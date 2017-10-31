2 комментария
Чем застроят Крюковскую площадь: фермерский рынок, торговый центр и ресторанный комплекс 31.10.2017 ZELENOGRAD.RU

Здание с ресторанами построят слева от входа в «Иридиум», напротив Крюковской эстакады. Затем рядом с ним появится большой торговый центр. Завершить новое строительство на площади планируют в 2019 году.

Сейчас строится первая очередь будущего крупного торгового комплекса на Крюковской площади — одноэтажное здание за рынком, возле улицы Панфилова. Здесь разместится фермерский рынок, сообщили Zelenograd.ru в компании «Вит-Сириус» (это инвестор строительства). Завершить стройку планируется к весне 2018 года.

Далее — примерно следующим летом — инвестор приступит к строительству ресторанного комплекса — проект здания накануне согласовала Москомархитектура. Это будет двухэтажное здание площадью 3,5 тысячи квадратных метров, с парковкой на 120 машин и тремя входами для посетителей.

Завершающее строительство — торговый центр площадью более 5 тысяч квадратных метров с парковкой на 150 машин. Это уже перспектива 2019 года, проект пока не согласован с властями. Архитектурный облик трех зданий будет похож — витражное остекление, отделка современными композитными панелями.

ООО «Вит-Сириус» выиграло конкурс на застройку Крюковской площади еще в 2006 году. Под строительство трех зданий отводится 1,3 гектара участка, еще 1,5 Га — под благоустройство. Судя по эскизам проекта, здесь будут не только парковки, но и газоны, скамейки, пешеходные зоны, а также новые подъездные дороги.

Часть нынешнего сельскохозяйственного рынка может уйти в новый крытый фермерский. Пока он строится, и вещевой и продуктовый рынки остаются на местах. Если предложенная инвестором схема строительства и благоустройства будет воплощена, то пешеходам станет комфортнее, — сейчас между местом высадки пассажиров автобусов и торговыми павильонами постоянная пешеходная «пробка».

Нравятся ли вам планы по развитию Крюковской площади?
Да
Нет
Затрудняюсь ответить
Проголосовали 224 человека
 Реклама
ЕГЭ по русскому - запишись, чтобы получить высокий балл. Объявления
Кроссфит и функциональный тренинг в спорткомплексе «Космос» Объявления
«Домаркет» пришёл в Зеленоград. С 1 по 5 ноября приглашаем всех на грандиозное открытие гипермаркета товаров для дома в ТРЦ «Зеленопарк» Объявления
Салон красоты «Никор» предлагает сертификаты в подарок к любому празднику Объявления
Обсуждение
Фрези Грант
Вчера, 17:01
На картинке все красиво. Но мне не нравится заезд на парковку. Нужно было улицу между Иридиумом и торговым комплексом сделать пешеходной. Вряд ли она будет такой же широкой, как выглядит на макете.
In -cognitus
Вчера, 18:06
на фига козе баян
крытый **фермерский( ли?)** полный отстой,Иридиум- народу ,якобы, много,а дохода мало.автобусы и так еле помещаются на площади, **левые** такси все свободное место занимают, а тут ещё въезды-выезды-парковки добавятся.
Добавить комментарий
+ Прикрепить файлФайл не выбран
Вернуться назад
На выбранной области карты нет новостей
 Реклама
Мы отличаемся!

+7 (495) 76-76-746

 Реклама
Семейная клиника
Медцентр открыт.

В ноябре всего за 3000р
комплексная чистка зубов .

 Реклама
Магазин "Я сама"

все для пэчворка
декупажа, украшений

 Реклама
Реклама
ОКТЯБРЬ

Дизайн -проект в подарок
При покупке от 20 тыс. рублей.

 Реклама
© 1997–2017 Зеленоград.ру
 Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
Скалолазание

Набор в группы
для взрослых и детей с 4 лет
Реклама
Семейная клиника
Медцентр открыт.

В ноябре всего за 3000р
комплексная чистка зубов .
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
ОКТЯБРЬ

Дизайн -проект в подарок
При покупке от 20 тыс. рублей.
Реклама
Мы отличаемся!

+7 (495) 76-76-746
Реклама
Реклама
Реклама