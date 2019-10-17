Платформу электрички возле «Мега-Химки» обещают построить в 2020 году 17.10.2019 ZELENOGRAD.RU

Остановку Новые Химки проектируют между железнодорожными станциями Планерная и Химки. Транспортно-пересадочного узла (ТПУ) здесь не будет, а новую платформу «привязали» к проекту Московских центральных диаметров: МЦД-3 Зеленоград — Раменское.

Платформу должны построить возле жилых комплексов «Солнечная система» и «Две столицы». Ближайшая автобусная остановка к перспективной станции на Ленинградском шоссе — «23-й километр». Сейчас, чтобы попасть к автобусам на шоссе и в гипермаркет «Мега», жители химкинских ЖК переходят железнодорожные пути — перехода там нет. Это место уже назвали «кровавой тропой» из-за погибших под колесами поездов. Переход и платформу сначала обещал построить инвестор застройки Urban Group (впоследствии обанкротился), затем подмосковные власти.

Теперь проектируемая станция Новые Химки (другое проектное название «Мега») появилась на карте МЦД-3. Платформа будет построена в 2020 году, сообщает администрация Химок. Всего РЖД планирует сделать пять дополнительных станций на территории городского округа Химки (каких именно, кроме Новых Химок, не уточняется). Отмечается, что переходов новая платформа у «Меги» не предусматривает. О каких переходах идёт речь, не поясняется.

Если новую пригородную станцию Новые Химки Ленинградского направления откроют в 2020-м или даже в 2021 году, то это случится до запуска МЦД Зеленоград — Раменское (планируемые сроки запуска — начало 2022 года). Значит, электрички будут делать ещё одну остановку, тем самым увеличивая время в пути.

Ранее речь шла о строительстве транспортно-пересадочного узла «Химки-2» на 23-м километре Ленинградского шоссе, включающего платформу, надземные переходы, торговые центры, жилье и офисы. Корпорация «Баркли», она же ООО «Химки-2» — девелопер коммерческой застройки ТПУ — решила продать права на земельные участки под строительство транспортного узла, включающего железнодорожную платформу и пешеходный переход через Ленинградское шоссе. В этом году областной Арбитражный суд обязал «Химки-2» вернуть администрации Химок участок площадью 16 гектаров, ранее сданный «Баркли» в аренду для проектирования и строительства ТПУ. Апелляционная инстанция оставила решение суда в силе. В социальных сетях администрация Химок отвечает по поводу проекта «Химки-2»: «ТПУ строиться не будет. Вместо ТПУ будет построена станция Новые Химки, в рамках которой будет построен переход через железнодорожные пути вблизи ЖК „Солнечная система“».

ТПУ по-прежнему планируется строить у станции Химки — следующей по пути в Москву после перспективных Новых Химок.

В середине 2000-х годов было предложено пустить поезда в аэропорт Шереметьево от Ленинградского вокзала по Октябрьской железной дороге с остановкой в Химках. В проекте 4-го главного пути Крюково — Москва значилась новая железнодорожная линия от Химок до аэропорта, а примыкание путей Ленинградского направления к новой ветке обозначалось как раз в районе проектируемых «Химок-2». Проект «Ленинградский вокзал — Шереметьево» заморозили, но на станции Аэропорт Шереметьево Савеловского направления, куда приходят аэроэкспрессы, оставлен задел для строительства 4-го пути — если все-таки решат пустить поезда в аэропорт через Химки.
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