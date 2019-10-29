«99 процентов торгующих в Крюковском переходе — перекупщики». В управе объяснили, почему торговля в переходе — выгодный бизнес 29.10.2019 ZELENOGRAD.RU

Проблему нелегальной торговли в подземном переходе на станции Крюково обсудили на встрече в управе. Жители в очередной раз пожалели бедных пенсионеров, которым не дают бесплатно торговать на рынке — там всего 20 бесплатных торговых мест на пенсионеров и попасть туда сложно: составляются некие списки, надо платить администрации рынка, потому бабушки и идут продавать свои товары в переход под станцией. Замглавы управы, курирующий торговлю, Эдуард Кирсанов отреагировал на это эмоционально и объяснил, кто там торгует на самом деле.

— Из тех, кто вырастил на своей даче кабачок и принёс его в переход продавать, — из сотни, может быть, найдется такой один. 99 процентов покупают [товар] или рядом на оптовом рынке, или в магазине и рассказывают, что это их товар. Торговцы в переходе рассказывают легенды, что они законопослушные, а на рынке «всё схвачено». Это не так, попасть туда можно. Более того, иду в переходе — вижу женщину, которая торгует. У неё место есть на рынке. Конкретно за неё договаривались. [А она отвечает:] «Мне здесь больше нравится, здесь больше проходимость…» Люди просто хотят торговать, где им больше нравится, им надо встать, где идёт много людей в час пик.

Сколько я общался с этими продавцами, вы даже не представляете. Я даже биографии многих знаю. Бабушка говорит что-то про «лучок», а потом я узнаю, что у неё большая пенсия, получает пособие, дети на джипе ездят, живёт рядом, раньше была работником торговли, и ей просто хочется общаться с людьми — приходит [в переход] торговать. Некоторые предприниматели считают, что можно без аренды участка или помещения заработать, нанимают людей и организовывают торговлю, «как будто бабушки».

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Кирсанова поддержала инициативная жительница, общественный советник, — ранее она жаловалась в префектуру на толпу торговцев в многолюдном переходе. «20 мест на рынке пустые, — сказала женщина. — Бабушки-торговки из перехода их не занимают, они не хотят там стоять… Там негр торгует туалетной водой! Надо хотя бы неделю их „чесать“, грузить в автобус». Она также рассказала, что видела, как в переходе «раздавали бесплатно сим-карты», и отметила, что пешеходный тоннель на станции — это стратегический объект, в котором должен быть порядок.

После включения турникетов на станции Крюково и закрытия одного подземного перехода под железной дорогой для транзитных пешеходов торговцы массово переместились во второй. Здесь продают не только цветы и овощи, но и скоропортящиеся продукты, духи, гаджеты, воздушные шары. Торговцы стоят почти вплотную друг к другу вдоль стены, обычно в вечерний час пик, когда проходит много людей. Вместе с ними в тоннеле стоят и сидят попрошайки, а также поющие и играющие на музыкальных инструментах граждане. Подземный переход под железнодорожной станцией, как и сама станция, — зона ответственности транспортной полиции. В данном случае линейного отдела МВД на станции Москва-Ленинградская.

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Управа вместе с дружинниками и местной полицией проводят профилактические рейды в крюковском переходе, но задерживать и составлять протоколы не может: территория федеральная, московские законы, позволяющие исполнительной власти пресекать несанкционированную торговлю, не действуют. А у транспортной полиции, видимо, нет ресурсов или желания навести там порядок.

Ранее в администрации Крюковского рынка «Зеленоград.ру» подтвердили, что для пенсионеров, желающих продать свои овощи и фрукты, есть около тридцати сезонных бесплатных мест. А списки действительно составляются, потому что желающих обычно больше и надо упорядочивать очередь. «Когда говоришь, что есть бесплатные места, как раз начинают идти перекупщики», — отметили в рыночной администрации. Хотя и «пенсионерские» места перекупщикам не интересны: там много товара не выложишь. Префектура передает рынку списки пенсионеров, выращивающих свою продукцию. Чтобы попасть в эти списки, надо обратиться в управление потребительского рынка префектуры (телефон 8(495)957-91-76).

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