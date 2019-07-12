Проект высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва—Петербург возродили и предварительно определили стоимость её строительства — 1,5 триллиона рублей. Схему прохождения магистрали, в том числе на участке Москва — Тверь, сейчас обсуждают и обещают конкретизировать до конца этого года.

Пройдёт ли новая железная дорога мимо Крюково, пока точно неизвестно. Но ранее участки, зарезервированные под ВСМ, были обозначены в полосе отвода Октябрьской железной дороги возле Крюково.

В РЖД должны определить маршрутом дороги до конца года и начать её проектировать, сообщил «Коммерсанту» губернатор Новгородской области Андрей Никитин.