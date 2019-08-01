Но полиция хоть что-то делает?

Полиция ежедневно проводит в Крюково профилактические рейды, но непонятно, насколько они эффективны. Одна из торгующих в переходе пенсионерок в прошлом году рассказала корреспонденту Zelenograd.ru, что полиция гоняет часто, но лично она научилась интеллигентно с ней договариваться. Другие бабушки-торговки сказали, что периодически спорят с полицией. А 79-летняя Екатерина Ивановна, продающая носки и колготки, говорит, что сотрудники полиции её боятся и лишний раз не хотят связываться. Наверное, это и есть профилактические рейды.

Полиция также реагирует на сообщения от граждан. Но после получения такого сообщения полицейскому требуется от 30 до 50 минут, чтобы прибыть в Крюково.

Кроме того, если полицейский установил факт несанкционированной торговли, он должен доставить нарушителя в дежурную часть для составления протокола об административном правонарушении. А дежурная часть находится на Ленинградском вокзале.

Проще говоря, у полиции проблемы: во-первых, не хватает людей; во-вторых, надо доехать до станции; в-третьих, каждого нарушителя надо везти из Крюково в Москву. Но у нас тоже проблемы — с торговцами, мешающими пассажирам и пешеходам, надо что-то делать.