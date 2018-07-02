Вечером 20 апреля 2017 года на первой платформе станции Крюково женщина провалилась в щель между вагоном электрички и платформой. Тронувшийся состав потащил её. От полученных ран она скончалась на месте. В её гибели обвиняют помощника машиниста. Корреспондент Zelenograd.ru стала непосредственным свидетелем происшествия, но её так и не вызвал следователь, а потом отказались допросить в суде. Рассказываем о деталях расследования и суда.
Помощника машиниста обвиняют в нарушении им должностной инструкции, предписывающей контролировать посадку и высадку пассажиров. Следствие построило обвинение на показаниях мужчины, который был вместе с погибшей, и утверждал, что женщина наступила ногой на вторую ступеньку вагона, и в этот момент её зажало закрывающимися автоматическими дверями. А значит, помощник машиниста дал команду на отправление электропоезда с зажатым дверями человеком.
Следствие утверждает, что помощник машиниста не пошел вдоль платформы, чтобы убедиться в отсутствии садящихся в электричку пассажиров. Иных причин обвинение не содержит.
В качестве очевидцев были допрошены две молодые девушки, находившиеся в момент происшествия в начале платформы. Одна из них говорила, что погибшей зажало дверями одну ногу, другая — что обе ноги. При этом падение произошло почти в конце платформы, в третьем от конца состава вагоне. На улице уже было темно.
Обвиняемый и в ходе следствия, и в суде подробно объяснял, что не нарушал должностную инструкцию. В соответствии с ней, он обязан был совершить одно из двух действий: или пройти вдоль вагонов, или отойти к краю платформы на расстояние, с которого видна посадка и высадка пассажиров во всех вагонах электрички. Он отошел к краю платформы, то есть поднялся на обзорный мостик, с которого просмотрел всю платформу. В этот момент двери электрички были открыты, вся автоматика и механика состава работала исправно (это подтверждается и технической экспертизой следствия).
Убедившись в окончании посадки и высадки пассажиров, работник дал машинисту ручной сигнал на закрытие дверей — поднял сигнальный фонарь. Машинист объявил, как положено, что посадка окончена, двери закрываются — и закрыл их. Это произошло в 20 часов 49 минут 31 секунду — такое время зафиксировала видеозапись. В том, что дверями в этот момент никого не зажало, убедился и машинист, по срабатыванию контрольной лампы закрытия автоматических дверей — тут предусмотрен двойной контроль.
После этого помощник машиниста пошел в служебный тамбур и, естественно, не мог уже контролировать ситуацию на платформе. С этого момента до сигнала к отправлению поезда (он дается именно в служебном тамбуре) прошло не меньше 10 секунд. Это время — «мертвая зона»: помощник машиниста смотрит только на сигналы светофора, но не может (и не должен по инструкции) контролировать платформу. Своей вины помощник машиниста не признает.
Проверка показаний помощника машиниста проводилась в марте этого года (спустя почти год с момента происшествия), когда у первой платформы станции Крюково уже поставили высокий забор вместо прежнего метрового. Который закрыл нормальный обзор от края платформы. Ни для кого не секрет, что эта платформа искривленная, а не прямая. Сейчас все помощники машиниста вынуждены проходить по крайней мере половину платформы при контроле посадки-высадки пассажиров, потому что новый трехметровый забор не позволяет увидеть всю платформу с обзорного мостика. Официально мостиком запретили пользоваться только 8 марта 2018 года именно из-за этого забора.
А в районе первого вагона установлен обзорный монитор, который хоть и неофициально (в инструкции он не упомянут), но позволяет до последнего момента наблюдать ситуацию на платформе в районе последних вагонов. Следствие не приняло во внимание эти факты, и тогда же работнику локомотивной бригады было предъявлено обвинение по статье 263 часть 2 УК — «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека».
