В зеленоградском центре организации дорожного движения представили проектные предложения по реконструкции Центрального и Панфиловского проспектов. В проекте явно старались учесть интересы пешеходов, общественного транспорта и велосипедистов. При этом и положение автомобилей не ухудшается радикально. Для них даже сделают приятные локальные улучшения. Кратко рассказываем об основных идеях проекта.
Пешеходные переходы. Возобладала идея, что внеуличные (надземные и подземные) переходы — зло. Поэтому рядом с существующими подземными сделают обычные переходы со светофором. Проектировщики заверяют, что благодаря адаптивной регулировке светофоров, скорость движения не снизится. А у пешеходов будет выбор: ждать, пока загорится «зеленый» или сразу идти в подземный переход, спускаясь и поднимаясь по лестницам.
Совсем новые пешеходные переходы со светофором сделают от площади Юности к ЗАГСу и от корпуса 301 к «Детскому миру». На существующем переходе через Савёлкинский проезд, возле префектуры, поставят светофор. Там только что начали строить монументальный надземный переход, но и здесь возобладал принцип, что к внеуличному переходу должен прилагаться регулируемый наземный.
Также наземные пешеходные переходы сделают на пересечении проспектов Генерала Алексеева и Панфиловского. Но они будут без светофоров. Чтобы пешеходов не сбивали, сделают островки безопасности и снизят скорость машин, изменив геометрию съездов. Сейчас для пешеходов это место очень неудобно — чтобы перейти на другую сторону дороги, нужно долго идти до ближайшего подземного перехода, а потом обратно.
Пешеходная зона со стороны 4 микрорайона. Больное и позорное место, где пешеходы ходят вперемешку с машинами, а все попытки решить проблему провалились. Здесь решили так разделить пространство, что возможности неправильно поставить машину не будет физически. Со стороны дороги оставят парковочные карманы, потом будет идти велодорожка, потом дорога для пешеходов, потом узкая полоса для выезда с парковок разных организаций, а потом снова зона для пешеходов и вход в магазины. Получается, что прямо возле входов в магазины машины припарковать будет нельзя — это плюс. Но пешеходам для входа в них в некоторых случаях придется пересекать выезд для машин — это минус. Проектировщики говорят, что это компромиссное решение: не будет хаоса и опасности для пешеходов, число парковочных мест сильно не уменьшится.
Автобусные остановки. Увеличат размеры (фронт посадки) некоторых автобусных остановок. В частности, место посадки на 400-е возле «Океана» — до 60 метров. Максимальная длина автобуса 18 метров, так что места хватит сразу для нескольких автобусов. Ещё там поставят павильон для пассажиров, которые ждут автобуса.
Выделенная полоса для автобусов появится на Центральном проспекте со стороны 3-го микрорайона — от пересечения с улицей Юности до поворота к «Флейте».
Локальные улучшения для водителей. В некоторых местах за счет разделительного газона сделают дополнительную полосу или увеличат длину существующей. Например, при правом повороте с проспекта Генерала Алексеева на Панфиловский, на пересечении Центрального проспекта и улицы Полагушина. Реорганизация движения запланирована на перекрестках Центрального с Савелкинским, Панфиловского с улицей Полагушина и на перекрестке возле ТЦ «Иридиум». Возле пересечения Панфиловского проспекта и Солнечной аллеи сделают более удобный разворот.
Велодорожки. Их сделают на нескольких участках Панфиловского проспекта со стороны 12-го микрорайона и на Центральном со стороны 2-го и 4-го микрорайонов. Там, где мало места для их создания, они будут переходить в пешеходные дорожки.
Более того — на пешеходных переходах сделают отдельные переезды для велосипедистов. По правилам, велосипедист должен спешиться на переходе, но многие этого не делают, а по переездам они могут продолжать ехать, не слезая с велосипеда и не мешая пешеходам. Если для перехода со светофором это кажется нормальным, то для нерегулируемых переходов (возле ТЦ «Панфиловский») вылетающий на дорогу с высокой скоростью велосипедист создает дополнительные риски, если даже ему нужно пересечь одну полосу, а скорость машин низкая из-за сложной геометрии поворота.
Пешеходные дорожки. Там где проектировщики нашли устойчивые протоптанные тропинки, сделают нормальные пешеходные дорожки с твердым покрытием. Например возле остановки «Парк Победы» со стороны 4-го микрораойна, возле остановки «Панфиловский проспект» в 10 микрорайоне, возле остановки «Октябрьская» со стороны Школьного озера.
