— Из тех, кто вырастил на своей даче кабачок и принёс его в переход продавать, — из сотни, может быть, найдется такой один. 99 процентов покупают [товар] или рядом на оптовом рынке, или в магазине и рассказывают, что это их товар. Торговцы в переходе рассказывают легенды, что они законопослушные, а на рынке «всё схвачено». Это не так, попасть туда можно. Более того, иду в переходе — вижу женщину, которая торгует. У неё место есть на рынке. Конкретно за неё договаривались. [А она отвечает:] «Мне здесь больше нравится, здесь больше проходимость…» Люди просто хотят торговать, где им больше нравится, им надо встать, где идёт много людей в час пик.

Сколько я общался с этими продавцами, вы даже не представляете. Я даже биографии многих знаю. Бабушка говорит что-то про «лучок», а потом я узнаю, что у неё большая пенсия, получает пособие, дети на джипе ездят, живёт рядом, раньше была работником торговли, и ей просто хочется общаться с людьми — приходит [в переход] торговать. Некоторые предприниматели считают, что можно без аренды участка или помещения заработать, нанимают людей и организовывают торговлю, «как будто бабушки».