После включения турникетов и закрытия одного подземного перехода под станцией для транзитных пешеходов торговцы массово переместились во второй. Здесь торгуют уже не только цветами и овощами, но и маслом с колбасой. В часы пик торговцы стоят плотными рядами и очень мешают идти через переход. Выяснили, что мешает полиции справиться с этой проблемой и как вы можете ей помочь.
В транзитном переходе (расположен ближе к рынку) торгуют всякой всячиной — своеобычными цветами, овощами, а теперь еще и наушниками, зарядниками и скоропортящимися продуктами. Теперь торговцы почти вплотную друг к другу стоят вдоль северной стены перехода, обычно в вечерний час пик, когда через тоннель проходит много людей. Это не только транзитники — в переход спускаются со 2-й и 3-й платформ и пассажиры электричек. Вместе с торговцами стоят (чаще сидят) попрошайки, поющие и играющие на музыкальных инструментах.
Станция Крюково и переходы под ней — зона ответственности транспортной полиции, а конкретно линейного отдела по станции Москва-Ленинградская. Держать постоянного полицейского в Крюково невозможно «ввиду отдаленности местонахождения строевых подразделений от данной точки на маршруте», сообщили Zelenograd.ru в пресс-службе управления на транспорте МВД по Центральному федеральному округу.
Полиция ежедневно проводит в Крюково профилактические рейды, но непонятно, насколько они эффективны. Одна из торгующих в переходе пенсионерок в прошлом году рассказала корреспонденту Zelenograd.ru, что полиция гоняет часто, но лично она научилась интеллигентно с ней договариваться. Другие бабушки-торговки сказали, что периодически спорят с полицией. А 79-летняя Екатерина Ивановна, продающая носки и колготки, говорит, что сотрудники полиции её боятся и лишний раз не хотят связываться. Наверное, это и есть профилактические рейды.
Полиция также реагирует на сообщения от граждан. Но после получения такого сообщения полицейскому требуется от 30 до 50 минут, чтобы прибыть в Крюково.
Кроме того, если полицейский установил факт несанкционированной торговли, он должен доставить нарушителя в дежурную часть для составления протокола об административном правонарушении. А дежурная часть находится на Ленинградском вокзале.
Проще говоря, у полиции проблемы: во-первых, не хватает людей; во-вторых, надо доехать до станции; в-третьих, каждого нарушителя надо везти из Крюково в Москву. Но у нас тоже проблемы — с торговцами, мешающими пассажирам и пешеходам, надо что-то делать.
Торговля вне специально отведенных для этого мест прямо нарушает статью 11.13 КоАП Москвы. Штраф — от 2500 до 5000 рублей, за повторное правонарушение — 5000 рублей. Наказание для торговцев серьезное — если бы полиция активно штрафовала их, торговля быстро бы прекратилась. Но пассажиры и пешеходы чаще проходят мимо, считая торговлю неизбежным злом, с которым можно только смириться. Нет — это не так. Каждый раз, когда видите торговлю в переходе, сообщайте в дежурную часть линейного отдела полиции по телефону 8(499)262-06-92. Полиция не сможет игнорировать массовые обращения, и ей придётся навести порядок.
Префектура сообщает, что в подземных переходах на станции — хоть это и зона ответственности МВД — свои рейды проводят управы районов Старое Крюково, Силино и Крюково и «регулярно пресекают несанкционированную торговлю», в результате чего переходы освобождаются от посторонних лиц и предметов. За пять месяцев этого года проведено 485 таких рейдов. Получается, сотрудники управы появляются в переходах в среднем три раза в день. Нарушители привлечены к административной ответственности, изъято 475 единиц товара. Но судя по тому, что торговля не прекращается, эти действия не достаточно эффективны.
При этом по поводу несанкционированной торговли префектура советует обращаться в управы упомянутых районов, а в полицию — в случае «если вы стали свидетелем правонарушения». Вероятно, это связано с так и не решёнными законодательными противоречиями: полиция, став с 2011 года исключительно федеральной структурой, не может выполнять региональные, в том числе московские законы из-за отсутствия соглашений между МВД и органами исполнительной власти. Полиция может лишь заниматься «профилактикой». Хотя и федеральные законы выполняются слабо, ведь несанкционированная торговля на улицах, станциях, в переходах, электричках вполне попадает под статью 14.1 КоАП РФ «Осуществление предпринимательской деятельности без государственной регистрации или без специального разрешения (лицензии)». Приехав в Крюково на электричке, в которой непрерывно что-то продают и громко рекламируют свои товары (особенно в тверских), пассажир попадает в забитый торговцами переход — и эту проблему окончательно решить власти не могут. Давайте поможем им в этом.
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