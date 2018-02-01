Новые автобусы модификация давно эксплуатирующихся ЛиАЗ-5292, они отличаются дизайном и некоторыми усовершенствованиями. Например, появилась кнопка снаружи на передней двери, через которую пассажиры входят в автобус. Это не значит, что пассажир может открывать дверь «по требованию», рассказали Zelenograd.ru в ГУП «Мосгортранс». Скорее кнопка нужна для сигнала водителю, чтобы он обратил внимание — кто-то находится у дверей с той стороны.

В каждом таком автобусе несколько зарядок для мобильных устройств — они расположены на поручнях в начале, середине и конце салона. Зарядки были бы нужнее в 400-х автобусах, на длинных маршрутах. Как пояснили в «Мосгортрансе», зарядные устройства — элемент оборудования, в такой комплектации поставил новые автобусы завод-изготовитель. Эти детали нельзя просто перенести в другие модели автобусов.