Пассажиры не хотят ехать в новых автобусах НефАЗ городского типа, когда они работают на 400-м маршруте. Так утверждает наш читатель, 46-летний Вадим, который обратился в редакцию «Зеленоград.ру» и рассказал, почему из-за этих автобусов увеличились очереди.

«Стоит очередь на 400-й. Подъезжает НефАЗ, в него заходит человек 10-15 из этой очереди, — говорит Вадим. — Очередь чуть-чуть двигается. Ещё заходит несколько человек не из очереди. Автобус уезжает незаполненный, остаются даже сидячие места. Может быть, по городу он ещё кого-то добирает, но фактически он уезжает полупустой. Очередь практически не движется. Подъезжает ГолАЗ, и заходит человек 40-50. Очередь заметно продвигается. Приезжает снова НефАЗ — и снова уезжает полупустой. Все ждут сидячих мест. Не знаю, ведётся ли подсчёт пассажиров, но навскидку они перевозят в два раза меньше людей [чем большие автобусы]. В очереди приходится стоять по 15-20 минут. Если так будет продолжаться, я подумываю отказаться от поездок на 400-м и вернуться к своей машине».

Действительно, в НефАЗах всего 29 сидячих места, а в ГолАЗах и ЛиАЗах, работающих на 400-х, сидячих — 47-53. Пассажиры предпочитают не садиться в НефАЗы, потому что: 1) мало мест, и из очереди при посадке не видно, сколько осталось свободных; 2) там жесткие пластиковые и высоко расположенные сиденья.