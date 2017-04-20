40 комментариев
Обеды в офис от НормаФуд
Продажа и установка водонагревателей, радиаторов отопления, насосов, мойки для кухни, полотенцесушителей, фильтра для воды, сантехники.Круглый год на 1 этаже магазина большой выбор фейерверков (также их можно купить в интернет-магазине www.bmpiro.ru)
Женщина погибла в Крюково после падения между вагоном электрички и платформой 20.04.2017 ZELENOGRAD.RU

Женщина и мужчина пытались успеть на крюковскую электричку, которая в 20:54 уходила с первой платформы в сторону Москвы, сообщил Zelenograd.ru очевидец происшествия. Двери закрылись, но женщина пыталась открыть их. В этот момент электричка тронулась, и женщина провалилась в щель между вагоном и платформой. Её спутник пытался выдернуть её из щели, но не смог. Электричка потащила её за собой, женщина сильно кричала. Поезд проехал не больше 200 метров и остановился, только выехав с платформы. Женщина осталась лежать на путях. «Скорая» приехала примерно через пять минут. Врачи унесли женщину с путей в критическом состоянии, через несколько секунд она скончалась.

Следующий пригородный поезд из Зеленограда в сторону Москвы должен был идти через 8 минут. Движение поездов возобновили примерно в 21:20.

