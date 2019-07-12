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Высокоскоростная железнодорожная магистраль Москва — Петербург будет стоить как половина годового бюджета двух городов 12.07.2019 ZELENOGRAD.RU

Проект высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва—Петербург возродили и предварительно определили стоимость её строительства — 1,5 триллиона рублей. Схему прохождения магистрали, в том числе на участке Москва — Тверь, сейчас обсуждают и обещают конкретизировать до конца этого года.

Пройдёт ли новая железная дорога мимо Крюково, пока точно неизвестно. Но ранее участки, зарезервированные под ВСМ, были обозначены в полосе отвода Октябрьской железной дороги возле Крюково.

В РЖД должны определить маршрутом дороги до конца года и начать её проектировать, сообщил «Коммерсанту» губернатор Новгородской области Андрей Никитин.

В пресс-службе РЖД Zelenograd.ru сообщили, что холдинг сейчас «ведет актуализацию технико-экономического обоснования проекта ВСМ Москва — Санкт-Петербург». Окончательная трассировка магистрали будет определяться на последующем этапе, в процессе проектных работ.

Ранее вице-премьер РФ Максим Акимов заявил, что железнодорожная магистраль может зайти в Великий Новгород. Он же сообщил о предварительной оценке стоимости строительства в 1,5 триллиона рублей. Он объяснил, что стоимость складывается из дорогой земли, строительства новых путей и — самого сложного — строительства «заходов» в Москву и Санкт-Петербург.

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Под высокоскоростной магистралью понимают новую специализированную железнодорожную линию, предназначенную для поездов со скоростями движения от 200 до 400 км/ч. В начале апреля президент РФ Владимир Путин одобрил проектирование ВСМ. Этот проект обсуждался еще с советских времен. Президент руководствовался соображениями целесообразности: два крупнейших мегаполиса должны иметь высокоскоростное сообщение, повышение скорости сообщения на сотню километров ведет к ускорению «циркуляции экономической жизни по железнодорожным капиллярам».

На подготовку проектной документации ВСМ Москва — Петербург понадобится полтора-два года, сообщил первый заместитель министра транспорта РФ Иннокентий Алафинов. Он отметил, что чем длиннее линия ВСМ, тем более затратно строительство, но быстрее окупаемость.

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