкретную жалобу местного жителя Андрея В. Он написал о конфликтах в очереди: смешиваются потоки людей из очереди на сидячие места и очереди «постоять» (вторая традиционно проходит после первой — но всякое бывает). Андрей предложил установить для очереди ограждение в виде змейки — как в аэропортах на регистрацию. Но сделать его стационарным и таким, чтобы под него нельзя было подлезть. Проходы в ограждении должны быть рассчитаны не больше чем на двух человек в ряд одновременно.

Судя по обтекаемому ответу префектуры, конкретного решения для пассажиров 400-го пока нет. На благоустройство проспекта выделен почти миллиард рублей. По проекту, почти все остановки на проспекте заменят на «более современные». Что это значит для важного места посадки в 400-й, чем станет лучше — непонятно.

Пишите в комментариях свои предложения: как — и можно ли вообще — сделать комфортным ожидание 400 «экспресса» у остановки «Магазин «Океан».

Присоединяйтесь к нашей общественной кампании по улучшению автобусного сообщения Зеленограда и Москвы.

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