Здание с ресторанами построят слева от входа в «Иридиум», напротив Крюковской эстакады. Затем рядом с ним появится большой торговый центр. Завершить новое строительство на площади планируют в 2019 году.
Сейчас строится первая очередь будущего крупного торгового комплекса на Крюковской площади — одноэтажное здание за рынком, возле улицы Панфилова. Здесь разместится фермерский рынок, сообщили Zelenograd.ru в компании «Вит-Сириус» (это инвестор строительства). Завершить стройку планируется к весне 2018 года.
Далее — примерно следующим летом — инвестор приступит к строительству ресторанного комплекса — проект здания накануне согласовала Москомархитектура. Это будет двухэтажное здание площадью 3,5 тысячи квадратных метров, с парковкой на 120 машин и тремя входами для посетителей.
Завершающее строительство — торговый центр площадью более 5 тысяч квадратных метров с парковкой на 150 машин. Это уже перспектива 2019 года, проект пока не согласован с властями. Архитектурный облик трех зданий будет похож — витражное остекление, отделка современными композитными панелями.
ООО «Вит-Сириус» выиграло конкурс на застройку Крюковской площади еще в 2006 году. Под строительство трех зданий отводится 1,3 гектара участка, еще 1,5 Га — под благоустройство. Судя по эскизам проекта, здесь будут не только парковки, но и газоны, скамейки, пешеходные зоны, а также новые подъездные дороги.
Часть нынешнего сельскохозяйственного рынка может уйти в новый крытый фермерский. Пока он строится, и вещевой и продуктовый рынки остаются на местах. Если предложенная инвестором схема строительства и благоустройства будет воплощена, то пешеходам станет комфортнее, — сейчас между местом высадки пассажиров автобусов и торговыми павильонами постоянная пешеходная «пробка».
- Мы отличаемся!
-
+7 (495) 76-76-746
- Семейная клиника
-
В ноябре всего за 3000р
комплексная чистка зубов .
- Магазин "Я сама"
-
все для пэчворка
декупажа, украшений
- ОКТЯБРЬ
-
Дизайн -проект в подарок
При покупке от 20 тыс. рублей.
крытый **фермерский( ли?)** полный отстой,Иридиум- народу ,якобы, много,а дохода мало.автобусы и так еле помещаются на площади, **левые** такси все свободное место занимают, а тут ещё въезды-выезды-парковки добавятся.