«В ближайшей перспективе» пассажирам электричек пообещали навесы, защищающие от дождя и снега. Zelenograd.ru разобрался, какова эта перспектива, а заодно вспомнил, что раньше хотя бы одна платформа в Крюково была под крышей.
В Крюково пассажирам приходится ждать электрички практически под открытым небом. К запуску «Ласточек» осенью 2015 года на платформах появились скамейки с навесами наподобие остановочных павильонов, но их явно мало — по 2-3 на платформе. На Привокзальной есть «зал ожидания» — несколько металлических стульев в тесном помещении, совмещенном с ломбардом и кафе. Смысла в нем мало: табло с расписанием здесь нет, туалета нет, и до платформы все равно надо идти по улице. Так что навесы очень нужны, только нормальные.
Префектура обещает навесы в следующем году. О скором появлении навесов в середине ноября сообщила префектура со ссылкой на замначальника Октябрьской железной дороги по Московскому региону Павла Петровичева. «В следующем году перевозчик Ленинградского направления планирует оборудовать платформы зеленоградской станции навесами, которые позволят пассажирам с комфортом ожидать прибытия пригородных электропоездов, не мокнув под дождем и снегом», сказал Петровичев на заседании окружной коллегии, посвященной транспорту.
В ОЖД о сроках молчат. Ни на один вопрос о навесах над платформой в Крюково в Октябрьской железной дороге не ответили. Ни планируемый размер, ни материал, ни сроки установки. «Идут проектно-изыскательские работы. После этого будут определяться стоимость работ и сроки установки». Сроки проектно-изыскательских работ тоже не смогли назвать. «Современные конструкции будут оборудованы малыми архитектурными формами (урны, скамейки)», добавили в пресс-службе дороги.
Навесы уже были раньше. В 60-70-х годах одна из платформ станции Крюково (сегодняшняя третья, тогда было три платформы) имела крышу и застекленные стены. Они более-менее продержались до начала 90-х, когда было принято решение о строительстве второго моста через Октябрьскую железную дорогу — Крюковской эстакады. Стекло сыпалось уже в 80-х, вспоминают старожилы, крыша протекала — но она хотя бы была.
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PS
Крюково - это Москва, детка!
И пару слов про Ленинградский вокзал: как ежедневный пользователь который год наблюдаю перестройку перрона пригородного направления. Уважаемые руководители ОЖД - Вы сказочные дебилы - в погоне за наживой - вы сначала снесли а потом понастроили невероятное количество палаток на перроне - с учетом составленного Вашими кривыми руками расписанием, вашим постоянно ломающимся хозяйством, бесконечными задержками, отменами и опозданиями электричек, окнами в расписаниях по 5 часов - Вы конечно не подумали о том, ГДЕ И В КАКИХ УСЛОВИЯХ ПАССАЖИРЫ БУДУТ ЖДАТЬ ПОЕЗДА И В КАКИХ УСЛОВИЯХ ВЫХОДИТЬ С ВАШЕГО ВОКЗАЛА??? Выйдите на перрон во время задержки поездов - уверяю узнаете о себе много интересного! Только посломали все - и мы обрадовались - перрон стал просторным, красивым, без всякой этой жратвы и чучмеков - и вот все вернулось к черкизону! Горите в аду вместе с разработчиками приложения по оплате пригорода.