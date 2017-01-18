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На десять зеленоградских автобусных маршрутов выпустят новые автобусы 18.01.2017 ZELENOGRAD.RU

Автобусы ЛиАЗ-4292.60 будут курсировать на маршрутах №2, 4, 5, 8, 14, 16, 28, 29, 31, 32. В них меньше сидячих мест, чем в других рейсовых зеленоградских автобусах.

фото: http://fotobus.msk.ru

В декабре парк зеленоградского автокомбината пополнили тридцать таких автобусов, сообщили Zelenograd.ru в пресс-службе ГУП «Мосгортранс». Они низкопольные, оснащены системой климат-контроля, спутниковой навигацией, видеокамерами. В салоне такой модели ЛиАЗа — 19 мест для сидения (одно для инвалидов), а всего туда вмещается 61 пассажир. В Зеленограде городские маршруты сейчас обслуживают в основном автобусы ЛиАЗ 5292.21/22. В них от 22 до 32 сидячих мест, общая вместимость — 85-146 человек.

Очевидно, для новых укороченных автобусов подбирали наименее загруженные маршруты. По данным на ноябрь, в Зеленограде больше всего востребованы автобусы №1, 19 и все 400-е.

Автобус ЛиАЗ-4922.60 позиционируется как первый полностью низкопольный автобус среднего класса российского производства. В Московской области уже массово используется эта модель ЛиАЗа, но в пригородной модификации («частично низкопольная»). В частности, областной перевозчик поставил такие автобусы на маршруты от Крюково до Хоругвино, Менделеево и Ржавок.

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Обсуждение
Валерий Гусев
Вчера, 15:25
Накатавшиеся и изрядно натолкавшиеся в своё время в ПАЗиках пассажиры маршрута №4 навряд ли будут в восторге от этой новинки. Ну и список "наименее загруженных маршрутов", мягко говоря, очень удивляет. Если куда и ставить было такой автобус, то в первую очередь на маршрут №24. Также №21 битком вроде бы не замечался.
Из плюсов можно отметить то, что в Зеленоград впервые за 3 года пришли действительно новые автобусы "с завода", а не очередная порция 10-летнего б/у из других парков.
Бесаме Мучо
Вчера, 16:02
Это двойка-то "наименее загруженный" маршрут?
Пашкевич Дмитрий
Вчера, 17:09
Последний раз "б/у из других парков" в Зеленоградский автокомбинат приходили в 90-х и в очень небольшом количестве.

Отредактировано: 18-01-2017, 17:21
Ольга Каплина
Вчера, 17:12
если сделать все по уму, то данные автобусы надо пускать в паре с интервалом движения 2-3 минуты.
леонид ханбеков
Вчера, 17:24
28 ЭТО ХОРОШО
Валерий Гусев
Вчера, 17:37
Последний раз "б/у из других парков" в Зеленоградский автокомбинат приходили в 90-х и в очень небольшом количестве.
Б/у из других парков в очень большом количестве и не в очень рабочем состоянии приходят уже несколько месяцев подряд, причём большинство из них (трёхосные) колесят по маршрутам 400п и 400т. Последние до сего момента действительно новые автобусы в Зеленограде - это мягкие "ГолАЗ-Вояжи" (зима-2014)
Пашкевич Дмитрий
Вчера, 17:45
Последние до сего момента действительно новые автобусы в Зеленограде - это мягкие "ГолАЗ-Вояжи"
А ЛиАЗы-5292 в новой, синей окраске?
Илья Марков
Вчера, 17:47
все - 2013 года. Не новее
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