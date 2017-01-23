На несколько зеленоградских маршрутов запустили новые ЛиАЗы, в том числе на 31-й. Наш корреспондент проехался в таком автобусе. Первые впечатления: неудобно, небезопасно, в часы пик будет давка.
Автобусы ЛиАЗ-4929 закупил «Мосгортранс» для городских пассажирских перевозок. Контракт стоимостью более 5 миллиардов рублей был заключен с ООО «Русские Автобусы — Группа ГАЗ» (учредитель ПАО «Газ»). Из них 537 миллионов потрачено на 47 укороченных ЛиАЗов — в эту сумму входит закупка автобусов и их обслуживание в течение всего срока эксплуатации («контракт жизненного цикла»). Благодаря приобретению автобусов по контракту жизненного цикла «Мосгортранс» предположительно сэкономит около 1,7 миллиарда рублей в течение семи лет, сообщает «Группа Газ». Такие же автобусы закупил для некоторых пригородных рейсов областной перевозчик «Мострансавто».
ЛиАЗ-4292 считается автобусом средней вместимости, в нем всего 18 сидячих мест, а максимум он может вместить 60 человек. Его салон более узкий и короткий, чем в ЛиАЗах-5292, которые в основном используются на городских маршрутах в Зеленограде. Передняя дверь с одной створкой, проход в салон — пассажир с багажом или просто крупный может и застрять. Сиденья в автобусе расположены впритык к друг другу — когда садишься, упираешься коленями в спинку впереди расположенного кресла. В конце салона уровень пола повышается, на подиуме расположены три сиденья. Во-первых, туда надо еще залезть, во-вторых, не за что держаться — при торможении или тряске можно и слететь вниз.
Место для колясок, как и во всех современных автобусах, здесь есть. Но если в автобус войдет человек с детской коляской, он займет почти всю середину салона. Еще один штрих — в новом автобусе стоит тяжелый химический запах. Через десять минут поездки начинает болеть голова. Возможно, это особенность новых автобусов.
«Страшно неудобный автобус, — делятся впечатлениями на форуме Zelenograd.ru. — Передняя и задняя двери — узкие, из одной створки. Задней площадки можно сказать что нет, там может встать только один человек -—эта одностворчатая дверь при открывании всех сдвигает. Проходы узкие, не разойтись. Автобус битком. Нет горизонтальных поручней, держаться не за что. Печка жарит очень сильно. Короче, комфорт на уровне маршрутки со стоячими местами».
Такие укороченные автобусы решили выпустить на маршруты №2, 4, 5, 8, 14, 16, 28, 29, 31, 32. Обо всех не скажем, но 31-й и 32-й автобусы весьма востребованы. Первый соединяет по кратчайшему пути Крюково с 6 микрорайоном, больницей и предприятиями Южной промзоны. Утром и вечером автобусы заполнены, а иногда и переполнены. 32-й везет пассажиров из «старого» города в единственный в городе травмпункт и поликлинику в 20 микрорайон и вообще в «новый» город. Возможно, днем эти автобусы не перегружены — было бы разумно выпускать их в рейс именно в это время, но не в часы пик.
- ЖК Зеленоградский
-
Скидки 17% до 31 января
Квартиры от 2,1 млн.
- 20 лет работы!
-
Зимний уход за зубами.
Сейчас актуально.
- "МЕДКОМИССИЯ"
-
+7(499)210-03-00
+7(499)717-87-54
- Магазин "Я сама"
-
все для пэчворка
декупажа, украшений
А "химия" улетучится через пару недель. Это два.
И третье. В Европе же не предусмотрено на входе через турникет. Так что... про проходы и двери забудьте, пока.. пока у нас некоторые члены горсовета на нас экспериментируют то в одном, то в другом.
Но если такой автобус встрянет в пробке, это конечно мучительно не комфортно.