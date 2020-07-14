Департамент транспорта закончил сбор предложений по улучшению пешеходного движения в Москве. За месяц жители прислали чиновникам больше двух тысяч предложений, среди которых больше всего — по расширению тротуаров, оптимизации переходов и организации велополос.
Из Зеленограда зарегистрировано четыре предложения про велосипеды и пешеходные зоны (после обработки 40% предложений). Но уже сейчас идет голосование за варианты, которые дептранс счел самыми актуальными. Предложения из Зеленограда пока не вынесены на обсуждение и отмечены на карте идей как «прочее». Рассказываем о них.
Сейчас перебраться из одной части горда в другую можно через подземный переход на станции Крюково, но из-за большого количества пешеходов передвигаться с велосипедом крайне неудобно, особенно по пандусу. Второй вариант — по узкому тротуару через старый мост, где сложно разъехаться с пешеходами и другими велосипедистами. Можно переезжать и по автомобильной дороге, но так мало кто делает из-за риска ДТП.
Конкретного решения автор идеи не предложил. Возможно, он имел в виду сделать велодорожку на старом мосту или Крюковской эстакаде.
"Очень неудобно таскать велосипед на 10 этаж, только поэтому пользуемся автомобилем. Пробовали ездить на работу на велосипеде — удобно, но каждое утро опускать велосипед на улицу надоело», - написал автор предложения из 11 микрорайона.
Эта проблема касается всего города, а мэрия обещает крытые парковки для велосипедов с 2015 года. Речь шла о крытых велопарковках возле станций Крюково и Малино, а также во дворах. Их собирался ставить департамент транспорта, который обещал сначала 40 таких парковок на всю Москву. Называли даже конкретные адреса в Зеленограде, но ничего не было сделано.
Также предлагают переделать пешеходный переход на Филаретовской улице. Автор идеи предлагает сделать проход напрямую к Школьному озеру, а не через церковь, так как он уже протоптан людьми, но сейчас приходится идти по грязи несколько десятков метров.
Ещё одно предложение — расширить тротуар на улице Радио и добавить на ней велодорожку. Автор предложения утверждает, что велосипедистам и пешеходам там «трудновато разойтись».