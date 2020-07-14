Департамент транспорта закончил сбор предложений по улучшению пешеходного движения в Москве. За месяц жители прислали чиновникам больше двух тысяч предложений, среди которых больше всего — по расширению тротуаров, оптимизации переходов и организации велополос.

Из Зеленограда зарегистрировано четыре предложения про велосипеды и пешеходные зоны (после обработки 40% предложений). Но уже сейчас идет голосование за варианты, которые дептранс счел самыми актуальными. Предложения из Зеленограда пока не вынесены на обсуждение и отмечены на карте идей как «прочее». Рассказываем о них.