После снятия ограничений на улицах станет намного больше людей. Чтобы уменьшить скопления людей — и риск новой вспышки эпидемии, в департаменте транспорта решили переосмыслить модель дорожного движения в Москве. Каждый житель может написать свои предложения по поводу пешеходных зон, велодорожек и парковочных мест.

«Жизнь в городе постепенно возвращается в нормальное русло, но угроза еще остаётся», — передает пресс-служба дептранса слова главы ведомства Максима Ликсутова. Чиновники решили создать больше пространства для пешеходов, так как до этого город «развивался многие годы» без учета, что когда-то будет обязательной социальная дистанция и маски с перчатками в транспорте.

Ликсутов предлагает каждому жителю города рассказать, как «конкретно у его дома, у его места работы или у его любимого парка» можно сделать удобнее и доступнее транспортную систему, систему велодорожек и велопрокатов, пешеходных дорожек. На основе этих предложений в дептрансе будут:

создавать дополнительные пешеходные зоны

обустраивать новые пешеходные переходы в жилых районах

перенастраивать светофоры, сокращая время ожидания для пешеходов (предполагается, что это избавит от скоплений на перекрестках)

прокладывать новые велодорожки, размещать новые велопарковки, запустить велопатруль

создавать дополнительные парковочные места «для тех, кому машина сейчас действительно необходима».

Мониторинг мест, где нужны изменения, ведомство ведет самостоятельно с 25 мая, но не может охватить все, поэтому просит помощи жителей. О своих идеях можно сообщить в постах в соцсетях с хештегом #цоддвработу. Также можно написать на электронную почту: koordinator-codd@transport.mos.ru. Курировать сбор предложений Ликсутов обещает лично.

В феврале 2020 года дептранс анонсировал масштабные изменения, обещая, что в ближайшие годы в столице могут построить «сотни километров велодорожек и серьезно пересмотреть организацию движения по дорогам, сместив баланс в пользу пешеходов». Тогда предложили создать 80-километровую сеть велодорожек, напоминающую схему метро с радиальными и кольцевыми линиями, крытые парковки у метро и во дворах и увеличение точек велопроката.

Если проект будет успешен, к концу десятилетия проникновение велотранспорта увеличится в 25 раз по сравнению с 2013 годом и достигнет 1-2% от общего числа поездок по городу. К 2030 году эта доля может увеличиться до 5%, то есть на велосипеде будет совершаться каждая 20-я поездка, посчитали чиновники. Новая схема поспособствует развитию предпринимательства на улице, разгрузит общественный транспорт и уменьшит число пробок.