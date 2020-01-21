Сейчас в проекте открыт прием идей по темам «Комфорт пребывания в поездах» и «Наполнение станций». Под наполнением понимается всё, что на станции и рядом с ней — парковки, скамейки, озеленение летом, торговля. С 22 января должны открыть предложения по теме «Информирование, навигация в поездах и на станциях». Еще можно предложить, какие мероприятия можно и нужно провести в павильоне МЦД на площади Киевского вокзала.

«Мозговой штурм» устроен так: три дня участники предлагают, потом три дня обсуждают (в разных разделах разные даты этапа предложений и обсуждений), голосуют за лучшие идеи, а потом их оценивают эксперты — руководитель департамента транспорта Максим Ликсутов, начальник дирекции МЦД департамента Андрей Акимов, руководитель департамента капитального ремонта Алексей Елисеев, первый замначальника ГУП «Московский метрополитен» Роман Латыпов, гендиректор «ЦППК» Максим Дьяконов и прочие ответственные за проект Московских центральных диаметров. Идеи, которые поддержат большинство участников, будут реализованы, обещает правительство Москвы.

Фантазию участников заранее ограничивают и просят при описании идеи учитывать, что её могут отклонить по ряду причин. И первая из них — «требует крупных капиталовложений на реализацию». Еще одна веская причина — «для реализации требуется изменение градостроительной политики Москвы». То есть, например, предложение вообще не делать МЦД на Ленинградском направлении, а оставить всё как есть, принято не будет.

Московские центральные диаметры — это соединение разных пригородных железнодорожных направлений в одну линию, плюс оплата проезда не по железнодорожным зональным тарифам, а картой «Тройка» по тарифам МЦД. То есть, дешевле, чем сейчас в электричках. Обсуждая будущий МЦД-3 — соединение Ленинградского и Казанского направлений — зеленоградцы задают много вопросов. Вот основные:

С какой очередностью будут ходить поезда МЦД и привычные электрички — как будут делить пути с уже ограниченной пропускной способностью?

Останутся ли существующие «Ласточки-экспрессы» до Ленинградского вокзала?

Будут ли ставить отдельные турникеты для пассажиров МЦД на станции Крюково?

Будут ли ремонтировать под запуск МЦД платформы на станции Крюково?

Под запуск МЦД обещают перехватывающую парковку на Привокзальной площади. На сколько машин, и где именно на площади её устроят?

Станцию Крюково, судя по опыту первых МЦД, включат в пригородную тарифную зону. Сейчас это 45 рублей (разовая поездка) по карте «Тройка». Но Крюково — это Зеленоград, а Зеленоград — округ Москвы. Можно включить Крюково в центральную зону с оплатой 38 рублей (с февраля 40), как на всём остальном общественном транспорте?

Будут ли ходить поезда МЦД от станции Алабушево?

Предлагайте свои вопросы в комментариях.