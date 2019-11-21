Почему не советуете пользоваться уже сейчас?

В первый день запуска «диаметров» в электричках была давка — в социальных сетях многочисленные возмущенные сообщения, фото и видео. На маршруты МЦД в час пик выпустили короткие составы — 6-7-вагонные поезда «Иволга» вместо привычных 12-вагонных электричек. Кроме того, билетная система дала сбой. Для оплаты проезда в поезде МЦД надо сначала активировать карту «Тройка», затем приложить её к валидатору при входе на платформу. Возможность этой активации открыли только вчера — в кассах метро, билетных автоматах там же, в пригородных кассах и мобильном приложении «Метро Москвы».

«Не все пассажиры смогли перекодировать „Тройки“, на некоторых не работали турникеты. В связи с утренней пиковой нагрузкой произошли сбои на некоторых станциях во время использования карт „Тройка“, активированных в пригородных кассах. Всех пассажиров, кто столкнулся с подобной проблемой на турникетах, пропускали на МЦД бесплатно», — сообщает Центральная пригородная пассажирская компания (оператор перевозок на пригородных направлениях, кроме Ленинградского).

«На Опалиху прибыл короткий состав, на следующей станции людей реально трамбовали, чтобы зайти. Ни о каком комфорте не может быть и речи. Стоять и дышать невозможно. В Тушино люди вываливаются из вагонов, как паста из тюбиков под давлением. В Лобне в кассах никто не знает, как активировать карту „Тройка“. Висит навигация, что первый путь — МЦД, второй — ЦППК, а по факту все составы в Москву идут с первого пути. На Дмитровской наблюдал картину погони за поездом: ожидающие прибытия в конце платформы явно не ожидали увидеть короткий состав. В Подольске „Иволга“ и обычные электрички отправляются от разных платформ и бегать через подземный переход не вариант, учитывая турникеты на каждую платформу, то есть списание будет за каждый вход/выход», — пишут пассажиры в соцсетях.

ЦППК отвечает недовольным, что мест в коротких «Иволгах» должно хватить всем, но обещает «прямо сейчас дополнительно увеличить число вагонов в поездах, которые ходят в часы пик». Также перевозчик попросил РЖД «досрочно увеличить частоту движения поездов на диаметрах».

Возможно, это временные «косяки» и скоро всё наладится, но лучше пока ездить на привычных электричках. Сейчас они ходят в смешанном режиме с поездами МЦД («Иволгами»).