Комплексное благоустройство. Возле корпусов 301, 302, 338, 1202-1203, 1004 реорганизуют проезд и парковочные места. Общее благоустройство пешеходной зоны проведут в районе корпусов 1106, 1204. Про радикальные изменения вдоль Центрального проспекта со стороны 4-го микрорайона написано выше.
Разделитель встречного движения. Практически на всем протяжении Центрального и Панфиловского проспектов разделят встречные потоки движения. Это будет длинный и узкий островок безопасности высотой в бордюрный камень.
Деревья. В некоторых местах сделают зеленые островки, отделяющие пешеходную часть от проезжей.
Вся презентация. Вы можете загрузить презентацию целиком в формате pdf (52 мегабайта). Или отдельными файлами предложения по Центральному и Панфиловскому проспектам.
Когда всё это сделают? Сложно сказать — пока это только проектные предложения. Начать этим летом явно не успеют, значит сами работы будут в лучшем случае в следующем году.
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Если предполагается сохранить наземный переход от Флейты к префектуре, зачем тогда тратить огромные деньги и строить там надземный?
Не поняла из проекта, за счет чего предполагается "реорганизовать проезд и парковочные места" вдоль корпусов со стороны третьего микрорайона (301,302,338). Зеленую зону между корпусами и проспектом что-ли будут сокращать? Или организация парковочных мест - это просто нанесение разметки в проезде?
Сложно сказать, как изменится число парковочных мест. По некоторым местам проектировщики и сами не знают, потому что кое-где машины ставили, но разметки не было, а значит эти места и не посчитаны ранее.
А как будут водители поворачивать с Центрального на Яблоневую, если там будет выделенная полоса? Разве на нее можно заезжать?
Отредактировано: 26-04-2018, 11:07
Совершенно вредительская история с "длинным и узким островком безопасности высотой в бордюрный камень". Это же просто "Здравствуйте, новые ДТП!" Если машина в левом (скоростном) ряду наезжает на бордюрный камень, её начинает непредсказуемо мотать между рядами, да и на встречную она вылетит без особых проблем. Особенно зимой, когда всю эту хрень будет элементарно не видно под снегом и отвалами (дорожники, кстати, тоже наверняка скажут горячее спасибо за такое нововведение). Не говоря уже о том, что все "перебегальщики" будут считать этот островок дополнительным шансом успешно перейти проспект вне пешеходного перехода. Почему в ЦОДДе все время норовят придумать "хитрую загогулину" вместо того, чтобы воспользоваться существующим опытом? Островок должен быть широким! Если на широкий места нет - ставьте отбойники! Они и встречные потоки разделят, и упоротых пешеходов приостановят. Серьёзно, ЦОДД, подумайте еще раз над нормальным разделением!
Велодорожки - отдельная боль. Нигде в Зеле они не реализованы нормально (да и в Москве, по-моему, тоже).
1. Даёшь переход из 11 в 12 к молочной кухни, где он был ранее.
2. Даёшь переход вдоль солнечной со стороны старого моста через круг, там где он был ранее.
3. Даёшь пешеходный переход через ул.Гоголя вдоль Панфиловского.
4. Да и напротив Ольги тоже вернуть переход, чего уж там.
5. Даёшь уже наконец переход из старой в новую часть города с правными широкими спусками и подъёмами, вместо закрывающегося маленького перехода.
ОСВОБОДИВШИЕСЯ ПЕРЕХОДНЫЕ ОБЪЕКТЫ ПРЕДЛАГАЮ ПРОДАТЬ В ЧАСТНЫЕ РУКИ И ОРГАНИЗОВАТЬ ТАМ ТРЦ!!!
По поводу компромису на центральном, так лучшеб уже выделили парковочные зоны примыкающие к основной дороги или выезды по кратчайшему пути с основной дороги (не вдоль домов), а остальное простанство зачистили совсем от машин, а то какой-то совсем не разумный компропис получился с разрезкой широкого тротуара узкими полосками дорожек пешеходных/автомобильных/велосипедных с необходимостью пересекать все их...
Да и со стороны третьего района отдали бы третью полосу для параллельной парковки, ведь дальше в сторону панфиловского всё равно 2 полосы. Ну или расширить в ту сторону на кусочек асфальта и немного газона.
Отредактировано: 26-04-2018, 12:23Отредактировано: 26-04-2018, 12:24
Отредактировано: 26-04-2018, 12:25
А неофициально напишите на news@zelenograd.ru - попробуем получить реакцию проектировщиков. Да и комментарии здесь они прочитают.