Непосредственный свидетель происшествия — корреспондент Zelenograd.ru — в этот вечер поднималась по уличной лестнице на первую платформу, находясь в нескольких метрах позади погибшей женщины и её спутника. Электричка в это время стояла у платформы. Мужчина и женщина шли сначала неспешно, а потом неожиданно ускорились — побежали к поезду. Они пытались разжать двери вагона. Пытаясь удержать двери, женщина провалилась двумя ногами вниз в щель между вагоном и платформой — зажатой оказалась нижняя часть тела. Мужчина пытался помочь ей выбраться, но безуспешно. Все произошло очень быстро, в считанные секунды (не больше 5-6 секунд) — поезд тронулся.
На самой платформе в этот момент было мало людей. Группа молодежи стояла ближе к началу платформы — корреспондент увидела это, пройдя всю платформу после произошедшего. Падения женщины эти люди просто не могли видеть — прежде всего, из-за упомянутой кривизны платформы, — только сам факт волочения поездом женщины вдоль платформы, когда поезд проезжал мимо них.
В тот же вечер коллеги помощника машиниста стали разыскивать очевидцев произошедшего. Корреспондент Zelenograd.ru связалась с ними и оставила свой телефон, электронную почту и прочие контакты, которые были переданы руководству депо Крюково еще до начала служебного расследования. Позже в депо сказали, что передали эти контакты следователю. Однако следователь так с ней и не связался. А когда она пришла в суд по ходатайству адвоката обвиняемого, федеральный судья отказалась её допрашивать и попросила уйти — на том основании, что свидетельница работает в средстве массовой информации, в котором публиковались новостные заметки об этом происшествии.
Официально удаление свидетеля из зала суда было аргументировано статьей 56 Уголовно-процессуального кодекса РФ (УПК). В этой статье перечислены те, кто не подлежит допросу в качестве свидетеля. Журналистов в этом списке нет. И ограничение связано с обстоятельствами, которые стали известны в связи с профессиональной деятельностью. Например, нельзя допросить священника об обстоятельствах, ставших ему известными из исповеди. Да и на платформе журналист находилась просто как пассажир. Кроме того, судья проигнорировала часть 4 статьи 271 УПК, которая прямо запрещает отказать в допросе свидетеля, явившегося в суд.
Адвокат обвиняемого говорит, что о существовании этого свидетеля сторона защиты узнала на одном из судебных заседаний, со слов одного из допрошенных свидетелей. После этого стало возможным связаться со свидетелем. А следователь, судя по всему, знал и раньше, но не допросил, поскольку её показания могли бы опровергнуть показания свидетеля обвинения — полностью или в принципиальной их части, считает адвокат.
«В такой ситуации говорить о состязательности процесса и беспристрастности суда нельзя, — отметил адвокат. — Сегодня так поступают с помощником машиниста, завтра поступят с любым другим обвиняемым, И это, прежде всего, касается сотрудников полиции и прочих должностных лиц. Сейчас вы довольны тем, что суд прикрывает ваши прорехи, а завтра тот же суд осудит вас так же бездоказательно, прикрывая прорехи другого следователя или должностного лица. Получается замкнутый круг, который кто-то должен разорвать, — просто начав поступать по закону».
Мужчина, находившийся рядом с погибшей вечером 20 апреля, утверждает, что они не держали двери электрички. Одновременно в своих показаниях он говорит, что выпил в тот вечер пива, а после произошедшего потерял сознание. Сторона потерпевшей требует дать помощнику машиниста «реальный срок и побольше в назидание другим». Прокурор требует условный срок, считая вину полностью доказанной следствием.
Помощник машиниста выплатил матери погибшей, по её требованию, крупную сумму денег даже не разбираясь — виновен он или нет, просто сочувствуя горю матери. Но именно из-за этого женщина уверена в его вине: «если бы был невиновным — не заплатил бы».
Остаются и вопросы к руководству ОАО «РЖД». Почему на кривой платформе, помимо мешающих обзору рекламных щитов и скамеек с навесами, ставят еще и трехметровый забор? Что делается для нормальной работы локомотивных бригад и безопасности пассажиров? Возможна ли реконструкция платформы №1 станции Крюково?
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