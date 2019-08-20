Несмотря ни на какие рейды, бойкая торговля в подземном переходе на станции продолжается. «Дайте бабушкам возможность торговать цветами и носочками», пишут в комментариях сердобольные жители. Но в переходе, кроме условных бабушек, продают всякую всячину и молодые крепкие люди, которые откровенно глумятся над проверяющими из управы.
После включения турникетов и закрытия одного подземного перехода под железной дорогой для транзитных пешеходов торговцы массово переместились во второй. Продают не только цветы и овощи, но и колбасу с маслом. Торговцы почти вплотную друг к другу стоят вдоль стены тоннеля, обычно в вечерний час пик, когда проходит много людей. Вместе с торговцами в тоннеле стоят и сидят попрошайки, а также поющие и играющие на музыкальных инструментах граждане.
В прошлой публикации об этой проблеме мы рекомендовали нашим читателям звонить в полицию. Но там на звонки граждан просто не отвечают. «В понедельник и вторник (12 и 13 августа) звонила по телефону [дежурной части] — там не брали трубку. И сегодня не берут», рассказала читательница Zelenograd.ru. Звонки были в 17:38, 18:20, 19:00. Речь идёт о дежурной части линейного отдела полиции по станции Москва-Ленинградская — это подразделение обслуживает станцию Крюково. Не отвечают по телефону 8(499)262-06-92. Именно этот номер сообщила в ответе на запрос Zelenograd.ru пресс-служба управления МВД на транспорте. При этом дежурная часть должна работать и отвечать круглосуточно.
Казалось бы, можно обойтись и без полиции, которая, как утверждает, «ежедневно проводит в Крюково профилактические рейды». Составлять протоколы об административном правонарушении — несанкционированной торговле — имеют право сотрудники префектуры, управ районов (такое право дает пункт 24 статьи 16.3 КоАП Москвы). Рейды мобильных групп — в них входят сотрудники префектуры, управ, отделов полиции, Роспотребнадзора, советов общественных пунктов охраны порядка, — проводятся 3-4 раза в неделю, сообщили Zelenograd.ru в префектуре. В управе Крюково сказали, что ещё чаще — не реже пяти раз в неделю. Ранее префектура отчиталась, что за пять месяцев этого года проведено 485 рейдов на станции Крюково, нарушители привлечены к административной ответственности, изъято 475 единиц товара.
Так почему эти рейды не помогают? Сотрудник одной из зеленоградских управ рассказал Zelenograd.ru, что в эту статистику могла попасть и территория возле станции, принадлежащая городу. Там представители исполнительной власти действительно имеют соответствующие полномочия. А в переходе под станцией они не могут задерживать кого-либо, требовать документы, без которых нельзя составить административный протокол, — потому что это федеральная, а не московская территория, она в зоне ответственности линейного отдела полиции. Торговцы ведут себя нагло, в лучшем случае не показывают документы, в худшем — посылают участников рейдов на три известные буквы. Или просто выходят из перехода, а потом возвращаются.
Был и совместный рейд префектуры, управ и линейного отдела МВД. «Приехали двое полицейских, почему-то в штатском, стояли в стороне и смотрели, как мы бьемся с торговцами. Не составили ни одного протокола и уехали», описал это событие сотрудник управы.
Собеседник отметил, что попытки увещевания и вывода торговцев из перехода не находят сочувствия у прохожих. Хотя, казалось бы, пешеходы и пассажиры жалуются на толкотню в переходе. «Нам чуть ли в лицо плюют, отпускают в наш адрес нецензурные реплики. Работать в таких условиях очень тяжело». Сотрудник управы подчеркнул, что жителям хорошо бы определиться — или они против торговли в переходе, мешающей проходу, или они «жалеют бабушек». Но рейды в любом случае продолжатся, поскольку торговля вне специально отведенных для этого мест — правонарушение по статье 11.13 КоАП Москвы.
В полицию. Если в дежурной части ЛОВД по каким-то причинам не отвечают на звонки, есть руководство линейного отдела — телефоны и график приема смотрите здесь. Можно написать обращение на сайте управления транспортной полиции по ЦФО. Можно позвонить на общий телефон дежурной части управления 8(499)264-68-34. В конце концов, это структура МВД, и можно обратиться сразу наверх — сообщить о проблеме по телефону 102 или 112, написать обращение онлайн (надо выбрать подразделение «главное управление на транспорте»).
Также можно вызвать полицию или оставить сообщение в мобильном приложении МВД: скачать из Google Play или Apple Store.
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