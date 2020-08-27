В рамках проекта МЦД-3 в Крюково запланированы строительство современного конкорса, реконструкция платформ и устройство навесов на всю их длину. Конкорсы — мини-вокзалы с надземными переходами, эскалаторами для подъема-спуска, турникетами и распределительными залами для пассажиров — возводят при реконструкции станций МЦД. Иногда делают и подземные, в том числе дополнительные.
Об этих планах сообщил департамент транспорта в ответ на частное обращение зеленоградца и подтвердил наш источник, который видел разрабатываемый сейчас проект реконструкции Крюково. Здание вокзала сохранят. Надземный переход такой, какие строят на новых станциях МЦД. Проекте включает в себя и транспортное обслуживание прилегающих улиц. «В целом, то, что я увидел [в проекте], меня скорее приятно удивило. Прилегающие улицы сделаны интересно», сказал источник.
Как при этом будут использовать подземные переходы, неизвестно. Мэрия и РЖД замалчивают эту информацию, не считая нужным обсуждать её с зеленоградцами. Префектура сообщила, что в рамках реализации МЦД-3 планируется реконструкция подземных переходов. Существующие сроки запуска «диаметра» — 2022-2023 годы, но отдельные работы могут начать и раньше. Мы спросили читателей, какими надо сделать пешеходные тоннели в Крюково. Самый частый ответ — чистыми, без торговцев и попрошаек.
Сейчас один из переходов предназначен для пассажиров электричек, а второй — транзитный, для перехода между двумя частями Зеленограда. В подземных переходах несколько проблем, одна из них — лестницы, по которым сложно спускаться и подниматься маломобильным людям. На сложность перехода из одной части города в другую жалуются и велосипедисты. Возможно, хорошим решением будет сделать плавный спуск и подъем в подземных тоннелях. А если помечтать — то можно и траволатор для пешеходов.
Что касается навесов над платформами, то их уже делают. Правда, они совсем коротки и не накрывают всю платформу. Их монтаж задержался из-за коронавируса и завершить его обещали к концу лета.
МЦД-3 — это соединение Ленинградского и Казанского пригородных направлений, от Крюково (или Алабушево) до Раменского без заезда на Ленинградский вокзал. Проезд в электричках можно будет оплачивать картой «Тройка». Проект МЦД в целом подразумевает не только запуск электричек по новым маршрутам, но и строительство новых платформ, путей, реконструкцию станций и элементов инфраструктуры, к которым относятся и пешеходные переходы.