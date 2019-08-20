Посылают на три буквы — как проходят рейды управ в переходе на станции Крюково

Казалось бы, можно обойтись и без полиции, которая, как утверждает, «ежедневно проводит в Крюково профилактические рейды». Составлять протоколы об административном правонарушении — несанкционированной торговле — имеют право сотрудники префектуры, управ районов (такое право дает пункт 24 статьи 16.3 КоАП Москвы). Рейды мобильных групп — в них входят сотрудники префектуры, управ, отделов полиции, Роспотребнадзора, советов общественных пунктов охраны порядка, — проводятся 3-4 раза в неделю, сообщили Zelenograd.ru в префектуре. В управе Крюково сказали, что ещё чаще — не реже пяти раз в неделю. Ранее префектура отчиталась, что за пять месяцев этого года проведено 485 рейдов на станции Крюково, нарушители привлечены к административной ответственности, изъято 475 единиц товара.

Так почему эти рейды не помогают? Сотрудник одной из зеленоградских управ рассказал Zelenograd.ru, что в эту статистику могла попасть и территория возле станции, принадлежащая городу. Там представители исполнительной власти действительно имеют соответствующие полномочия. А в переходе под станцией они не могут задерживать кого-либо, требовать документы, без которых нельзя составить административный протокол, — потому что это федеральная, а не московская территория, она в зоне ответственности линейного отдела полиции. Торговцы ведут себя нагло, в лучшем случае не показывают документы, в худшем — посылают участников рейдов на три известные буквы. Или просто выходят из перехода, а потом возвращаются.

Был и совместный рейд префектуры, управ и линейного отдела МВД. «Приехали двое полицейских, почему-то в штатском, стояли в стороне и смотрели, как мы бьемся с торговцами. Не составили ни одного протокола и уехали», описал это событие сотрудник управы.

Собеседник отметил, что попытки увещевания и вывода торговцев из перехода не находят сочувствия у прохожих. Хотя, казалось бы, пешеходы и пассажиры жалуются на толкотню в переходе. «Нам чуть ли в лицо плюют, отпускают в наш адрес нецензурные реплики. Работать в таких условиях очень тяжело». Сотрудник управы подчеркнул, что жителям хорошо бы определиться — или они против торговли в переходе, мешающей проходу, или они «жалеют бабушек». Но рейды в любом случае продолжатся, поскольку торговля вне специально отведенных для этого мест — правонарушение по статье 11.13 КоАП Москвы.