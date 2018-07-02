Помощник машиниста: со специальной обзорной площадки я видел, что все пассажиры зашли в вагоны

Обвиняемый и в ходе следствия, и в суде подробно объяснял, что не нарушал должностную инструкцию. В соответствии с ней, он обязан был совершить одно из двух действий: или пройти вдоль вагонов, или отойти к краю платформы на расстояние, с которого видна посадка и высадка пассажиров во всех вагонах электрички. Он отошел к краю платформы, то есть поднялся на обзорный мостик, с которого просмотрел всю платформу. В этот момент двери электрички были открыты, вся автоматика и механика состава работала исправно (это подтверждается и технической экспертизой следствия).

Убедившись в окончании посадки и высадки пассажиров, работник дал машинисту ручной сигнал на закрытие дверей — поднял сигнальный фонарь. Машинист объявил, как положено, что посадка окончена, двери закрываются — и закрыл их. Это произошло в 20 часов 49 минут 31 секунду — такое время зафиксировала видеозапись. В том, что дверями в этот момент никого не зажало, убедился и машинист, по срабатыванию контрольной лампы закрытия автоматических дверей — тут предусмотрен двойной контроль.

После этого помощник машиниста пошел в служебный тамбур и, естественно, не мог уже контролировать ситуацию на платформе. С этого момента до сигнала к отправлению поезда (он дается именно в служебном тамбуре) прошло не меньше 10 секунд. Это время — «мертвая зона»: помощник машиниста смотрит только на сигналы светофора, но не может (и не должен по инструкции) контролировать платформу. Своей вины помощник машиниста не признает.