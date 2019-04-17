Президент Владимир Путин согласился возродить проект высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва—Петербург, строительство которой обсуждается еще с советских времён. Пассажиропоток увеличится втрое, а доехать до Питера можно будет за два часа. А для жителей Зеленограда новый путь может дать возможность сделать более удобное расписание электричек.

Под высокоскоростной магистралью понимают новую специализированную железнодорожную линию, предназначенную для поездов со скоростями движения от 200 до 400 км/ч. 10 апреля Путин одобрил проектирование ВСМ сообщает «Коммерсант». Президент руководствовался соображениями целесообразности: два крупнейших мегаполиса должны иметь высокоскоростное сообщение, повышение скорости сообщения на сотню километров ведет к ускорению «циркуляции экономической жизни по железнодорожным капиллярам».

Для Зеленограда в этом две новости: плохая и хорошая. Плохая в том, что при строительстве ВСМ вероятно серьезные изменения в расписании электричек, как это было при строительстве 4-го пути ОЖД. Хотя пока точно непонятно, как именно пойдёт трасса ВСМ от Москвы до Крюково, вероятность проблем на ОЖД существует.

Хорошая новость в том, что новый железнодорожный путь позволит разгрузить существующие рельсы и назначать больше электричек. Сейчас, по приказу министерства транспорта, «Сапсаны» и даже обычные пассажирские поезда дальнего следования имеют приоритет перед пригородными поездами. При этом пропускные способности всех четырех существующих путей от Москвы до Крюково уже давно исчерпаны. Чтобы поставить в расписание новую электричку МТППК месяцами просит об этом руководство Октябрьской железной дороги. ВСМ позволит решить эту проблему.