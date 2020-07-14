Удобный переезд для велосипедов через железную дорогу и велопарковки во дворах. Что предложили зеленоградцы департаменту транспорта 14.07.2020 ZELENOGRAD.RU

Департамент транспорта закончил сбор предложений по улучшению пешеходного движения в Москве. За месяц жители прислали чиновникам больше двух тысяч предложений, среди которых больше всего — по расширению тротуаров, оптимизации переходов и организации велополос.

Из Зеленограда зарегистрировано четыре предложения про велосипеды и пешеходные зоны (после обработки 40% предложений). Но уже сейчас идет голосование за варианты, которые дептранс счел самыми актуальными. Предложения из Зеленограда пока не вынесены на обсуждение и отмечены на карте идей как «прочее». Рассказываем о них.

Возможность на велосипеде переезжать из одной части города в другую через железную дорогу

Сейчас перебраться из одной части горда в другую можно через подземный переход на станции Крюково, но из-за большого количества пешеходов передвигаться с велосипедом крайне неудобно, особенно по пандусу. Второй вариант — по узкому тротуару через старый мост, где сложно разъехаться с пешеходами и другими велосипедистами. Можно переезжать и по автомобильной дороге, но так мало кто делает из-за риска ДТП.

Конкретного решения автор идеи не предложил. Возможно, он имел в виду сделать велодорожку на старом мосту или Крюковской эстакаде.

Организовать парковки для велосипедов во дворах

"Очень неудобно таскать велосипед на 10 этаж, только поэтому пользуемся автомобилем. Пробовали ездить на работу на велосипеде — удобно, но каждое утро опускать велосипед на улицу надоело», - написал автор предложения из 11 микрорайона.

Эта проблема касается всего города, а мэрия обещает крытые парковки для велосипедов с 2015 года. Речь шла о крытых велопарковках возле станций Крюково и Малино, а также во дворах. Их собирался ставить департамент транспорта, который обещал сначала 40 таких парковок на всю Москву. Называли даже конкретные адреса в Зеленограде, но ничего не было сделано.

Другие предложения

Также предлагают переделать пешеходный переход на Филаретовской улице. Автор идеи предлагает сделать проход напрямую к Школьному озеру, а не через церковь, так как он уже протоптан людьми, но сейчас приходится идти по грязи несколько десятков метров.

Ещё одно предложение — расширить тротуар на улице Радио и добавить на ней велодорожку. Автор предложения утверждает, что велосипедистам и пешеходам там «трудновато разойтись».

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Удобный для велосипедов переезд через железную дорогу
Безопасные парковки для велосипедов во дворах
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Метки:
парковки, гаражи, стоянки, пешеходный переход, велодорожки
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