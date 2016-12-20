Префектура обещает навесы в следующем году. О скором появлении навесов в середине ноября сообщила префектура со ссылкой на замначальника Октябрьской железной дороги по Московскому региону Павла Петровичева. «В следующем году перевозчик Ленинградского направления планирует оборудовать платформы зеленоградской станции навесами, которые позволят пассажирам с комфортом ожидать прибытия пригородных электропоездов, не мокнув под дождем и снегом», сказал Петровичев на заседании окружной коллегии, посвященной транспорту.

В ОЖД о сроках молчат. Ни на один вопрос о навесах над платформой в Крюково в Октябрьской железной дороге не ответили. Ни планируемый размер, ни материал, ни сроки установки. «Идут проектно-изыскательские работы. После этого будут определяться стоимость работ и сроки установки». Сроки проектно-изыскательских работ тоже не смогли назвать. «Современные конструкции будут оборудованы малыми архитектурными формами (урны, скамейки)», добавили в пресс-службе дороги.

Навесы уже были раньше. В 60-70-х годах одна из платформ станции Крюково (сегодняшняя третья, тогда было три платформы) имела крышу и застекленные стены. Они более-менее продержались до начала 90-х, когда было принято решение о строительстве второго моста через Октябрьскую железную дорогу — Крюковской эстакады. Стекло сыпалось уже в 80-х, вспоминают старожилы, крыша протекала — но она хотя бы была.