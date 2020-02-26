«Смотрим сейчас МЦД-3 — Октябрьское направление. Там мы уже по четырем путям с трудом проезжаем. Такой там спрос на удобное движение. Поэтому сейчас обсуждается шестипутный вход в Москву со стороны Октябрьской железной дороги», сказал начальник Центра по развитию Центрального и Санкт-Петербургского транспортных узлов ОАО «Российские железные дороги» Олег Тони на круглом столе «Московские центральные диаметры: интеграция в городскую систему транспорта. Итоги и перспективы развития».

Где конкретно можно проложить ещё два пути, он не уточнил. Четвертый главный путь от Москвы до Зеленограда, призванный «развести» рельсы для обычных и скоростных поездов, проложили в 2015 году. А за шесть лет до того по старым путям запустили высокоскоростной «Сапсан» Москва—Санкт-Петербург. Эти поезда ходят по одним путям с пригородными электричками, приоритет в движении у «Сапсанов» и других поездов дальнего следования.