Ремонт проезжей части, тротуары из гранитной плитки, замена остановок и фонарей, замена лестниц и подпорных стенок, перенос киосков, установка новых антипарковочных столбиков, устройство парковок — таков перечень работ при реконструкции Центрального проспекта. Всё это будут делать на всем протяжении проспекта — от пересечения с Панфиловским до Солнечной аллеи. На это выделено 944 миллиона рублей. Благоустройство начнется примерно в мае и займет год. Рассказываем, что собираются сделать.
Тротуары отремонтируют, местами выложат плиткой — в частности, между остановками «1-й торговый центр» и «Кинотеатр „Электрон“, от „Электрона“ до ЗАГСа. Плитка будет возле всех остановок вдоль проспекта. Гранитной плиткой выложат сквер между торговым домом „Юность“ и ЗАГСом с прилегающими дорожками, площадь у МИЭТа, пешеходные дорожки от остановок „Детский мир“ и Дом быта» вглубь 4 микрорайона.
В проекте — установка 90 скамеек модного в Москве типа «Новая волна», с покрытием из сосны и изогнутой спинкой, а также 22-х велопарковок на пять секций каждая. В пешеходной зоне сделают маленькие скверы с цветниками — там как раз будут стоять скамейки.
Парковочные карманы вдоль проспекта остаются, их расширят и удлинят, в местах въезда на парковки занизят дорожный бордюр. Пешеходную зону от машин отделят разметкой и антипарковочными столбиками. Одна из главных задач реконструкции проспекта, как часто говорили представители администрации, — убрать машины с тротуаров у магазинов. В проекте этот момент никак не отображен, зато обозначены новые парковки — например, между «Домом быта» и бывшими «1000 мелочами», возле банка ВТБ.
Вдоль проспекта заменят 15 автобусных остановок (павильонов ожидания) на более современные. Судя по документации, старые остановки с большой крышей — «Кинотеатр «Электрон» и «Дом быта» — оставят.
Предстоят работы по перекладке водостока. После чего будут демонтировать и делать новые подпорные стенки и лестницы возле 17-этажек. Воздушные коммуникации уберут под землю.
Кроме перекладки дорожного покрытия и устройства парковок проект предполагал и изменения в схеме дорожного движения. Эти предложения презентовали год назад.
Предлагали сделать новые переходы от площади Юности к ЗАГСу, от корпуса 301 к «Детскому миру», на пересечении проспектов Генерала Алексеева и Панфиловского, установка светофора на существующем переходе через Савёлкинский проезд, возле префектуры. А также велодорожки, выделенная полоса для автобусов со стороны 3-го микрорайона — от пересечения с улицей Юности до поворота к «Флейте» — и разделитель встречного движения.
В транспортной части проект ещё не утверждён, сообщили Zelenograd.ru в ЦОДД (Центр организации дорожного движения), и конкретных решений пока нет.
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