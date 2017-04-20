Женщина и мужчина пытались успеть на крюковскую электричку, которая в 20:54 уходила с первой платформы в сторону Москвы, сообщил Zelenograd.ru очевидец происшествия. Двери закрылись, но женщина пыталась открыть их. В этот момент электричка тронулась, и женщина провалилась в щель между вагоном и платформой. Её спутник пытался выдернуть её из щели, но не смог. Электричка потащила её за собой, женщина сильно кричала. Поезд проехал не больше 200 метров и остановился, только выехав с платформы. Женщина осталась лежать на путях. «Скорая» приехала примерно через пять минут. Врачи унесли женщину с путей в критическом состоянии, через несколько секунд она скончалась.

Следующий пригородный поезд из Зеленограда в сторону Москвы должен был идти через 8 минут. Движение поездов возобновили примерно в 21:20.