Сейчас строится первая очередь будущего крупного торгового комплекса на Крюковской площади — одноэтажное здание за рынком, возле улицы Панфилова. Здесь разместится фермерский рынок, сообщили Zelenograd.ru в компании «Вит-Сириус» (это инвестор строительства). Завершить стройку планируется к весне 2018 года.

Далее — примерно следующим летом — инвестор приступит к строительству ресторанного комплекса — проект здания накануне согласовала Москомархитектура. Это будет двухэтажное здание площадью 3,5 тысячи квадратных метров, с парковкой на 120 машин и тремя входами для посетителей.



Завершающее строительство — торговый центр площадью более 5 тысяч квадратных метров с парковкой на 150 машин. Это уже перспектива 2019 года, проект пока не согласован с властями. Архитектурный облик трех зданий будет похож — витражное остекление, отделка современными композитными панелями.