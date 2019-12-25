Третий Московский центральный диаметр (МЦД-3) — это соединение Ленинградского и Казанского пригородных железнодорожных направлений, от Зеленограда до Раменского в единую железнодорожную линию. В декабре о планах запуска этого диаметрального маршрута — пусть и не совсем определенных, — говорили ответственные лица. Собрали эти прогнозы и спросили РЖД, что конкретно делается.
«Дальше ещё пути будем строить, на других направлениях, пересадочные узлы, платформы, обновлять подвижной состав, — сказал о перспективах развития МЦД в интервью телеканалу ТВЦ мэр Москвы Сергей Собянин. — Зеленоград — самая дальняя точка Москвы, и мы активно занимаемся максимальным его приближением». Собянин напомнил о строительстве 4-го главного пути Москва — Крюково, запуске «Ласточек» в 2015 году («до Ленинградского вокзала меньше 30 минут, для Зеленограда это очень неплохо»). «Следующий шаг — МЦД. Это проект достаточно сложный, но интересный. — продолжил мэр. — Зеленоградский диаметр — прямой, как стрела. Понадобится два-три года, выверяем эти сроки с РЖД. По финансированию решили вопрос. Проблема в техническом исполнении, проектной документации и так далее».
На запрос «Зеленоград.ру» в РЖД ответили: «В настоящий момент ведется разработка основных проектных решений по проектам Д3 Крюково — Раменское и Д4 Апрелевка — Железнодорожная. Запуск этих диаметральных маршрутов запланирован до конца 2024 года».
По словам подмосковных властей, работа уже идёт, и МЦД-3 — это перспектива 2021-2022 годов. Диаметр Зеленоград — Раменское будут сдавать участками. «Первый будет сдан от Зеленограда, там сейчас уже начинается строительство, до Раменского — уже в начале 2022 года», — заявила в эфире телеканала «360» первый замминистра транспорта Московской области Анна Кротова.
На будущем МЦД электрички будут идти от Крюково до станции Рижская, а затем повернут на Казанское направление без заезда на Ленинградский вокзал. Пути Ленинградского и Казанского направлений соединят через Митьковскую ветку. Она соединяет линии Казанского направления с одной стороны и Ленинградского с Ярославским с другой. Через Митьковскую ветку идут транзитные поезда дальнего следования. Для запуска МЦД её нужно реконструировать — достроить пути и электрифицировать. На Казанском, как и на Ленинградском, направлении есть третий и четвертый главные пути, там ходят похожие на «Ласточки-экспрессы» скорые электрички РЭКС.
Планируется строительство новых станций — это Новые Химки, Ховрино-2, Калибровская, Николаевка, Митьково. МЦД предполагает строительство нормальных пересадок с пригородных станций на метро. На Ленинградском направлении существующие и перспективные пересадочные станции — это Ховрино-2 (строится), НАТИ, Петровско-Разумовское (платформу должны передвинуть ближе к метро), Останкино, Рижская (сделают пересадку на существующую станцию метро «Рижская» и будущую «Рижскую» (или «Ржевскую») Большой кольцевой линии). На пересечении Митьковской ветки с Русаковской улицей планируется построить остановку Митьково и сделать пересадку на метро «Сокольники». Следующей пересадочной станцией будет Электрозаводская — переход на одноименную станцию метро.
Проект МЦД предполагает и строительство парковок на станциях по пути следования. Это либо плоскостная стоянка, либо многоэтажный паркинг. Такую парковку устроят в том числе в Крюково на Привокзальной площади. Конкретное её расположение и количество машино-мест пока неизвестны.