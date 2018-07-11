В Зеленоградском районном суде вынесли приговор помощнику машиниста, которого обвинили в нарушении правил безопасности и эксплуатации железнодорожного транспорта. Он настаивает, что действовал по инструкции, и подаст апелляционную жалобу.

Вечером 20 апреля 2017 года на первой платформе станции Крюково женщина провалилась в щель между вагоном электрички и платформой. Тронувшийся через несколько секунд состав потащил её. От полученных ран она скончалась на месте. По статье 263 часть 2 УК РФ — «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека» — обвинили помощника машиниста Николая П. Следствие утверждало, что помощник машиниста не пошел вдоль платформы, чтобы убедиться в отсутствии садящихся в электричку пассажиров. А значит, дал команду на отправление электропоезда с зажатым дверями человеком.

Николай, в свою очередь, сказал, не нарушал должностную инструкцию, поскольку в соответствии с ней он обязан был совершить одно из двух действий: или пройти вдоль вагонов, или отойти к краю платформы на расстояние, с которого видна посадка и высадка пассажиров во всех вагонах электрички. Он проконтролировал посадку с обзорного мостика, убедившись в отсутствии садящихся в поезд пассажиров. Что было после закрытия дверей, он не мог видеть, поскольку уже пошел в служебный тамбур и с этого момента смотрел, по инструкции, только на сигналы светофора.

Следствие построило обвинение на показаниях мужчины, который был вместе с погибшей, и утверждал, что женщина при посадке в электричку наступила ногой на вторую ступеньку вагона, и в этот момент её зажало закрывающимися автоматическими дверями. Корреспондент Zelenograd.ru стала непосредственным свидетелем происшествия. Она видела, что погибшая и её спутник пытались разжать двери вагона, после чего женщина провалилась в щель — нижняя часть тела находилась между платформой и вагоном. Она готова была рассказать об этом следствию и суду, но её так и не вызвал следователь. А потом отказалась допросить федеральный судья Елена Шелкошвейн — на том основании, что свидетельница работает в средстве массовой информации, где публиковались новостные заметки об этом происшествии. Более того, суд подверг сомнению существование такого очевидца в принципе — «не подтверждается материалами дела и показаниями опрошенных свидетелей».



В ходе следствия были получены целые пласты информации, но в приговор помещена лишь часть, полученная на предварительном следствии, прокомментировал решение суда адвокат Николая.



Упомянутая часть 2 статьи 263 УК предусматривает наказание принудительными работами на срок до пяти лет, либо лишением свободы на тот же срок. Два года из трех условных лет лишения свободы для Николая П. — испытательный срок. Профессиональных ограничений приговор не накладывает, помощник машиниста может работать по специальности. Приговор пока не вступил в силу и может быть обжалован в апелляционной инстанции.

Трагедия может повториться на станции Крюково в любой момент — прежде всего, из-за больших щелей между платформами и вагонами. Люди падали туда неоднократно. Хорошо, если успеют вытащить. Как показывает практика, локомотивные бригады, обязанные контролировать посадку и высадку пассажиров, не могут делать этого ежесекундно. Особенно на кривой платформе, где ставят трехметровый забор и рекламные щиты, мешающие обзору.