Сейчас на всех четырех платформах установлены опоры и частично каркасы навесов. Крыш на навесах пока нет. Запчасти конструкций складывают здесь же — в часы пик они мешают пассажирам.

Пассажиры давно просили какую-то защиту от дождя, ветра и снега на станции Крюково. РЖД наконец-то нашли на это деньги, но навесы будут маленькие — длиной около 40 метров каждый, это примерно 1/6 от длины платформы.