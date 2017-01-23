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А ноги куда девать? Zelenograd.ru протестировал новые городские автобусы 23.01.2017 ZELENOGRAD.RU

На несколько зеленоградских маршрутов запустили новые ЛиАЗы, в том числе на 31-й. Наш корреспондент проехался в таком автобусе. Первые впечатления: неудобно, небезопасно, в часы пик будет давка.

Новый ЛиАЗ-4292.60 на маршруте 31. У него двигатель экологического класса Евро-5, автобус оборудован климат-контролем
Фото: Zelenograd.ru

Автобусы ЛиАЗ-4929 закупил «Мосгортранс» для городских пассажирских перевозок. Контракт стоимостью более 5 миллиардов рублей был заключен с ООО «Русские Автобусы — Группа ГАЗ» (учредитель ПАО «Газ»). Из них 537 миллионов потрачено на 47 укороченных ЛиАЗов — в эту сумму входит закупка автобусов и их обслуживание в течение всего срока эксплуатации («контракт жизненного цикла»). Благодаря приобретению автобусов по контракту жизненного цикла «Мосгортранс» предположительно сэкономит около 1,7 миллиарда рублей в течение семи лет, сообщает «Группа Газ». Такие же автобусы закупил для некоторых пригородных рейсов областной перевозчик «Мострансавто».

ЛиАЗ-4292 считается автобусом средней вместимости, в нем всего 18 сидячих мест, а максимум он может вместить 60 человек. Его салон более узкий и короткий, чем в ЛиАЗах-5292, которые в основном используются на городских маршрутах в Зеленограде. Передняя дверь с одной створкой, проход в салон — пассажир с багажом или просто крупный может и застрять. Сиденья в автобусе расположены впритык к друг другу — когда садишься, упираешься коленями в спинку впереди расположенного кресла. В конце салона уровень пола повышается, на подиуме расположены три сиденья. Во-первых, туда надо еще залезть, во-вторых, не за что держаться — при торможении или тряске можно и слететь вниз.

В салоне нет верхних горизонтальных поручней, да и вертикальные не везде есть. К концу салона пол повышается, на верхние сиденья надо залезать и держаться друг за друга — больше не за что
Фото: Zelenograd.ru

Место для колясок, как и во всех современных автобусах, здесь есть. Но если в автобус войдет человек с детской коляской, он займет почти всю середину салона. Еще один штрих — в новом автобусе стоит тяжелый химический запах. Через десять минут поездки начинает болеть голова. Возможно, это особенность новых автобусов.

Слепому, если он зайдет в автобус, лучше быть худым — на специально отведенном месте маленькое расстояние между сиденьем и стеклянной перегородкой. Собака может поместиться разве что на соседнее кресло.
Фото: Zelenograd.ru

«Страшно неудобный автобус, — делятся впечатлениями на форуме Zelenograd.ru. — Передняя и задняя двери — узкие, из одной створки. Задней площадки можно сказать что нет, там может встать только один человек -—эта одностворчатая дверь при открывании всех сдвигает. Проходы узкие, не разойтись. Автобус битком. Нет горизонтальных поручней, держаться не за что. Печка жарит очень сильно. Короче, комфорт на уровне маршрутки со стоячими местами».

Такие укороченные автобусы решили выпустить на маршруты №2, 4, 5, 8, 14, 16, 28, 29, 31, 32. Обо всех не скажем, но 31-й и 32-й автобусы весьма востребованы. Первый соединяет по кратчайшему пути Крюково с 6 микрорайоном, больницей и предприятиями Южной промзоны. Утром и вечером автобусы заполнены, а иногда и переполнены. 32-й везет пассажиров из «старого» города в единственный в городе травмпункт и поликлинику в 20 микрорайон и вообще в «новый» город. Возможно, днем эти автобусы не перегружены — было бы разумно выпускать их в рейс именно в это время, но не в часы пик.

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Обсуждение
Aleksei Ryzantsev
Вчера, 10:03
Заходишь в него - воняет очень сильно! Кондиционер работает шумно! Водитель ведёт его не плавно - рвёт с места и тормозит - резко. Автобус для езды во время - когда немного пассажиров. Полуденные - что бы не гонять большие с маленькой загрузкой!
Андрей Googmen
Вчера, 12:19
В Москве такие автобусы ходят давно уже, месяца два-три как минимум. Но они ходят В ДОПОЛНЕНИЕ к обычным, а НЕ ТОЛЬКО эти. Если их одни запускать в часы пик, то это точно будет полная ж...
А "химия" улетучится через пару недель. Это два.
И третье. В Европе же не предусмотрено на входе через турникет. Так что... про проходы и двери забудьте, пока.. пока у нас некоторые члены горсовета на нас экспериментируют то в одном, то в другом.
Roman Turaev
Вчера, 12:53
Ну на таком автобусе можно ездить, если бы он ходил по выделенке минут так за 25 до метро "Пятницкое шоссе". 20 минут можно и потерпеть.
Но если такой автобус встрянет в пробке, это конечно мучительно не комфортно.
Андрей Л*****
4 часа назад
Заходишь в него - воняет очень сильно!
Это духовные скрепы, в ТАЗах так же воняет.
Кондиционер работает шумно!
Если в отечественных автобусах кондиционера не слышно - значит он сломался.
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