Автобусные остановки. Увеличат размеры (фронт посадки) некоторых автобусных остановок. В частности, место посадки на 400-е возле «Океана» — до 60 метров. Максимальная длина автобуса 18 метров, так что места хватит сразу для нескольких автобусов. Ещё там поставят павильон для пассажиров, которые ждут автобуса.

Выделенная полоса для автобусов появится на Центральном проспекте со стороны 3-го микрорайона — от пересечения с улицей Юности до поворота к «Флейте».

Локальные улучшения для водителей. В некоторых местах за счет разделительного газона сделают дополнительную полосу или увеличат длину существующей. Например, при правом повороте с проспекта Генерала Алексеева на Панфиловский, на пересечении Центрального проспекта и улицы Полагушина. Реорганизация движения запланирована на перекрестках Центрального с Савелкинским, Панфиловского с улицей Полагушина и на перекрестке возле ТЦ «Иридиум». Возле пересечения Панфиловского проспекта и Солнечной аллеи сделают более удобный разворот.

Велодорожки. Их сделают на нескольких участках Панфиловского проспекта со стороны 12-го микрорайона и на Центральном со стороны 2-го и 4-го микрорайонов. Там, где мало места для их создания, они будут переходить в пешеходные дорожки.

Более того — на пешеходных переходах сделают отдельные переезды для велосипедистов. По правилам, велосипедист должен спешиться на переходе, но многие этого не делают, а по переездам они могут продолжать ехать, не слезая с велосипеда и не мешая пешеходам. Если для перехода со светофором это кажется нормальным, то для нерегулируемых переходов (возле ТЦ «Панфиловский») вылетающий на дорогу с высокой скоростью велосипедист создает дополнительные риски, если даже ему нужно пересечь одну полосу, а скорость машин низкая из-за сложной геометрии поворота.

Пешеходные дорожки. Там где проектировщики нашли устойчивые протоптанные тропинки, сделают нормальные пешеходные дорожки с твердым покрытием. Например возле остановки «Парк Победы» со стороны 4-го микрораойна, возле остановки «Панфиловский проспект» в 10 микрорайоне, возле остановки «Октябрьская» со стороны Школьного озера.

Комплексное благоустройство. Возле корпусов 301, 302, 338, 1202-1203, 1004 реорганизуют проезд и парковочные места. Общее благоустройство пешеходной зоны проведут в районе корпусов 1106, 1204. Про радикальные изменения вдоль Центрального проспекта со стороны 4-го микрорайона написано выше.

Разделитель встречного движения. Практически на всем протяжении Центрального и Панфиловского проспектов разделят встречные потоки движения. Это будет длинный и узкий островок безопасности высотой в бордюрный камень.

Деревья. В некоторых местах сделают зеленые островки, отделяющие пешеходную часть от проезжей.

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Когда всё это сделают? Сложно сказать — пока это только проектные предложения. Начать этим летом явно не успеют, значит сами работы будут в лучшем случае в следующем году.