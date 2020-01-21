Для развития Московских центральных диаметров (МЦД) нужны идеи — в пределах разумного — и мнения горожан. Это касается станций, поездов и информирования пассажиров. Пока обсуждаются два запущенных «диаметра», но, очевидно, полученные предложения и замечания могут использовать и в процессе подготовки следующего МЦД «Зеленоград—Раменское».
Чтобы принять участие в обсуждении, надо войти на сайт crowdspace.mos.ru через портал mos.ru или просто зарегистрироваться на сайте проекта. Обсуждение и голосование продлится до 29 января.
Сейчас в проекте открыт прием идей по темам «Комфорт пребывания в поездах» и «Наполнение станций». Под наполнением понимается всё, что на станции и рядом с ней — парковки, скамейки, озеленение летом, торговля. С 22 января должны открыть предложения по теме «Информирование, навигация в поездах и на станциях». Еще можно предложить, какие мероприятия можно и нужно провести в павильоне МЦД на площади Киевского вокзала.
«Мозговой штурм» устроен так: три дня участники предлагают, потом три дня обсуждают (в разных разделах разные даты этапа предложений и обсуждений), голосуют за лучшие идеи, а потом их оценивают эксперты — руководитель департамента транспорта Максим Ликсутов, начальник дирекции МЦД департамента Андрей Акимов, руководитель департамента капитального ремонта Алексей Елисеев, первый замначальника ГУП «Московский метрополитен» Роман Латыпов, гендиректор «ЦППК» Максим Дьяконов и прочие ответственные за проект Московских центральных диаметров. Идеи, которые поддержат большинство участников, будут реализованы, обещает правительство Москвы.
Фантазию участников заранее ограничивают и просят при описании идеи учитывать, что её могут отклонить по ряду причин. И первая из них — «требует крупных капиталовложений на реализацию». Еще одна веская причина — «для реализации требуется изменение градостроительной политики Москвы». То есть, например, предложение вообще не делать МЦД на Ленинградском направлении, а оставить всё как есть, принято не будет.
Московские центральные диаметры — это соединение разных пригородных железнодорожных направлений в одну линию, плюс оплата проезда не по железнодорожным зональным тарифам, а картой «Тройка» по тарифам МЦД. То есть, дешевле, чем сейчас в электричках. Обсуждая будущий МЦД-3 — соединение Ленинградского и Казанского направлений — зеленоградцы задают много вопросов. Вот основные:
- С какой очередностью будут ходить поезда МЦД и привычные электрички — как будут делить пути с уже ограниченной пропускной способностью?
- Останутся ли существующие «Ласточки-экспрессы» до Ленинградского вокзала?
- Будут ли ставить отдельные турникеты для пассажиров МЦД на станции Крюково?
- Будут ли ремонтировать под запуск МЦД платформы на станции Крюково?
- Под запуск МЦД обещают перехватывающую парковку на Привокзальной площади. На сколько машин, и где именно на площади её устроят?
- Станцию Крюково, судя по опыту первых МЦД, включат в пригородную тарифную зону. Сейчас это 45 рублей (разовая поездка) по карте «Тройка». Но Крюково — это Зеленоград, а Зеленоград — округ Москвы. Можно включить Крюково в центральную зону с оплатой 38 рублей (с февраля 40), как на всём остальном общественном транспорте?
- Будут ли ходить поезда МЦД от станции Алабушево?
Предлагайте свои вопросы в комментариях.