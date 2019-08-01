Столики, где пенсионеры продают свою продукцию с дачных участков, стоят недалеко от нового ТЦ «Авангард». В префектуру поступило несколько жалоб примерно одного содержания: «сотрудники рынка выгоняют наших пенсионеров и не дают продать им даже лишний кабачок с дачи». Пишут, что в социальные ряды пускают только несколько человек по спискам, в которые попали перекупщики. А чтобы попасть в список, надо написать заявление на имя директора рынка.

На рынке сейчас строится ресторанный комплекс — это вторая очередь застройки Крюковской площади. Префектура в своих ответах ссылается как на это обстоятельство (стройка ограничивает число бесплатных торговых мест для социально незащищенных граждан, то есть пенсионеров), так и на тот факт, что правообладателем участка является коммерческая организация «Вит-Сириус». Она не подчиняется исполнительной власти и вправе сама решать, кто и на каких условиях будет торговать на рынке.

Префектура также напоминает, что в Зеленограде работают три ярмарки выходного дня, где «в широком ассортименте представлена натуральная плодоовощная продукция, выращенная в фермерских и личных подсобных хозяйствах». Предназначена ли эта информация для покупателей или для бабушек, привыкших торговать своей продукцией на рынке, непонятно. Попасть на эти ярмарки можно только через электронную регистрацию с подтверждением ряда документов.

Бесплатные сезонные места для пенсионеров пока никто не убирал, заверили Zelenograd.ru в администрации Крюковского рынка, — их около тридцати, и даже есть пара свободных мест. Проблема в том, что желающих намного больше, чем таких мест, — «придут полторы тысячи бабушек», поэтому надо упорядочивать очередь и составлять списки. «Когда говоришь, что есть бесплатные места, как раз начинают идти перекупщики», — отметили в администрации. Префектура передает рынку списки — это пенсионеры определенной социальной категории, «проверенные», действительно выращивающие свою продукцию, а не покупающие её где-то, чтобы перепродать. Чтобы попасть в эти списки, надо обратиться в управление потребительского рынка префектуры (телефон 8-495-957-91-76).

Закрепить социальное место за конкретным пенсионером до конца сезона невозможно, потому что его появление непредсказуемо — он может не прийти, уехать на дачу, заболеть и так далее. Что касается перекупщиков, то не допустить их в социальные ряды — как раз задача директора рынка. «Возможно, и были какие-то ошибки в организации работы, — сказали в администрации рынка, — но в основном все торгующие „бабушки“ довольны».

Перекупщикам эти места невыгодны, потому что не предполагают большого объема товара, его некуда выложить, говорят на рынке. По товару всегда можно понять, «бабушкина» это продукция или перекупщиков — «один большой изогнутый кабачок или четыре коробки одинаковых калиброванных цукини».