 Реклама
Летний языковой лагерь «Центра Альбион» в Колтышево Объявления
Грандиозная распродажа домов в преддверии праздника Великой Победы. Скидки до 30% . Объявления
ЖК Мелодия Леса, Зеленоград. Ключи в 2017 году! Первый взнос по ипотеке от 0%! Объявления
Сдам помещение под офис в корпусе 1650 Объявления
Обсуждение
Михаил Горюнов
20 апреля
Ужас.
Эти платформы ремонтировали полные идиоты.
Щель, в которую может провалиться человек - ее просто не должно быть!
Виновников, и особенно надзорные органы под суд!
Алексей Караев
20 апреля
У нас существует тенденция, пока не начнут умирать люди, никто ни хера не делает.
https://www.zelenograd.ru/news/42337/
вот была новость, двери зажали пассажира, куда смотрел машинист?
ответственные люди всех послали на хер, и сказали, всё было по инструкции, все свободны.
Сейчас то же всё по инструкции? Пока у нас компании не начнут наказывать штрафами десятками миллионов в пользу пострадавших, им будет дешевле раздавить пассажира, чем заставить думать персонал.
Глеб Зубов
20 апреля
Сейчас то же всё по инструкции?
Машинист убедился, что все зашли, двери закрыл и поехал. Пытаться открыть двери это все-таки не по инструкции. Это как дверь лифта пытаться открыть. Обычно ничего плохого не бывает, но может и авария случиться
Торопов
20 апреля
На 1 платформе часто можно увидеть ситуации, когда помощник уже зашёл в кабину с обзорной вышки, и все вагоны ему уже не видно ( платформа то кривая), но кто-то на ходу пытается влезть в дверную щель, которую заботливо образовали путём вставки пивной бутылки, или заботливо придерживая дверь ногой.
Олег Олег
20 апреля
Двери закрылись, какого х... надо было их отжимать-открывать спрашивается?
Сама виновата. Глупая смерть на ровном месте.
Более того, впереди с небольшим интервалом несколько поездов .Куда было спешить ?ВВедь не час пик .
Торопов
20 апреля
Если бы платформа была полностью прямая - тут была бы вина лок.бригады. Но в данном случае, из-за большой кривой, в момент отправления, когда помощник спустился с вышки в кабину, они могут видеть лишь треть состава. Состояние платформы тоже не айс - даже после ремонта ( !) высота между полом тамбура и краем платформ чуть ли не полметра, и не только на кривых платформах, это какой-то особый "фирменный" стиль ОктДМВ.
Ляляка Московская
20 апреля
Двери закрылись, какого х... надо было их отжимать-открывать спрашивается?
Да уж... " Следующий пригородный поезд из Зеленограда в сторону Москвы должен был идти через 8 минут" . Пыталась выиграть 8 минут .
Барри
21 апреля
Я не понимаю, это б**** что, такая большая проблема, ПОДНЯТЬ ПЛИТЫ ПЛАТФОРМЫ НА УРОВЕНЬ ПОЕЗДА?? Вон только что в пятый раз за последние пять лет опять переложили платформу на Петрашке. Ну и - что бы вы думали? Да б**** эти плиты опять на полметра ниже площадки тамбура!
Иван Пыхов
21 апреля
Естественный отбор... Погибают тупейшие!!!
Инга Кирбитова
21 апреля
Инга Кирбитова
21 апреля
Безусловно женщину очень жалко.Соболезнования родным и близким. Но сколько можно выгораживать безответственность самих пассажиров и пешеходов!?!Чуть что, виноват водитель. Они своей жизнью не дорожат, бросаясь под колёса, а ты потом с этим живи всю жизнь.
Ольга Шилова
21 апреля
Причем тут не дорожат жизнью, когда ОГРОМНАЯ ДЫРА между поездом и платформой. У меня четверо детей. И мне жутко страшно каждый раз садиться с ними в поезд, и сходить с него тоже. У нас был случай,когда маленькая дочка (2 года) подскользнулась и чуть не провалилась в эту дыру,хорошо,что я ее крепко держала и она буквально повисла на мне. это такой ужас был!!!!Меня всю дорогу до Москвы трясло . Я не знаю какими словами назвать тех, кто придумал вот эти ПЛАТФОРМЫ-УБИЙЦЫ. По -другому их не назовешь. Но это, к сожалению, реалии нашего Государства, где о людях совсем не думают.
Nata79 Motorina
21 апреля
Конечно, можно винить погибшую, она сама нашла, что искала, но дыры на платформах - страшные. Особенно зимой, когда скользко. Знаю, что написано письмо в РЖД о ремонте наших платформ. Садиться детям и пожилым людям очень трудно, сколько раз наблюдала и помогала, но платформы делали идиоты, другого слова нет.
Олег Олег
21 апреля
Причем тут не дорожат жизнью
Да притом. Не торопилась бы осталась в живых. Какая бы там ни была дыра угодить туда можно только не включая голову.
blackjulycat
21 апреля
Давайте разбираться данный инцидент, а не мешать сюда высоту платформы и т.д.. Двери уже закрылись, а она стала их открывать. Это как же надо быть без мозгов. Грубо, но правда. Теперь у машиниста проблем по уши.
Tol Ana
21 апреля
Казалось бы, что может быть проще, установить камеры вдоль платформы и просматривать как машинисту локомотива, так и полиции, например. Только денег на это копеечное мероприятие у ж.д. нет. Надо карманы руководства ж.д. денежками набивать. Якунин набил свои карманы и слинял, теперь очередь очередного руководителя. А до состояния платформ никому нет дела.
Дмитрий n3ro
21 апреля
Дыра дырой, но изгиб путей не позволяет, как понимаю, сделать платформу очень близко как в метро (собственно вагоны в повороте будут цеплять платформу и следовательно...ЛЮДЕЙ на ней!!!...). Вопрос в том, почему нельзя на станциях сделать ровный путь - да, он актуален, но вряд ли (в нашем государстве то...) из-за гибели одного человека будут что-то менять, это какие растраты и т.п., поди докажи РЖД что они не правы и таким платформам место в 19м веке уже давно! Женщину очень и очень жаль...Вообще почему же не отжали стоп кран?...Кстати, я что-то не помню, в тамбурах есть стоп-краны? В вагонах то точно есть..
Тыц Туц
21 апреля
"из-за изгиба путей видно только часть состава" - дак в чем проблема подавать поезд на платформу по внутреннему радиусу?
Олег Олег
21 апреля
Вообще почему же не отжали стоп кран?...Кстати, я что-то не помню, в тамбурах есть стоп-краны? В вагонах то точно есть..
В тамбурах есть стоп-кран. Не в каждом возможно. Другой вопрос кто должен был его отжать? Время 21 вечера, темно, пассажиров в вагонах подозреваю очень мало...Эту ситуацию могли наблюдать скорее те немногочисленные люди находившиеся на платформе.

