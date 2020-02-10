Платформы в Крюково считаются высокими, хоть и воспринимаются пассажирами как низкие. Низкая — это когда надо подниматься в поезд по лестнице, там расстояние между платформой и тамбуром поезда может быть больше метра. Правила эксплуатации железных дорог допускают габариты высокой пассажирской платформы от 105 до 112 см от уровня головки рельса. Высота площадок тамбуров электричек — от 130 до 140 см, поэтому возникает разница высот — но она соответствует технической норме, сообщили «Зеленоград.ру» в пресс-службе Октябрьской железной дороги. «Габарит платформ находится в допустимых пределах. Переустройство пассажирского комплекса на станции Крюково запланировано в рамках организации движения по МЦД-3», обещают в ОЖД.

Но в прокуратуре считают иначе. В прошлом году житель Зеленограда написал заявление по этому поводу. «Писал, что высота платформ на станциях Крюково и Останкино не соответствует требованиям и грубо нарушает федеральные законы — рассказал он „Зеленоград.ру“. — И этой проблемой не занимаются много лет». Северная транспортная прокуратура провела проверку и ответила, что на обеих станциях выявлены нарушения ФЗ №18 (Устава железнодорожного транспорта РФ) и ФЗ №17 («О железнодорожном транспорте в РФ»). Замначальника Октябрьской дирекции пассажирских обустройств Московского участка внесено представление об устранении нарушений и возбуждено дело об административном правонарушении по части 6 статьи 11.1 Административного кодекса — «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта».

Что конкретно нарушили РЖД, прокуратура не конкретизировала — очевидно, какие-то отклонения от нормативов в части соотношения высоты платформ и пола вагонов всё-таки есть. Обратимся к актуальным нормативам. Пассажирская платформа (высокая) — 110 см от уровня пути. В процессе эксплуатации допускаются изменения высоты — до 2 см в сторону увеличения и до 5 см в сторону уменьшения, что подтверждает приведенные в ответе ОЖД нормативные параметры. Но какие конкретно расстояния между платформами и полом вагонов намерила на станции Крюково и ОЖД, и прокуратура — неизвестно. Как и конкретное место замеров.

Например, платформа №1 изогнутая, и здесь щель может быть разных размеров — до полуметра. Именно на этой платформе пассажиры проваливались между платформой и вагоном при посадке или высадке из электрички — поскальзывались, падали, потому что кто-то толкнул в толпе и так далее. Если их не успевали вытаскивать, это приводило к увечью или смерти. В таких случаях обычно уголовную ответственность несёт помощник машиниста или вся локомотивная бригада, а щель, куда проваливаются взрослые люди, «соответствует допустимым пределам».