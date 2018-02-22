К имеющимся 16-ти «Сапсанам» планируют добавить 10-11 новых, плюс промежуточные вагоны. Почти все новые поезда, которые РЖД хочет купить у Siemens, будут использованы на маршруте Москва — Санкт-Петербург, рассказал «Ведомостям» заместитель гендиректора РЖД Александр Мишарин. 1-2 поезда пустят до от Санкт-Петербурга до Нижнего Новгорода через Москву, это один рейс в день. Сейчас в «Сапсанах» 10 вагонов, а в периоды повышенного спроса пассажиров — например, на новогодние праздники — курсируют сдвоенные поезда из 20 вагонов. Поезда курсируют 15 раз в сутки, их загрузка, по данным РЖД, близка к 100%. РЖД уверяет, что вопрос об отмене других поездов дальнего следования и пригородных поездов не стоит. Речь идет о запуске сдвоенных поездов «Сапсан» по существующему графику движения.

Оборачиваемость «Сапсанов» почти на грани технологической возможности, время простоя поездов для полноценного технического обслуживания приближается к минимально допустимому, отмечает Мишарин. Перевозки «Сапсанами» в направлении Москва — Санкт-Петербург ежегодно растут, в 2017 году увеличились на 6,1% до 5,1 млн пассажиров. Контракт с РЖД на поставку новых поездов немецкий концерн рассчитывает заключить в этом году, а весь процесс, включая пуско-наладочные работы, займет около 30 месяцев.

Сапсаны" ходят на Октябрьской железной дороге по одним путям с пригородными поездами, и электрички вынуждены их пропускать. Расписание движения поездов составляется с учетом приоритета проезда поездов дальнего следования и прежде всего высокоскоростных. Пропускные возможности московско-тверского участка железной дороги уже исчерпаны.



В конце прошлого года РЖД начала продавать проездные на «Сапсан». Самая дешевая проездная карта стоит 28 тысяч рублей, она рассчитана на восемь поездок в течение 30 дней в сидячем вагоне и вагоне без услуг. Самый дорогой «Деловой проездной» на «Сапсан» стоит 432 тысячи рублей — это 48 поездок в течение шести месяцев, в том числе в вагонах первого класса и бизнес-класса. Цены на билеты в «Сапсане» в эконом-классе сопоставимы с авиабилетами, а в бизнес-классе цена в самолетах в разы выше. Часть клиентов для новых «Сапсанов» РЖД перетянет у авиации, считает гендиректор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров. Этому будет способствовать, в частности, изменение условий провоза ручной клади в самолетах, более удобное расписание и более привлекательные цены при покупке в последний момент за счет запускаемых дополнительных составов. По мнению Бурмистрова, будет способствовать увеличению пассажиропотока и открытие «Лахта центра» в 2019 году и завершение переезда структур «Газпрома» в Санкт-Петербург — преимущественно на самых ранних (с прибытием около 9:00) и самых поздних (с отправлением в 21:00) рейсах.