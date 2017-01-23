Автобусы ЛиАЗ-4929 закупил «Мосгортранс» для городских пассажирских перевозок. Контракт стоимостью более 5 миллиардов рублей был заключен с ООО «Русские Автобусы — Группа ГАЗ» (учредитель ПАО «Газ»). Из них 537 миллионов потрачено на 47 укороченных ЛиАЗов — в эту сумму входит закупка автобусов и их обслуживание в течение всего срока эксплуатации («контракт жизненного цикла»). Благодаря приобретению автобусов по контракту жизненного цикла «Мосгортранс» предположительно сэкономит около 1,7 миллиарда рублей в течение семи лет, сообщает «Группа Газ». Такие же автобусы закупил для некоторых пригородных рейсов областной перевозчик «Мострансавто».

ЛиАЗ-4292 считается автобусом средней вместимости, в нем всего 18 сидячих мест, а максимум он может вместить 60 человек. Его салон более узкий и короткий, чем в ЛиАЗах-5292, которые в основном используются на городских маршрутах в Зеленограде. Передняя дверь с одной створкой, проход в салон — пассажир с багажом или просто крупный может и застрять. Сиденья в автобусе расположены впритык к друг другу — когда садишься, упираешься коленями в спинку впереди расположенного кресла. В конце салона уровень пола повышается, на подиуме расположены три сиденья. Во-первых, туда надо еще залезть, во-вторых, не за что держаться — при торможении или тряске можно и слететь вниз.