Зазор между платформой и полом вагонов электричек — до 35 сантиметров и больше. Туда уже неоднократно проваливались пассажиры. В РЖД считают, что это соответствует норме, хотя у транспортной прокуратуры другое мнение. Тем не менее, платформы обещают «переустроить» до или после запуска зеленоградской ветки МЦД. Примерно в 2022—2023 году.
Платформы в Крюково считаются высокими, хоть и воспринимаются пассажирами как низкие. Низкая — это когда надо подниматься в поезд по лестнице, там расстояние между платформой и тамбуром поезда может быть больше метра. Правила эксплуатации железных дорог допускают габариты высокой пассажирской платформы от 105 до 112 см от уровня головки рельса. Высота площадок тамбуров электричек — от 130 до 140 см, поэтому возникает разница высот — но она соответствует технической норме, сообщили «Зеленоград.ру» в пресс-службе Октябрьской железной дороги. «Габарит платформ находится в допустимых пределах. Переустройство пассажирского комплекса на станции Крюково запланировано в рамках организации движения по МЦД-3», обещают в ОЖД.
Но в прокуратуре считают иначе. В прошлом году житель Зеленограда написал заявление по этому поводу. «Писал, что высота платформ на станциях Крюково и Останкино не соответствует требованиям и грубо нарушает федеральные законы — рассказал он „Зеленоград.ру“. — И этой проблемой не занимаются много лет». Северная транспортная прокуратура провела проверку и ответила, что на обеих станциях выявлены нарушения ФЗ №18 (Устава железнодорожного транспорта РФ) и ФЗ №17 («О железнодорожном транспорте в РФ»). Замначальника Октябрьской дирекции пассажирских обустройств Московского участка внесено представление об устранении нарушений и возбуждено дело об административном правонарушении по части 6 статьи 11.1 Административного кодекса — «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта».
Что конкретно нарушили РЖД, прокуратура не конкретизировала — очевидно, какие-то отклонения от нормативов в части соотношения высоты платформ и пола вагонов всё-таки есть. Обратимся к актуальным нормативам. Пассажирская платформа (высокая) — 110 см от уровня пути. В процессе эксплуатации допускаются изменения высоты — до 2 см в сторону увеличения и до 5 см в сторону уменьшения, что подтверждает приведенные в ответе ОЖД нормативные параметры. Но какие конкретно расстояния между платформами и полом вагонов намерила на станции Крюково и ОЖД, и прокуратура — неизвестно. Как и конкретное место замеров.
Например, платформа №1 изогнутая, и здесь щель может быть разных размеров — до полуметра. Именно на этой платформе пассажиры проваливались между платформой и вагоном при посадке или высадке из электрички — поскальзывались, падали, потому что кто-то толкнул в толпе и так далее. Если их не успевали вытаскивать, это приводило к увечью или смерти. В таких случаях обычно уголовную ответственность несёт помощник машиниста или вся локомотивная бригада, а щель, куда проваливаются взрослые люди, «соответствует допустимым пределам».
Упомянутое «переустройство пассажирского комплекса» — а в это понятие входят и платформы, — в Крюково привязывают к запуску МЦД-3 «Зеленоград—Раменское». Кстати, особо терпеливым пассажирам, которые хотят добиться безопасных условий на станции и звонят по дирекциям и отделам ОЖД, тоже в итоге говорят: «Вот будет у вас МЦД — тогда всё и будет». Что конкретно будет, не уточняют, но и перспективу поднятия уровня платформ не отрицают. Видимо, это вопрос финансовый, потому что МЦД — совместный проект РЖД и правительства Москвы. На станциях первых двух «диаметров», Белорусско-Савеловском и Курско-Рижском, и платформы ремонтируют, и современные пешеходные переходы строят.
Например, на Белорусском вокзале разницу высот между пригородной платформой и полом вагонов уменьшают за счет подъема железнодорожного полотна и демонтажа тротуарной плитки — чтобы пассажирам было комфортно садиться в поезда «Иволга». Там платформа, наоборот, выше, чем пол в поезде. «Ранее пользователи МЦД обратили внимание на то, что платформа на Белорусском вокзале выше уровня пола прибывающей к ней составов», цитирует агентство «Москва» пресс-службу МЖД. На самом деле, проблеме много лет, но решили её только в рамках МЦД, причём уже после запуска новых железнодорожных маршрутов.