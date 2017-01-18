Автобусы ЛиАЗ-4292.60 будут курсировать на маршрутах №2, 4, 5, 8, 14, 16, 28, 29, 31, 32. В них меньше сидячих мест, чем в других рейсовых зеленоградских автобусах.
В декабре парк зеленоградского автокомбината пополнили тридцать таких автобусов, сообщили Zelenograd.ru в пресс-службе ГУП «Мосгортранс». Они низкопольные, оснащены системой климат-контроля, спутниковой навигацией, видеокамерами. В салоне такой модели ЛиАЗа — 19 мест для сидения (одно для инвалидов), а всего туда вмещается 61 пассажир. В Зеленограде городские маршруты сейчас обслуживают в основном автобусы ЛиАЗ 5292.21/22. В них от 22 до 32 сидячих мест, общая вместимость — 85-146 человек.
Очевидно, для новых укороченных автобусов подбирали наименее загруженные маршруты. По данным на ноябрь, в Зеленограде больше всего востребованы автобусы №1, 19 и все 400-е.
Автобус ЛиАЗ-4922.60 позиционируется как первый полностью низкопольный автобус среднего класса российского производства. В Московской области уже массово используется эта модель ЛиАЗа, но в пригородной модификации («частично низкопольная»). В частности, областной перевозчик поставил такие автобусы на маршруты от Крюково до Хоругвино, Менделеево и Ржавок.
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Из плюсов можно отметить то, что в Зеленоград впервые за 3 года пришли действительно новые автобусы "с завода", а не очередная порция 10-летнего б/у из других парков.
Отредактировано: 18-01-2017, 17:21