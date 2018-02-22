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РЖД обещают, что увеличение парка «Сапсанов» не повлияет на расписание электричек 22.02.2018 ZELENOGRAD.RU

Парк высокоскоростных «Сапсанов» собираются увеличить почти вдвое. Представитель РЖД говорит, что на расписание поездов на Ленинградском направлении это не повлияет — просто по существующему расписанию пойдут сдвоенные поезда.

фото: Сайганов Александр/Zelenograd.ru

К имеющимся 16-ти «Сапсанам» планируют добавить 10-11 новых, плюс промежуточные вагоны. Почти все новые поезда, которые РЖД хочет купить у Siemens, будут использованы на маршруте Москва — Санкт-Петербург, рассказал «Ведомостям» заместитель гендиректора РЖД Александр Мишарин. 1-2 поезда пустят до от Санкт-Петербурга до Нижнего Новгорода через Москву, это один рейс в день. Сейчас в «Сапсанах» 10 вагонов, а в периоды повышенного спроса пассажиров — например, на новогодние праздники — курсируют сдвоенные поезда из 20 вагонов. Поезда курсируют 15 раз в сутки, их загрузка, по данным РЖД, близка к 100%. РЖД уверяет, что вопрос об отмене других поездов дальнего следования и пригородных поездов не стоит. Речь идет о запуске сдвоенных поездов «Сапсан» по существующему графику движения.

Оборачиваемость «Сапсанов» почти на грани технологической возможности, время простоя поездов для полноценного технического обслуживания приближается к минимально допустимому, отмечает Мишарин. Перевозки «Сапсанами» в направлении Москва — Санкт-Петербург ежегодно растут, в 2017 году увеличились на 6,1% до 5,1 млн пассажиров. Контракт с РЖД на поставку новых поездов немецкий концерн рассчитывает заключить в этом году, а весь процесс, включая пуско-наладочные работы, займет около 30 месяцев.

Сапсаны" ходят на Октябрьской железной дороге по одним путям с пригородными поездами, и электрички вынуждены их пропускать. Расписание движения поездов составляется с учетом приоритета проезда поездов дальнего следования и прежде всего высокоскоростных. Пропускные возможности московско-тверского участка железной дороги уже исчерпаны.

В конце прошлого года РЖД начала продавать проездные на «Сапсан». Самая дешевая проездная карта стоит 28 тысяч рублей, она рассчитана на восемь поездок в течение 30 дней в сидячем вагоне и вагоне без услуг. Самый дорогой «Деловой проездной» на «Сапсан» стоит 432 тысячи рублей — это 48 поездок в течение шести месяцев, в том числе в вагонах первого класса и бизнес-класса. Цены на билеты в «Сапсане» в эконом-классе сопоставимы с авиабилетами, а в бизнес-классе цена в самолетах в разы выше. Часть клиентов для новых «Сапсанов» РЖД перетянет у авиации, считает гендиректор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров. Этому будет способствовать, в частности, изменение условий провоза ручной клади в самолетах, более удобное расписание и более привлекательные цены при покупке в последний момент за счет запускаемых дополнительных составов. По мнению Бурмистрова, будет способствовать увеличению пассажиропотока и открытие «Лахта центра» в 2019 году и завершение переезда структур «Газпрома» в Санкт-Петербург — преимущественно на самых ранних (с прибытием около 9:00) и самых поздних (с отправлением в 21:00) рейсах.

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