Отредактировано: 21-04-2017, 09:57
blackjulycat
21 апреля
Причем тут платформа, высота и изгиб в данной ситуации. Двери закрылись, какого было лезть туда?????
Ольга Блюмкина
21 апреля
Щели между платформой и вагонами и правда большие с этим надо разбираться, а вот что делать с ДЕБИЛАМИ, у кторых вечно уходит "последняя электричка, автобус", суют в уже отъезжающий поезд, автобус свои руки, ноги, дебильные головы и остальные выступающие части тела???
Антон Рrrrr
21 апреля
Щели между платформой и вагонами и правда большие с этим надо разбираться
Всё уже разобрано давно. Щели вполне реально можно сделать не больше 5 сантиметров без какого-либо ущерба для движения состава. Другое дело, что это же надо ДЕЛАТЬ. Условные вялотекущие строители, которые до работы на стройке в лучшем случае баранов по степи гоняли, вряд ли умеют пользоваться современной измерительной техникой на стройплощадке. А всяким там прорабам до этого большого дела нет, ибо допуски не заданы, премию платят за экономию материалов и сокращение сроков, поэтому строй, как хочешь.
Алла Федорова
21 апреля
Глупая смерть на ровном месте.
Где же вы нашли "ровное место" это наверное дыра в пол метра между поездом и платформой. Электричка у нас это экстремальный вид транспорта! Ужос а РЖД ворочают такими деньгами а на людей плюют
Олег Олег
21 апреля
Электричка у нас это экстремальный вид транспорта!
Нормальный и удобный вид транспорта. В разы менее травмоопасный в отличие от авто транспорта.

А экстремальный он вид транспорта только для кретинов.
Нередко наблюдаю пацанов -зацеперов, а бывает и едущих сидя на крышах вагонов.

РЖД виноват что у них мозгов нет?

Отредактировано: 21-04-2017, 11:23
Сергей Сергей
21 апреля
Сейчас разные моральные уроды будут всеми силами спихивать ответственность на убитую женщину. Это ведь проще всего. И все прекрасно отработали, а виновата женщина и геометрия. А кто построил кривую платформу? Кто зная об этом не ставит зеркала (как в метро), видео наблюдение или не меняет геометрию платформы?
Посмотрите, сколько уже троллей-защитников на этом форуме охаивают погибшего по вине МТППК человека! Было бы неплохо проверить "защитников МТППК" на этом форуме на предмет работы в МТППК/РДЖ или иной связанной компании, и если вдруг они сотрудники, возбудить против них уголовные дела, чтобы впредь было неповадно.

На многих станциях, например, на платформе Сходня, в вечернее время постоянно выключено освещение на платформе. На многочисленные жалобы/обращения в течение года (с фиксацией в жалобной книге на платформе) в ответ идёт хамство и издевательство. Номера заявок не озвучиваются. Около станции Сходня на выходе с моста на южную часть города никогда не скалывают лёд, на земле находится неровность асфальта- порожек, о который многие спотыкаются и падают кувырком на спуске. Как-то раз в прошлом году ряд электричек застрял на перегоне Планерная-Новоподрезково посреди жутко воняющего болота. В течение нескольких часов ночью люди сидели заблокированные в вагонах без отопления. Машинисты нагло не открывали двери и не выпускали людей, хотя имели возможность проехать метров 300 до ближайшей платформы. Пассажиры пытались звонить в МТППК (но ведь они скрывают свой телефон), звонили в РЖД на горячую линию. В РЖД по телефону издевались и говорили, что таких застрявших электричек не существует и все едут по графику. Помогло только то, что люди стали звонить в полицию и МЧС и говорить, что их насильно удерживают на холоде посреди "цветущего" болота, потенциально выделяющего ядовитые вещества (ведь запах там бывает из-за чего-то).

Что касается произошедшего случай - очевидно, что женщину поймало дверями за ногу, ведь при хотьбе человек всегда выставляет вперед ногу. Могло бы поймать и за руку. Что бы это изменило? Некоторым защемляло голову, например. (В автобусах не помните такого, так водители вероятно специально защемляли дверьми головы медленно выходящих пенсионеров?) Естественно женщина пыталась открыть дверь руками, чтобы спастись, было бы странно, если бы не пыталась.

