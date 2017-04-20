Женщина и мужчина пытались успеть на крюковскую электричку, которая в 20:54 уходила с первой платформы в сторону Москвы, сообщил Zelenograd.ru очевидец происшествия. Двери закрылись, но женщина пыталась открыть их. В этот момент электричка тронулась, и женщина провалилась в щель между вагоном и платформой. Её спутник пытался выдернуть её из щели, но не смог. Электричка потащила её за собой, женщина сильно кричала. Поезд проехал не больше 200 метров и остановился, только выехав с платформы. Женщина осталась лежать на путях. «Скорая» приехала примерно через пять минут. Врачи унесли женщину с путей в критическом состоянии, через несколько секунд она скончалась.
Следующий пригородный поезд из Зеленограда в сторону Москвы должен был идти через 8 минут. Движение поездов возобновили примерно в 21:20.
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Эти платформы ремонтировали полные идиоты.
Щель, в которую может провалиться человек - ее просто не должно быть!
Виновников, и особенно надзорные органы под суд!
https://www.zelenograd.ru/news/42337/
вот была новость, двери зажали пассажира, куда смотрел машинист?
ответственные люди всех послали на хер, и сказали, всё было по инструкции, все свободны.
Сейчас то же всё по инструкции? Пока у нас компании не начнут наказывать штрафами десятками миллионов в пользу пострадавших, им будет дешевле раздавить пассажира, чем заставить думать персонал.
Сама виновата. Глупая смерть на ровном месте.
Более того, впереди с небольшим интервалом несколько поездов .Куда было спешить ?ВВедь не час пик .
Отредактировано: 21-04-2017, 09:57
А экстремальный он вид транспорта только для кретинов.
Нередко наблюдаю пацанов -зацеперов, а бывает и едущих сидя на крышах вагонов.
РЖД виноват что у них мозгов нет?
Отредактировано: 21-04-2017, 11:23
Посмотрите, сколько уже троллей-защитников на этом форуме охаивают погибшего по вине МТППК человека! Было бы неплохо проверить "защитников МТППК" на этом форуме на предмет работы в МТППК/РДЖ или иной связанной компании, и если вдруг они сотрудники, возбудить против них уголовные дела, чтобы впредь было неповадно.
На многих станциях, например, на платформе Сходня, в вечернее время постоянно выключено освещение на платформе. На многочисленные жалобы/обращения в течение года (с фиксацией в жалобной книге на платформе) в ответ идёт хамство и издевательство. Номера заявок не озвучиваются. Около станции Сходня на выходе с моста на южную часть города никогда не скалывают лёд, на земле находится неровность асфальта- порожек, о который многие спотыкаются и падают кувырком на спуске. Как-то раз в прошлом году ряд электричек застрял на перегоне Планерная-Новоподрезково посреди жутко воняющего болота. В течение нескольких часов ночью люди сидели заблокированные в вагонах без отопления. Машинисты нагло не открывали двери и не выпускали людей, хотя имели возможность проехать метров 300 до ближайшей платформы. Пассажиры пытались звонить в МТППК (но ведь они скрывают свой телефон), звонили в РЖД на горячую линию. В РЖД по телефону издевались и говорили, что таких застрявших электричек не существует и все едут по графику. Помогло только то, что люди стали звонить в полицию и МЧС и говорить, что их насильно удерживают на холоде посреди "цветущего" болота, потенциально выделяющего ядовитые вещества (ведь запах там бывает из-за чего-то).
Что касается произошедшего случай - очевидно, что женщину поймало дверями за ногу, ведь при хотьбе человек всегда выставляет вперед ногу. Могло бы поймать и за руку. Что бы это изменило? Некоторым защемляло голову, например. (В автобусах не помните такого, так водители вероятно специально защемляли дверьми головы медленно выходящих пенсионеров?) Естественно женщина пыталась открыть дверь руками, чтобы спастись, было бы странно, если бы не пыталась.
Вопрос-почему в МТППК/РЖД систематически не соблюдается техника безопасности? Где полиция, где прокуратура?
Отредактировано: 21-04-2017, 11:28
У каждого свое мнение на ситуацию. И это нормально.
Сам осуждаешь и ж/д и тех у кого противоположное мнение от твоего при этом оскорбляя других.
На себя посмотри, интеллигент вшивый.
Отредактировано: 21-04-2017, 12:59
Жалко погибшую, ужасная смерть.
Где ещё в мире есть скоростные пути по городам без ограждения? Где есть платформы не совпадающие с подвижным составом? Африка? Южная Америка?
Жаль женщину и всех погибших под сапсанами из за тупизны наших чинуш..
Двери в электричке нельзя открыть снаружи, а уж тем более женщине.