МЦД Зеленоград — Раменское: что должны построить и как соединить

На будущем МЦД электрички будут идти от Крюково до станции Рижская, а затем повернут на Казанское направление без заезда на Ленинградский вокзал. Пути Ленинградского и Казанского направлений соединят через Митьковскую ветку. Она соединяет линии Казанского направления с одной стороны и Ленинградского с Ярославским с другой. Через Митьковскую ветку идут транзитные поезда дальнего следования. Для запуска МЦД её нужно реконструировать — достроить пути и электрифицировать. На Казанском, как и на Ленинградском, направлении есть третий и четвертый главные пути, там ходят похожие на «Ласточки-экспрессы» скорые электрички РЭКС.

Планируется строительство новых станций — это Новые Химки, Ховрино-2, Калибровская, Николаевка, Митьково. МЦД предполагает строительство нормальных пересадок с пригородных станций на метро. На Ленинградском направлении существующие и перспективные пересадочные станции — это Ховрино-2 (строится), НАТИ, Петровско-Разумовское (платформу должны передвинуть ближе к метро), Останкино, Рижская (сделают пересадку на существующую станцию метро «Рижская» и будущую «Рижскую» (или «Ржевскую») Большой кольцевой линии). На пересечении Митьковской ветки с Русаковской улицей планируется построить остановку Митьково и сделать пересадку на метро «Сокольники». Следующей пересадочной станцией будет Электрозаводская — переход на одноименную станцию метро.

Проект МЦД предполагает и строительство парковок на станциях по пути следования. Это либо плоскостная стоянка, либо многоэтажный паркинг. Такую парковку устроят в том числе в Крюково на Привокзальной площади. Конкретное её расположение и количество машино-мест пока неизвестны.