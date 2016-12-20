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Навесы на платформе Крюково: слухи и реальность 20.12.2016 ZELENOGRAD.RU

«В ближайшей перспективе» пассажирам электричек пообещали навесы, защищающие от дождя и снега. Zelenograd.ru разобрался, какова эта перспектива, а заодно вспомнил, что раньше хотя бы одна платформа в Крюково была под крышей.

Станция Крюково 1970 год. На заднем плане застекленная платформа №3.

В Крюково пассажирам приходится ждать электрички практически под открытым небом. К запуску «Ласточек» осенью 2015 года на платформах появились скамейки с навесами наподобие остановочных павильонов, но их явно мало — по 2-3 на платформе. На Привокзальной есть «зал ожидания» — несколько металлических стульев в тесном помещении, совмещенном с ломбардом и кафе. Смысла в нем мало: табло с расписанием здесь нет, туалета нет, и до платформы все равно надо идти по улице. Так что навесы очень нужны, только нормальные.

Станция Крюково 2015 год.

Префектура обещает навесы в следующем году. О скором появлении навесов в середине ноября сообщила префектура со ссылкой на замначальника Октябрьской железной дороги по Московскому региону Павла Петровичева. «В следующем году перевозчик Ленинградского направления планирует оборудовать платформы зеленоградской станции навесами, которые позволят пассажирам с комфортом ожидать прибытия пригородных электропоездов, не мокнув под дождем и снегом», сказал Петровичев на заседании окружной коллегии, посвященной транспорту.

В ОЖД о сроках молчат. Ни на один вопрос о навесах над платформой в Крюково в Октябрьской железной дороге не ответили. Ни планируемый размер, ни материал, ни сроки установки. «Идут проектно-изыскательские работы. После этого будут определяться стоимость работ и сроки установки». Сроки проектно-изыскательских работ тоже не смогли назвать. «Современные конструкции будут оборудованы малыми архитектурными формами (урны, скамейки)», добавили в пресс-службе дороги.

Навесы уже были раньше. В 60-70-х годах одна из платформ станции Крюково (сегодняшняя третья, тогда было три платформы) имела крышу и застекленные стены. Они более-менее продержались до начала 90-х, когда было принято решение о строительстве второго моста через Октябрьскую железную дорогу — Крюковской эстакады. Стекло сыпалось уже в 80-х, вспоминают старожилы, крыша протекала — но она хотя бы была.

Верите ли вы, что в 2017 году над платформой Крюково появятся навесы, защищающие от осадков?
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Обсуждение
Торопов
20 декабря
Крыша вся протекала, но "она хотя бы была"... вот ведь счастье было, стоять под текущей крышей, которая могла бы рухнуть в любой момент.
Sr. Jois
20 декабря
Крюково - позорище Октябрьской железки! Причем уже давно. Причем надолго. Возможно навсегда.

PS
Крюково - это Москва, детка!
Никита Лосев
20 декабря
Даже Подрезково, новоподрезково и планерная гораздо уютнее выглядят. Забор даже не могут заменить на 1 и 4 платформах, о каких навесах вы говорите? Ничего не появится.
Торопов
20 декабря
Ложка мёда в бочке дёгтя таки есть - отсутствие турникетов. Единственная крупная станция во всём московском регионе ( есть ещё С,Посад, где тоже тех.трудности, но там поток намного меньше крюковского, Сходня тоже меньше) где этой заразы пока нет, даже в проекте. И это радость не только для зайцев и кроликов, но и для тех кто платит полностью. Поскольку турникеты - это почти всегда давка и толкотня, особенно на выход бесит больше всего, так как на кол-ве этих турникетов обычно стараются сэкономить, а быдло типа в очереди постоит, что доказать поганой МТППК своё право именоваться пассажиром.
Николай Островецкий
21 декабря
Все ссылки на Октябрьскую ж.д. несостоятельны.Стоит только посмотреть какую платформу сделали в Химках.Вся проблема в беззубости нашей префектуры.
Max Petrov
21 декабря
особенно на выход бесит больше всего
Согласен на все 100. В нашей стране можно все. До сих пор не могу понять когда произошла подмена понятий. Кто-то очень постарался легализуя турникеты. По сути пользоваться услугой я начинаю сев в поезд. Билет у меня на покатушки в поезде. Так с какого ляда меня ограничивают в перемещении вне поезда? Почему я не могу спокойно перемещаться по вокзалу как пассажиры поездов дальнего следования к примеру? Билет у меня на поезд а не на перрон! Кроме того, выходя из поезда услуга уже оказана и закончилась - так с какой стати меня понуждают турникетиться? На автобусах валидатор хоть и бесит но понятно и он только на входе - здесь логики не вижу никакой! Читал что многочисленные иски оспаривавшие турникеты проиграны. Остается ждать пожара и чтобы люди не смогли эвакуироваться, с жертвами, чтобы на проблему взглянули. Ну или чтоб солнцеликий наругался - но ему не до этого.

И пару слов про Ленинградский вокзал: как ежедневный пользователь который год наблюдаю перестройку перрона пригородного направления. Уважаемые руководители ОЖД - Вы сказочные дебилы - в погоне за наживой - вы сначала снесли а потом понастроили невероятное количество палаток на перроне - с учетом составленного Вашими кривыми руками расписанием, вашим постоянно ломающимся хозяйством, бесконечными задержками, отменами и опозданиями электричек, окнами в расписаниях по 5 часов - Вы конечно не подумали о том, ГДЕ И В КАКИХ УСЛОВИЯХ ПАССАЖИРЫ БУДУТ ЖДАТЬ ПОЕЗДА И В КАКИХ УСЛОВИЯХ ВЫХОДИТЬ С ВАШЕГО ВОКЗАЛА??? Выйдите на перрон во время задержки поездов - уверяю узнаете о себе много интересного! Только посломали все - и мы обрадовались - перрон стал просторным, красивым, без всякой этой жратвы и чучмеков - и вот все вернулось к черкизону! Горите в аду вместе с разработчиками приложения по оплате пригорода.
Торопов
Вчера, 16:19
Нормальные вокзалы на всём направлении, в смысле - с нормальными залами ожидания и кассами в тепле, по сути есть только на Подсолнечной, Твери, Конаково, Завидово, Редкино, Решетниково. Последние четыре ещё старые советские. В Клину зал ожидания есть, но далековато, и там только дальняя касса, а на Петраше и Крюково просто закутки. А касательно Химок - так там и платформу в область отурникетили, ещё б её нормальную не сделали!
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