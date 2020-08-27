В рамках проекта МЦД-3 в Крюково запланированы строительство современного конкорса, реконструкция платформ и устройство навесов на всю их длину. Конкорсы — мини-вокзалы с надземными переходами, эскалаторами для подъема-спуска, турникетами и распределительными залами для пассажиров — возводят при реконструкции станций МЦД. Иногда делают и подземные, в том числе дополнительные.

Об этих планах сообщил департамент транспорта в ответ на частное обращение зеленоградца и подтвердил наш источник, который видел разрабатываемый сейчас проект реконструкции Крюково. Здание вокзала сохранят. Надземный переход такой, какие строят на новых станциях МЦД. Проекте включает в себя и транспортное обслуживание прилегающих улиц. «В целом, то, что я увидел [в проекте], меня скорее приятно удивило. Прилегающие улицы сделаны интересно», сказал источник.