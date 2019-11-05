На городских маршрутах Зеленограда начали курсировать новые автобусы НефАЗ 5299. Обещают, что они полностью заменят нынешние ЛиАЗы, ГолАЗы и оставшиеся «Волжанины» в следующем году. Считается, что они удобнее существующих автобусов.

О замене зеленоградских автобусов на НефАЗы объявили во время праздничного шествия по Центральному проспекту в День города — новые автобусы тоже прокатились в колонне. Первое отличие этих автобусов, которые отмечают пассажиры, — это новый дизайн кузова и лампы дневного света в салоне. В автобусе 29 сидячих мест (в укороченном ЛиАЗ 4292 и ЛиАЗ 5292.65, используемых в Зеленограде, — 18 и 23 соответственно), всего может вместиться 111 пассажиров.