Вопрос-почему в МТППК/РЖД систематически не соблюдается техника безопасности? Где полиция, где прокуратура?

Отредактировано: 21-04-2017, 11:28
Олег Олег
21 апреля
Было бы неплохо проверить "защитников МТППК" на этом форуме на предмет работы в МТППК
Давай начинай, флаг в руки.

У каждого свое мнение на ситуацию. И это нормально.
Сам осуждаешь и ж/д и тех у кого противоположное мнение от твоего при этом оскорбляя других.
На себя посмотри, интеллигент вшивый.

Отредактировано: 21-04-2017, 12:59
Ильдар В-в
21 апреля
Вопрос в том, почему нельзя на станциях сделать ровный путь
Потому что станция Крюково изначально так была построена с изгибом. Вот если сдвинуть её немного на северо-запад - можно сделать ровную платформу.
Елена Волкова
21 апреля
Была один раз в ситуации. Утро. Осень. Дождь. Электрички опаздывают сильно. Толпа огромная на 1 платформе. Подходит Солнечногорская электричка. УКОРОЧЕННАЯ. Народ начал ломиться в вагон. И меня столкнули в дырку между платформой и вагоном. Спасибо парню, что стоял за мной. Низкий поклон. А то бы затоптали под электричку.
v.titova
21 апреля
Абсолютно верно! Моя мама чуть не упала туда в дыру, просто поскользнувшись на гололёде перед поездом, спасибо всем людям, которые её просто вытащили! Она пенсионер, ноги не удержала. Что это за дырки огромные, кому они нужны? Девушка, Храни Вас и Ваших детей Бог!
Алекс Алексеев
21 апреля
Отжать дверь закрывшуюся дверь электрички обычной женщине невозможно, там просто зацепиться не за что. Скорей всего ей зажало руку или сумку, а это уже другой коленкор не так-ли?
Жалко погибшую, ужасная смерть.
Торопов
21 апреля
Давайте разбираться данный инцидент, а не мешать сюда высоту платформы и т.д.
Состояние платформы, пусть и косвенно, повлияло на трагедию, это совершенно очевидно. Будь платформа вровень с тамбуром - возможно отделалась бы ушибами да переломами при отскоке от тронувшегося поезда.
Сергей Прутков
21 апреля
в загнивающей Европе, "труба" настала бы эксплуатирующей организации за смерть, хоть пьяного, хоть дебила, а у нас сами граждане как овцы послушные женщину обвиняют, задел сделан так сказать, теперь рждшники подхватят тему и все концы в воду, а граждане-овцы так и будут винить людей, которые стали заложниками тупого строительства ж/дороги.
Где ещё в мире есть скоростные пути по городам без ограждения? Где есть платформы не совпадающие с подвижным составом? Африка? Южная Америка?
Жаль женщину и всех погибших под сапсанами из за тупизны наших чинуш..
Торопов
21 апреля
Условные вялотекущие строители, которые до работы на стройке в лучшем случае баранов по степи гоняли, вряд ли умеют пользоваться современной измерительной техникой на стройплощадке.
В том то и дело, что на Московской жд строители те же самые, такие же разгильдяи и гастеры, и прорабы из того же теста, и начальство, но там новые платформы делают нормальные по высоте. Пригородную дирекцию пассажирских обустройств Окт нужно драть по полной программе после вчерашнего. равно как и за неработающее освещение на самих платформах.
Ляляка Московская
21 апреля
Скорей всего ей зажало руку или сумку, а это уже другой коленкор не так-ли?
А электричка в таком случае разве тронулась бы , - с незакрытыми дверями ??
Торопов
21 апреля
Казалось бы, что может быть проще, установить камеры вдоль платформы и просматривать как машинисту локомотива, так и полиции, например. Только денег на это копеечное мероприятие у ж.д. нет.
Лет десять назад была ликвидирована должность т.н. проводника хвостового вагона - второго помощника машиниста, который находился в задней кабине, для обзора хвостовой части состава. По той же самой причине экономии, по которой не ставят камеры для обзора, и не выделяют дополнительных ответственных сотрудников, из числа работников станции, для контроля посадки-высадки на платформах. Как это делается, к примеру, в метро, на Александровском Саду, где тоже кривые платформы, и дежурная по станции дополнительно следит с сигнальным диском за ситуацией. Хотя составы там раза в три короче 12-вагонной электрички.
Таранов Иван
21 апреля
Машинист убедился, что все зашли, двери закрыл и поехал. Пытаться открыть двери это все-таки не по инструкции. Это как дверь лифта пытаться открыть. Обычно ничего плохого не бывает, но может и авария случиться
В данном случае машинист закрыл двери в то время как туда заходили люди, потом не убедился что никого в дверях не зажало и поехал. Так что 100% вина машиниста, сделал все от него зависящие чтобы убить какого-нибудь пассажира. Это примерно как начинать движение на автомобиле с закрытыми глазами.

