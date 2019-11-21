21 ноября запустили два первых «центральных диаметра», МЦД-1 и МЦД-2: электрички Лобня—Одинцово и Нахабино—Подольск. Они соединяют Белорусское и Савёловское, Курское и Рижское пригородные железнодорожные направления. Для тех, кто ездит на работу в Москву из Зеленограда, первые «диаметры» дают несколько дополнительных пересадок. Некоторые из них пока довольно долгие, но зато бесплатные. И не советуем пользоваться ими в ближайшие дни — запуск МЦД нельзя назвать удачным, пассажиры жалуются на давку в электричках.
Теперь можно доехать на электричке до НАТИ, перейти на станцию МЦК Лихоборы, проехать одну остановку до станции Окружная и перейти на одноименную железнодорожную станцию МЦД-1. С платформы Окружная можно уехать в обе стороны — к Одинцово или к Лобне. С учетом переходов и интервалов на МЦК путь между НАТИ и платформой Окружная займет минут 20.
Можно выйти на станции Петровско-Разумовское, пройти или проехать до платформы Тимирязевской, являющейся теперь станцией МЦД-1. Но путь между Петровско-Разумовским и Тимирязевской около трех километров, это около 15 минут на автобусе или полчаса пешком. За это время проще доехать от метро «Петровско-Разумовская» до метро «Тимирязевская» и пройти несколько метров до одноименной платформы.
В перспективе будет новая платформа Петровско-Разумовское, с которой организуют пересадку на одноименную станцию МЦД-2, как и новая Тимирязевская в составе транспортно-пересадочного узла. Обе строятся, примерные сроки открытия — 2021 год.
Со станции Рижская Ленинградского направления теперь можно пересесть на МЦД-2. Идти придется по улице минут 15.
Можно доехать на электричке до Ленинградского вокзала и дойти до станции МЦД-2 Каланчёвская — идти минут 10 через Комсомольскую площадь.
Доехать до метро «Войковская» и пройти примерно 650 метров до пригородной станции Ленинградская — теперь она входит в состав МЦД-2.
Доехать на автобусе 400 Т (16-й микрорайон — метро «Тушинская») до конечной остановки и пройти метров 500 до пригородной станции Тушинская — теперь она входит в состав МЦД-2.
В первый день запуска «диаметров» в электричках была давка — в социальных сетях многочисленные возмущенные сообщения, фото и видео. На маршруты МЦД в час пик выпустили короткие составы — 6-7-вагонные поезда «Иволга» вместо привычных 12-вагонных электричек. Кроме того, билетная система дала сбой. Для оплаты проезда в поезде МЦД надо сначала активировать карту «Тройка», затем приложить её к валидатору при входе на платформу. Возможность этой активации открыли только вчера — в кассах метро, билетных автоматах там же, в пригородных кассах и мобильном приложении «Метро Москвы».
«Не все пассажиры смогли перекодировать „Тройки“, на некоторых не работали турникеты. В связи с утренней пиковой нагрузкой произошли сбои на некоторых станциях во время использования карт „Тройка“, активированных в пригородных кассах. Всех пассажиров, кто столкнулся с подобной проблемой на турникетах, пропускали на МЦД бесплатно», — сообщает Центральная пригородная пассажирская компания (оператор перевозок на пригородных направлениях, кроме Ленинградского).
«На Опалиху прибыл короткий состав, на следующей станции людей реально трамбовали, чтобы зайти. Ни о каком комфорте не может быть и речи. Стоять и дышать невозможно. В Тушино люди вываливаются из вагонов, как паста из тюбиков под давлением. В Лобне в кассах никто не знает, как активировать карту „Тройка“. Висит навигация, что первый путь — МЦД, второй — ЦППК, а по факту все составы в Москву идут с первого пути. На Дмитровской наблюдал картину погони за поездом: ожидающие прибытия в конце платформы явно не ожидали увидеть короткий состав. В Подольске „Иволга“ и обычные электрички отправляются от разных платформ и бегать через подземный переход не вариант, учитывая турникеты на каждую платформу, то есть списание будет за каждый вход/выход», — пишут пассажиры в соцсетях.
ЦППК отвечает недовольным, что мест в коротких «Иволгах» должно хватить всем, но обещает «прямо сейчас дополнительно увеличить число вагонов в поездах, которые ходят в часы пик». Также перевозчик попросил РЖД «досрочно увеличить частоту движения поездов на диаметрах».
Возможно, это временные «косяки» и скоро всё наладится, но лучше пока ездить на привычных электричках. Сейчас они ходят в смешанном режиме с поездами МЦД («Иволгами»).
На поездах МЦД проезд дешевле, чем в обычных пригородных электричках. А пересадка на метро, МЦК и наземный городской транспорт бесплатная. МЦД по маршруту Зеленоград—Раменское (Ленинградско-Казанское направление) запустят не раньше 2021 года.