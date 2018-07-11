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Три года лишения свободы условно дали помощнику машиниста по делу о гибели женщины на станции Крюково 11.07.2018 ZELENOGRAD.RU

В Зеленоградском районном суде вынесли приговор помощнику машиниста, которого обвинили в нарушении правил безопасности и эксплуатации железнодорожного транспорта. Он настаивает, что действовал по инструкции, и подаст апелляционную жалобу.

Вечером 20 апреля 2017 года на первой платформе станции Крюково женщина провалилась в щель между вагоном электрички и платформой. Тронувшийся через несколько секунд состав потащил её. От полученных ран она скончалась на месте. По статье 263 часть 2 УК РФ — «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека» — обвинили помощника машиниста Николая П. Следствие утверждало, что помощник машиниста не пошел вдоль платформы, чтобы убедиться в отсутствии садящихся в электричку пассажиров. А значит, дал команду на отправление электропоезда с зажатым дверями человеком.

Николай, в свою очередь, сказал, не нарушал должностную инструкцию, поскольку в соответствии с ней он обязан был совершить одно из двух действий: или пройти вдоль вагонов, или отойти к краю платформы на расстояние, с которого видна посадка и высадка пассажиров во всех вагонах электрички. Он проконтролировал посадку с обзорного мостика, убедившись в отсутствии садящихся в поезд пассажиров. Что было после закрытия дверей, он не мог видеть, поскольку уже пошел в служебный тамбур и с этого момента смотрел, по инструкции, только на сигналы светофора.

Следствие построило обвинение на показаниях мужчины, который был вместе с погибшей, и утверждал, что женщина при посадке в электричку наступила ногой на вторую ступеньку вагона, и в этот момент её зажало закрывающимися автоматическими дверями. Корреспондент Zelenograd.ru стала непосредственным свидетелем происшествия. Она видела, что погибшая и её спутник пытались разжать двери вагона, после чего женщина провалилась в щель — нижняя часть тела находилась между платформой и вагоном. Она готова была рассказать об этом следствию и суду, но её так и не вызвал следователь. А потом отказалась допросить федеральный судья Елена Шелкошвейн — на том основании, что свидетельница работает в средстве массовой информации, где публиковались новостные заметки об этом происшествии. Более того, суд подверг сомнению существование такого очевидца в принципе — «не подтверждается материалами дела и показаниями опрошенных свидетелей».

В ходе следствия были получены целые пласты информации, но в приговор помещена лишь часть, полученная на предварительном следствии, прокомментировал решение суда адвокат Николая.

Упомянутая часть 2 статьи 263 УК предусматривает наказание принудительными работами на срок до пяти лет, либо лишением свободы на тот же срок. Два года из трех условных лет лишения свободы для Николая П. — испытательный срок. Профессиональных ограничений приговор не накладывает, помощник машиниста может работать по специальности. Приговор пока не вступил в силу и может быть обжалован в апелляционной инстанции.

Трагедия может повториться на станции Крюково в любой момент — прежде всего, из-за больших щелей между платформами и вагонами. Люди падали туда неоднократно. Хорошо, если успеют вытащить. Как показывает практика, локомотивные бригады, обязанные контролировать посадку и высадку пассажиров, не могут делать этого ежесекундно. Особенно на кривой платформе, где ставят трехметровый забор и рекламные щиты, мешающие обзору.

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Обсуждение
Таранов Иван
Вчера, 15:23
Зашибись, просто простили убийцу. Вот потому они так двери и зарывают все время неглядя.
Юрий Евстифеев
14 часов назад
"Три года лишения свободы условно дали помощнику машиниста по делу о гибели женщины на станции Крюково с правом продолжать работу", а точнее безнаказанно убивать пассажиров! Справедливо было дать 5 лет колонии по закону и устранить технические причины повторения смертей пассажиров. Но зажравшемуся РЖД и купленному суду проще
и дешевле обвинить во всем погибшую женщину.
Андрей Толкушев
8 часов назад
Кошмар! Зеленограду 60 лет. Достаточно крупный город, район столицы. А платформа, по большому счету, осталась той же, что была у деревни Крюково. Изогнутость платформы не только чрезвычайно затрудняет обзор машинистам, но и заставляет буквально прыгать из вагона на платформу при высадке в направлении "из Москвы" (на повороте "внешний" рельс должен быть выше "внутреннего").
Неужели нельзя повесить камеры по всей платформе и установить несколько экранов для машиниста (как, например, на МЦК)? На то, чтобы держать десяток так называемых "перронных контролеров", деньги есть. На то, чтобы по электричке ходила целая толпа контролеров и их охранников, тоже деньги находятся. На строительство турникетов - аналогично. А отказаться от копеечных доходов от размещения рекламных щитов не могут. То, что они затрудняют обзор машинистам, значения не имеет.
Даже название "Крюково" никак не могут заменить на "Зеленоград". Зато Фирсановку переименовали в "Фирсановскую", а Левобережную в "Левобережье". Принципиальное изменение!
Лиса Алиса
7 часов назад
"Следствие утверждало, что помощник машиниста не пошел вдоль платформы, чтобы убедиться в отсутствии садящихся в электричку пассажиров."

"Садящихся пассажиров" судя по-всему и не было. Была только женщина, под поездом, которую не факт, что можно было увидеть при просмотре, проводимом в соответствии с инструкцией.
Олег Олег
7 часов назад
Цитата- "Следствие утверждало, что помощник машиниста не пошел вдоль платформы, чтобы убедиться в отсутствии садящихся в электричку пассажиров."

Да я вообще никогда ничего подобного не наблюдаю чтобы машинисты ходили вдоль платформ в целях проверки посадки.
Но если по инструкции есть такие требования то да, должен отвечать.
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