Двери в электричке нельзя открыть снаружи, а уж тем более женщине.
Торопов
21 апреля
Не надо охинею писать. В момент закрытия дверей помощник находится на вышке, и если кто-то постоянно лезет в двери, или застревает в них - даёт команду машинисту на передёргивание дверей. А вот если двери кто-то держит из вагона, или между створками осталась какая то щель, то за те 10 секунд пока помощник возвращается с вышки в кабину. и не видит уже большую часть состава, может произойти всё что угодно, в этот момент вечно опаздывающие идиоты-самоуйбийцы как раз и лезут, про это стопятьсот раз уже говорилось.
maria
21 апреля
А электричка в таком случае разве тронулась бы , - с незакрытыми дверями ??
а что ей помешает? летом постоянно двери отжаты для проветривания бутылками и прочим хламом, и ничего - электрички ездят
Rescuer Kozlov
21 апреля
Как-то раз в прошлом году ряд электричек застрял на перегоне Планерная-Новоподрезково посреди жутко воняющего болота. В течение нескольких часов ночью люди сидели заблокированные в вагонах без отопления. Машинисты нагло не открывали двери и не выпускали людей, хотя имели возможность проехать метров 300 до ближайшей платформы. Пассажиры пытались звонить в МТППК (но ведь они скрывают свой телефон), звонили в РЖД на горячую линию. В РЖД по телефону издевались и говорили, что таких застрявших электричек не существует и все едут по графику. Помогло только то, что люди стали звонить в полицию и МЧС и говорить, что их насильно удерживают на холоде посреди "цветущего" болота, потенциально выделяющего ядовитые вещества (ведь запах там бывает из-за чего-то).
Ух ты. Какой шикарный экземплярчик!!! Я думал, обострение уже прошло, теперь до осени ждать... А нет ))))
Ольга Кур
21 апреля
Возвращались из Москвы ночью (электричка прибывала примерно в 0ч10мин 21апр)и увидели на путях совсем чуть чуть не доезжая до первой платформы лежал труп, укрытый целофаном. В сторонке человек 10 мужиков курили. Я так понимаю прошло более 3 часов. На улице ночь и никто уже никуда не спешит! Вот бесплатный бонус к трагическому событию!
Добавить комментарий
+ Прикрепить файлФайл не выбран
Вернуться назад
На выбранной области карты нет новостей
 Реклама
"ДЕТСТВО Плюс"

8(499)502-50-05
Пн-Вс.8.00-21.00.Вызов на дом до 16.00

 Реклама
"ЗЕЛЕНЫЙ БОР"

Новый жилой комплекс
До 30.04 скидки 10%

 Реклама
ЖК Мелодия Леса

Ключи в 2017 году!
Ипотечный взнос-от 0%!

 Реклама
Реклама
Магазин "Я сама"

все для пэчворка
декупажа, украшений

 Реклама
© 1997–2015 Зеленоград.ру
 Реклама
ЖК Мелодия Леса

Ключи в 2017 году!
Ипотечный взнос-от 0%!
Реклама
"ЗЕЛЕНЫЙ БОР"

Новый жилой комплекс
До 30.04 скидки 10%
Реклама
Реклама
Скалолазание

Набор в группы
для взрослых и детей с 4 лет
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама