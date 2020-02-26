Существующие четыре пути на участке Москва—Крюково не позволяют наладить нормальное движение поездов дальнего следования и электричек — пропускные возможности исчерпаны. Для будущего МЦД-3 рассматривается вариант строительства двух дополнительных путей на въезде в Москву.
«Смотрим сейчас МЦД-3 — Октябрьское направление. Там мы уже по четырем путям с трудом проезжаем. Такой там спрос на удобное движение. Поэтому сейчас обсуждается шестипутный вход в Москву со стороны Октябрьской железной дороги», сказал начальник Центра по развитию Центрального и Санкт-Петербургского транспортных узлов ОАО «Российские железные дороги» Олег Тони на круглом столе «Московские центральные диаметры: интеграция в городскую систему транспорта. Итоги и перспективы развития».
Где конкретно можно проложить ещё два пути, он не уточнил. Четвертый главный путь от Москвы до Зеленограда, призванный «развести» рельсы для обычных и скоростных поездов, проложили в 2015 году. А за шесть лет до того по старым путям запустили высокоскоростной «Сапсан» Москва—Санкт-Петербург. Эти поезда ходят по одним путям с пригородными электричками, приоритет в движении у «Сапсанов» и других поездов дальнего следования.
Пропускные способности дороги, даже с учетом четырех путей, использованы и исчерпаны, проблема не в 4-м главном пути в районе Крюково, а в Ленинградском вокзале, говорили ещё четыре года назад в руководстве «Московско-Тверской пригородной пассажирской компании. «Станция Москва — Пассажирская просто не может принять на свои перроны больше поездов, чем сейчас».
Правительство РФ и РЖД возродили планы строительства высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва—Санкт-Петербург. Сейчас обсуждается схема её прохождения. Это специализированная двухпутная линия для движения поездов со скоростью 200-400 километров в час. В прежних проектах маршрута магистрали под эти пути был зарезервирован участок полосе отвода железной дороги возле Крюково, со стороны «нового» города.
«По линии ВСМ предполагается движение только поездов ВСМ с минимальным числом остановок на территории Московской области, между тем как по существующему ходу Октябрьской железной дороги будет организовано тактовое скоростное движение в пригородном сообщении», говорится в «Программе организации скоростного и высокоскоростного железнодорожного сообщения в Российской Федерации». Уйдут ли «Сапсаны» на пути для ВСМ, непонятно.
Третий московский центральный диаметр «Зеленоград—Раменское» (МЦД-3 или D3) планируют запустить в 2021—2022 годах. Это соединение Ленинградского и Казанского пригородных железнодорожных направлений в единую железнодорожную линию. Электрички после станции Рижская будут уходить на Казанское направление без заезда на Ленинградский вокзал. До вокзала, как планируется, поедут скорые «Ласточки-экспрессы». Сейчас рассматривается вариант пустить МЦД от Алабушево — следующей после Крюково станции в сторону области. Проезд на МЦД — по карте «Тройка» и по более дешёвым, чем существующие в пригородном сообщении, тарифам.
Зачем ещё 2 пути, если для МЦД-3 намечается половину поездов направить через Рижскую мимо вокзала? Значит число электричек на Лен. вокзале уменьшится!