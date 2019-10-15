При проектировании навесов учитывается пассажиропоток и категория объекта, где он будет стоять, сообщается в ответе службы корпоративных коммуникаций Октябрьской железной дороги. Станция Крюково и Ленинградский вокзал — разные категории объектов с разным пассажиропотоком, поэтому длина навесов, устанавливаемых на них, отличается. Проще говоря, пригородные платформы Ленинградского вокзала — более важный объект, чем пригородные платформы станции Крюково.

Это странный ответ — и вот почему. Существует распоряжение РЖД №1252, в котором обозначены категории железнодорожных остановочных пунктов и навесы, которые следует устанавливать в соответствии с категорией. Согласно документу, если пассажиропоток на пригородной станции составляет более 2,5 миллиона пассажиров в год, то она относится к категории А. Ленинградский вокзал, очевидно, относится к этой категории. Но и Крюково — крупная пассажирообразующая станция на московском участке ОЖД, и еще семь лет назад годовой поток пассажиров на станции составлял более шести миллионов человек.

«Платформы станций и остановочных пунктов категории, А (при отсутствии на них павильонов) рекомендовано оборудовать навесами на всю длину платформы (пригородного поезда)», — говорится в упомянутом распоряжении. Под павильоном подразумевается закрытое или полуоткрытое здание для пассажиров — чтоб укрыться от дождя, ветра или снега. Это может быть кассовый зал, зал ожидания, сооружение на платформе. В Крюково на платформах есть несколько павильонов остановочного типа — маленьких скамеек под крышей, там помещается два-три человека. Возможно, учли и зал ожидания в здании вокзала, но он не связан с платформами, и пассажир в любом случае выходит на улицу.

Более того, такие короткие навесы, как запланированы в Крюково, похоже, вообще вне каких-либо категорий. В распоряжении есть три варианта: на всю длину платформы (категория А), не менее половины длины (B) и не менее четверти длины платформы.

Впрочем, делать навесы не обязательно: распоряжение только «рекомендует» это. Плюс наличие на станции формальных павильонов — и вот у РЖД есть формальное основание ставить формальные навесы, под которыми поместится только шестая часть ожидающих поезда пассажиров.

Возможно, есть и другая причина не ставить нормальный навес — это необходимость переносить провода над платформой. Об этом рассказал «Зеленоград.ру» один из пассажиров. «В Крюково ходили трое [сотрудников РЖД], я спросил, почему будут такие короткие навесы. Главный из них ответил, показав на провода между столбами, — это чтобы провода не переносить». Так ли это на самом деле, будем выяснять.