Пассажиры не хотят ехать в новых автобусах НефАЗ городского типа, когда они работают на 400-м маршруте. Так утверждает наш читатель, 46-летний Вадим, который обратился в редакцию «Зеленоград.ру» и рассказал, почему из-за этих автобусов увеличились очереди.
«Стоит очередь на 400-й. Подъезжает НефАЗ, в него заходит человек 10-15 из этой очереди, — говорит Вадим. — Очередь чуть-чуть двигается. Ещё заходит несколько человек не из очереди. Автобус уезжает незаполненный, остаются даже сидячие места. Может быть, по городу он ещё кого-то добирает, но фактически он уезжает полупустой. Очередь практически не движется. Подъезжает ГолАЗ, и заходит человек 40-50. Очередь заметно продвигается. Приезжает снова НефАЗ — и снова уезжает полупустой. Все ждут сидячих мест. Не знаю, ведётся ли подсчёт пассажиров, но навскидку они перевозят в два раза меньше людей [чем большие автобусы]. В очереди приходится стоять по 15-20 минут. Если так будет продолжаться, я подумываю отказаться от поездок на 400-м и вернуться к своей машине».
Действительно, в НефАЗах всего 29 сидячих места, а в ГолАЗах и ЛиАЗах, работающих на 400-х, сидячих — 47-53. Пассажиры предпочитают не садиться в НефАЗы, потому что: 1) мало мест, и из очереди при посадке не видно, сколько осталось свободных; 2) там жесткие пластиковые и высоко расположенные сиденья.
«Уже был подобный эксперимент, когда пытались запускать городские сочленённые „гармошки“ ЛиАЗ, — отмечает Вадим. — Но они воздух возили, перед тем как разрешили открывать все двери. Одно время стояла сотрудница „Мосгортранса“, которая пыталась принудительно загонять людей в этот городской автобус, а сзади стоял комфортабельный междугородний автобус. Люди не хотели садиться, а она чуть ли не угрожала, что автобус не поедет, пока все в него не сядут. Потом она исчезла».
На подобные претензии представители «Мосгортранса» (сами или через исполнительную власть) обычно отвечают, что общая вместимость новых городских автобусов такая же, как у туристических-междугородних — в районе ста человек. Разница в том, что в НефАЗах стоячих мест в три раза больше, чем сидячих, а в больших ГолАЗах и ЛиАЗах — наоборот. В 400-м традиционно хотят сидеть. А стоять в принципе могут не все. «Я не могу ездить стоя по медицинским показаниям, у меня проблемы с ногой, — поделился Вадим. — Если нужно будет стоять полчаса в очереди, чтобы сесть в автобус, я просто поеду на своей машине».
Удобные большие ГолАЗы появились на 400-х маршрутах пять лет назад. Пассажиры привыкли к комфорту и к возможности не стоять в огромной очереди, чтобы сесть. Теперь эти автобусы могут исчезнуть, как и длинные «гармошки», потому что кто-то наверху решил заменить их новыми НефАЗами. А может быть, нет нормального контроля пассажиропотока, и такие решения принимаются без учёта реальной ситуации? Никакого обоснования решения о ликвидации автобусов особо большой вместимости официально не появлялось.