Для пешеходов

Тротуары отремонтируют, местами выложат плиткой — в частности, между остановками «1-й торговый центр» и «Кинотеатр „Электрон“, от „Электрона“ до ЗАГСа. Плитка будет возле всех остановок вдоль проспекта. Гранитной плиткой выложат сквер между торговым домом „Юность“ и ЗАГСом с прилегающими дорожками, площадь у МИЭТа, пешеходные дорожки от остановок „Детский мир“ и Дом быта» вглубь 4 микрорайона.

В проекте — установка 90 скамеек модного в Москве типа «Новая волна», с покрытием из сосны и изогнутой спинкой, а также 22-х велопарковок на пять секций каждая. В пешеходной зоне сделают маленькие скверы с цветниками — там как раз будут стоять скамейки.