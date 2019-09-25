Новый навес — это примерно 1/6 от длины платформы в Крюково. Почему решили не накрывать навесами всю платформу целиком, непонятно. Например, на Ленинградском вокзале длина такого навеса более 400-т метров и он почти целиком защищает платформу.

Под навесами поставят скамейки — по 2-3 штуки на платформе, — а также урны и информационные щиты. Навесы оборудуют светодиодными светильниками.

Сейчас работы в стадии подготовки к установке колонн-опор, а поставить навесы планируется в ноябре, сообщили «Зеленоград.ру» в пресс-службе Октябрьской железной дороги.

Навесы будут держать металлические колонны высотой от трех до пяти метров. Покрытие навесов сделано из монолитного поликарбоната. Конструкции покрасят в корпоративные цвета РЖД — серый и красный.