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Новые ЛиАЗы выпустили на зеленоградские маршруты 01.02.2018 ZELENOGRAD.RU

В новых автобусах ЛиАЗ-5292.65 — 23 сидячих места, на 4 больше, чем в «укороченных» синих автобусах. Они оборудованы зарядками для гаджетов, новыми подсвеченными кнопками на дверях, информационными мониторами, а также учебной кабиной. Пока по разным зеленоградским маршрутам ходит девять таких автобусов.

фото: Zelenograd.ru

Новые автобусы модификация давно эксплуатирующихся ЛиАЗ-5292, они отличаются дизайном и некоторыми усовершенствованиями. Например, появилась кнопка снаружи на передней двери, через которую пассажиры входят в автобус. Это не значит, что пассажир может открывать дверь «по требованию», рассказали Zelenograd.ru в ГУП «Мосгортранс». Скорее кнопка нужна для сигнала водителю, чтобы он обратил внимание — кто-то находится у дверей с той стороны.

В каждом таком автобусе несколько зарядок для мобильных устройств — они расположены на поручнях в начале, середине и конце салона. Зарядки были бы нужнее в 400-х автобусах, на длинных маршрутах. Как пояснили в «Мосгортрансе», зарядные устройства — элемент оборудования, в такой комплектации поставил новые автобусы завод-изготовитель. Эти детали нельзя просто перенести в другие модели автобусов.

фото: Zelenograd.ru

Такими же зарядками недавно оборудовали автобусы ЛиАЗ 4292.60 «средней» вместимости. По Зеленограду курсирует 14 таких автобусов, пока на маршрутах 9, 10 и 24. Также новые автобусы оборудованы двумя мониторами, которые транслируют различную информацию. Это общемосковские новости, познавательные сюжеты (например, повторяется ролик о приготовлении кефира на Международной космической станции) и информация о преимуществах автобусов ЛиАЗ. Два года назад такие мониторы в порядке эксперимента ставили для пассажиров в 400-м «поостановочном». По данным «Мосгортранса», пассажирам понравилось. На вопрос Zelenograd.ru, какие практические выводы будут по итогам эксперимента, в пресс-службе транспортного предприятия тогда ответить не смогли.

фото: Zelenograd.ru

В моделях ЛиАЗов, переданных зеленоградскому автокомбинату, есть стажерские кабины, они используются для обучения новых водителей. Поэтому такие автобусы будут ходить по разным маршрутам — там, где потребуется для учебы.

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Обсуждение
MaTh MaTh
7 часов назад
Ну конечно, мониторы и зарядники страшно актуальны в маломерной 10-ке с утра плотно забитой полусонными школьниками с рюкзаками и нервными дамами в теле и шубах. А так, да, красивый автобус :)
Торопов
6 часов назад
Очередная очаровательная какафония. Аж на 4 места больше чем в карлике, который, к тому же, ещё и приравнивают к " средней вместимости" применительно к большому городу. Ну и "полезненькие штучки" в виде лампочек,зарядочек, мониторчиков(!) - а как же, не о количестве самих автобусов же думать и заниматься профилактикой их регулярных поломок. Плевать, что прождал и еле втиснулся - зато зарядочка есть!
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