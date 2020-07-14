Установка навесов на станции Крюково задержалась из-за карантина. Их обещают доделать к концу лета 14.07.2020 ZELENOGRAD.RU

Короткие навесы для защиты пассажиров от дождя и снега начали ставить в декабре и обещали поставить до 31 марта. Но в период карантина работы останавливали. Сейчас в Октябрьской железной дороге называют срок — до конца августа.

Сейчас на всех четырех платформах установлены опоры и частично каркасы навесов. Крыш на навесах пока нет. Запчасти конструкций складывают здесь же — в часы пик они мешают пассажирам.

Пассажиры давно просили какую-то защиту от дождя, ветра и снега на станции Крюково. РЖД наконец-то нашли на это деньги, но навесы будут маленькие — длиной около 40 метров каждый, это примерно 1/6 от длины платформы.

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В РЖД объясняли такие короткие навесы тем, что пассажиропоток в Крюково не такой большой, как на тех станциях, где навесы ставят во всю длину платформы. Во-первых, даже по нормативам РЖД Крюково заслуживает навес во всю длину платформы. Во-вторых, сейчас такие навесы ставят даже на относительно небольших станциях. Например, на станции «Новодачная» в подмосковном Долгопрудном появились не только навесы во всю длины платформы, но также лифты и эскалаторы.

Ремонт «Новодачной» проводился в рамках запуска Московского центрального диаметра (МЦД-1). Будет ли ремонт на станции Крюково, которая входит в МЦД-3, неизвестно. Пока говорят только о «переустройстве» платформ.

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Метки:
станция крюково, обустройство и ремонт, навес
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