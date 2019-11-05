На городских маршрутах Зеленограда начали курсировать новые автобусы НефАЗ 5299. Обещают, что они полностью заменят нынешние ЛиАЗы, ГолАЗы и оставшиеся «Волжанины» в следующем году. Считается, что они удобнее существующих автобусов.
О замене зеленоградских автобусов на НефАЗы объявили во время праздничного шествия по Центральному проспекту в День города — новые автобусы тоже прокатились в колонне. Первое отличие этих автобусов, которые отмечают пассажиры, — это новый дизайн кузова и лампы дневного света в салоне. В автобусе 29 сидячих мест (в укороченном ЛиАЗ 4292 и ЛиАЗ 5292.65, используемых в Зеленограде, — 18 и 23 соответственно), всего может вместиться 111 пассажиров.
Салон немного просторнее, чем в упомянутых ЛиАЗах, за счет площади накопительных площадок. Стекла в салоне с шелкографией, ветровое стекло панорамное. На полу противоскользящее покрытие. Есть место для инвалидной коляски. Возле мест для пассажиров с детьми и инвалидов — откидные поручни. Сидения расположены несколько иначе, чем в привычных автобусах, есть одиночное место. Возле передних дверей и кабины водителя — разметка, запрещающая стоять на этом месте во время движения автобуса, но пассажиры не обращают на неё внимания.
Из отрицательного, но, скорее всего, временного — едкий пластиковый запах в салоне. В новых укороченных ЛиАЗах тоже был такой поначалу.
В остальном НефАЗ мало чем отличается с точки зрения комфорта пассажиров. Низкий пол, наклон автобуса на остановках (чтобы пассажирам было удобнее садиться), зарядки для гаджетов, монитор, показывающий разную информацию, двери открываются вовнутрь. Есть и кнопки для открывания дверей. Их функция сейчас непонятна, поскольку автобусы открывают все двери на посадку и высадку. Проветривание в автобусе обычное — через форточки и люки, кондиционер ставят отдельно. Автобус работает на дизельном топливе.
В прошлом году «Мосгортранс» заключил договор с ПАО «Камаз» о поставке около 600 рестайлинговых низкопольных автобусов НефАЗ 5299-40-52 для пассажирских перевозок. Производитель отмечает высокую рентабельность автобуса: низкий расход топлива, большой срок эксплуатации, благодаря технологиям изготовления кузова. Этот автобус считается оптимальным для работы на маршрутах с интенсивным пассажиропотоком.
В Зеленоград должны поставить в этом и следующем году около 400 новых автобусов. Они могут заменить и нынешние вместительные ГоЛАЗы туристического класса, работающие на длинных 400-х маршрутах, — но полностью или частично, пока неизвестно.
В угоду дизайна стекла с пола до потолка убрали поручни и теперь перед дверьми держаться можно только за сами двери и высокий поручень наверху.
На передней площадке осталось всего одно низкое место, а низких мест в автобусе всего 5.
Одиночное боковое место на передней площадке сильно выдвинуто в проход, в результате даже люди с короткими ногами вынуждены их выставлять в проход пачкая проходящих.
На полу не прорисованы зоны движения дверей, что рано или поздно может привести к травмам.
Не смотря на всё большее количество автоматики, голосовой информатор продолжает путаться и объявлять не правильные остановки.