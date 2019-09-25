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На станции Крюково ставят навесы от дождя и снега. Ну очень маленькие 25.09.2019 ZELENOGRAD.RU

На станции Крюково началась подготовка к строительству навесов для защиты пассажиров от дождя и снега. На каждой платформе поставят по одному навесу длиной около 40 метров и шириной во всю платформу.

Новый навес — это примерно 1/6 от длины платформы в Крюково. Почему решили не накрывать навесами всю платформу целиком, непонятно. Например, на Ленинградском вокзале длина такого навеса более 400-т метров и он почти целиком защищает платформу.

Под навесами поставят скамейки — по 2-3 штуки на платформе, — а также урны и информационные щиты. Навесы оборудуют светодиодными светильниками.

Сейчас работы в стадии подготовки к установке колонн-опор, а поставить навесы планируется в ноябре, сообщили «Зеленоград.ру» в пресс-службе Октябрьской железной дороги.

Навесы будут держать металлические колонны высотой от трех до пяти метров. Покрытие навесов сделано из монолитного поликарбоната. Конструкции покрасят в корпоративные цвета РЖД — серый и красный.

История вопроса

В 1960-80-х годах одна из платформ в Крюково была полностью под крышей и с застекленными стенами, но потом станция «оголилась».

Потом навесы появились над входами-выходами из подземных переходов в 2014 году после ремонта, затем их доделывали к запуску «Ласточек», но платформы оставались незащищенными от осадков.

Осенью 2015 года на платформах появились скамейки с навесами наподобие остановочных павильонов, но их всего по 2-3 на платформе, и под крышей помещается 2-3 человека.

При установке турникетов на островных платформах 2 и 3 поставили крытые павильоны для прохода через турникеты на платформы и выхода из неё. Но ждать там электричку неудобно — мало места, большой поток людей.

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Работы по установке навесов будут вестись в основном в условиях интенсивного движения поездов, посадки-высадки пассажиров. Такие же навесы поставят на станциях Сходня и Подсолнечная.

Лучше маленькие навесы, чем никакие?
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Обсуждение
Ольга Каплина
1 час назад
Лучше сразу делать по-человечески, чем потом переделывать из-за жалоб.
Торопов
1 час назад
А зарядки для мобилок и прочая мишура? Без этого же теперь никак:)
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