Автобусы-«гармошки» уберут из Зеленограда 22.11.2019 ZELENOGRAD.RU

Все оставшиеся на зеленоградских автобусных маршрутах ЛиАЗы, в том числе большие сочленённые, заменят автобусами НефАЗ. Хотя в «гармошки» влезает на сорок с лишним пассажиров больше, но их отдадут в другие московские округа.

О замене зеленоградских автобусов на НефАЗы впервые объявили во время праздничного шествия по Центральному проспекту в День города — новые автобусы тоже прокатились в колонне. «Так что, „гармошки“ уберут с маршрутов?» — спросил Андрей К. префектуру. Да, ответили ему. Автобусы ЛиАЗ 621321 и 621365 (это и есть модификации «гармошек»), как и все остальные этой марки, будут переданы в другие филиалы ГУП «Мосгортранс».

Новые автобусы марки НефАЗ начали ездить по Зеленограду в начале ноября. В таком автобусе 29 сидячих мест (в укороченном ЛиАЗ 4292 и ЛиАЗ 5292.65, используемых зеленоградским автокомбинатом, — 18 и 23 соответственно), всего может вместиться 111 пассажиров. Забавно, что в своем ответе префектура сравнивает вместимость НефАЗов с укороченным ЛиАЗом, хотя вопрос был о длинных автобусах-«гармошках».

В начале осени на зеленоградских маршрутах — в основном 15-м и 19-м — работали двадцать вместительных сочлененных автобусов, в которых больше стоячих мест, чем во всех остальных имеющихся автобусах. На 400-е маршруты, где такие автобусы удобны, их выпускают только как дополнительные в часы пик. В зависимости от модели, в сочлененных автобусах 150-154 пассажирских мест, из них 30-34 посадочных. В ГолАЗах и ЛиАЗах междугородного класса, работающих на маршруте 400 «экспресс», больше сидячих мест (47-53), зато намного меньше стоячих — 10-13 в соответствии с техническими характеристиками.

Ранее зеленоградцы предлагали запустить автобусы-«гармошки» именно на этот маршрут: «экспресс» идёт до метро быстро, можно и постоять, а пассажиров в такой автобус поместится в два раза больше, чем в ГолАЗ. И в полтора раза больше, чем в НефАЗ, который сейчас начали выпускать и на 400-е маршруты.

Обоснование решения о ликвидации автобусов особо большой вместимости не приводится. «Зеленоград.ру» отправит запрос об этом в «Мосгортранс».

Читайте также
По Зеленограду поехали новые автобусы. Чем они отличаются от привычных ЛиАЗов?
Надо ли оставить автобусы-«гармошки» на длинных зеленоградских маршрутах?
Да
Нет
Затрудняюсь ответить
Проголосовали 11 человек
 Реклама
Реклама
Добавить комментарий
+ Прикрепить файлФайл не выбран
Автобусы-«гармошки» уберут из Зеленограда Новости
Владелец здания бывшей телефонной станции заявил, что законно вырубил липы на Яблоневой аллее Новости
Две линии МЦД открыли в Москве. Чем они полезны зеленоградцам? Истории
Префектура одобрила строительство тоннеля под железной дорогой — из 14-го микрорайона в «старый» город. Когда его построят? Истории
Деловой центр на Центральном проспекте снова закрыл свою территорию шлагбаумом. Это вообще законно? Ответы
Школа бебиситтеров Kidsout в Зеленограде в декабре (промокод внутри) Афиша
Законы, традиции, окончания и кавычки в названиях станций электричек и МЦД. Разбор к переименованию Крюково и других Истории
В новом терминале аэропорта Шереметьево создадут более 400 рабочих мест. Список вакансий и как их искать Новости
Пропавших в Андреевке детей нашли у матери в Брянске Новости
Фура сбила насмерть дедушку в Северной промзоне. Накануне состоялась премьера фильма о паломниках, в котором он сыграл святого Новости
Поликлиники в 9-м и 14-м микрорайоне отремонтируют не раньше 2023 года Новости
Стала известна стоимость проездных на МЦД. Сколько можно будет сэкономить при поездках из Зеленограда Истории
Две дополнительные электрички поедут из Крюково в час пик с 8 декабря Новости
Что ждет зеленоградские лесопарки в ближайшем будущем — защита и охрана или застройки и благоустройство с платными услугами? Истории
Депутат Мосгордумы Андрей Титов обещал субсидию для зеленоградцев по оплате М-11. Выяснили, когда это случится Истории
Новая образовательная площадка MIET Family: смарткубинг, школа дошколят, китайский язык и школа спикеров Реклама
© 1997–2019 Зеленоград.ру