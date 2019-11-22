Все оставшиеся на зеленоградских автобусных маршрутах ЛиАЗы, в том числе большие сочленённые, заменят автобусами НефАЗ. Хотя в «гармошки» влезает на сорок с лишним пассажиров больше, но их отдадут в другие московские округа.

О замене зеленоградских автобусов на НефАЗы впервые объявили во время праздничного шествия по Центральному проспекту в День города — новые автобусы тоже прокатились в колонне. «Так что, „гармошки“ уберут с маршрутов?» — спросил Андрей К. префектуру. Да, ответили ему. Автобусы ЛиАЗ 621321 и 621365 (это и есть модификации «гармошек»), как и все остальные этой марки, будут переданы в другие филиалы ГУП «Мосгортранс».

Новые автобусы марки НефАЗ начали ездить по Зеленограду в начале ноября. В таком автобусе 29 сидячих мест (в укороченном ЛиАЗ 4292 и ЛиАЗ 5292.65, используемых зеленоградским автокомбинатом, — 18 и 23 соответственно), всего может вместиться 111 пассажиров. Забавно, что в своем ответе префектура сравнивает вместимость НефАЗов с укороченным ЛиАЗом, хотя вопрос был о длинных автобусах-«гармошках».

В начале осени на зеленоградских маршрутах — в основном 15-м и 19-м — работали двадцать вместительных сочлененных автобусов, в которых больше стоячих мест, чем во всех остальных имеющихся автобусах. На 400-е маршруты, где такие автобусы удобны, их выпускают только как дополнительные в часы пик. В зависимости от модели, в сочлененных автобусах 150-154 пассажирских мест, из них 30-34 посадочных. В ГолАЗах и ЛиАЗах междугородного класса, работающих на маршруте 400 «экспресс», больше сидячих мест (47-53), зато намного меньше стоячих — 10-13 в соответствии с техническими характеристиками.

Ранее зеленоградцы предлагали запустить автобусы-«гармошки» именно на этот маршрут: «экспресс» идёт до метро быстро, можно и постоять, а пассажиров в такой автобус поместится в два раза больше, чем в ГолАЗ. И в полтора раза больше, чем в НефАЗ, который сейчас начали выпускать и на 400-е маршруты.

Обоснование решения о ликвидации автобусов особо большой вместимости не приводится. «Зеленоград.ру» отправит запрос об этом в «Мосгортранс».