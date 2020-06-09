После снятия ограничений на улицах станет намного больше людей. Чтобы уменьшить скопления людей — и риск новой вспышки эпидемии, в департаменте транспорта решили переосмыслить модель дорожного движения в Москве. Каждый житель может написать свои предложения по поводу пешеходных зон, велодорожек и парковочных мест.
«Жизнь в городе постепенно возвращается в нормальное русло, но угроза еще остаётся», — передает пресс-служба дептранса слова главы ведомства Максима Ликсутова. Чиновники решили создать больше пространства для пешеходов, так как до этого город «развивался многие годы» без учета, что когда-то будет обязательной социальная дистанция и маски с перчатками в транспорте.
Ликсутов предлагает каждому жителю города рассказать, как «конкретно у его дома, у его места работы или у его любимого парка» можно сделать удобнее и доступнее транспортную систему, систему велодорожек и велопрокатов, пешеходных дорожек. На основе этих предложений в дептрансе будут:
- создавать дополнительные пешеходные зоны
- обустраивать новые пешеходные переходы в жилых районах
- перенастраивать светофоры, сокращая время ожидания для пешеходов (предполагается, что это избавит от скоплений на перекрестках)
- прокладывать новые велодорожки, размещать новые велопарковки, запустить велопатруль
- создавать дополнительные парковочные места «для тех, кому машина сейчас действительно необходима».
Мониторинг мест, где нужны изменения, ведомство ведет самостоятельно с 25 мая, но не может охватить все, поэтому просит помощи жителей. О своих идеях можно сообщить в постах в соцсетях с хештегом #цоддвработу. Также можно написать на электронную почту: koordinator-codd@transport.mos.ru. Курировать сбор предложений Ликсутов обещает лично.
В феврале 2020 года дептранс анонсировал масштабные изменения, обещая, что в ближайшие годы в столице могут построить «сотни километров велодорожек и серьезно пересмотреть организацию движения по дорогам, сместив баланс в пользу пешеходов». Тогда предложили создать 80-километровую сеть велодорожек, напоминающую схему метро с радиальными и кольцевыми линиями, крытые парковки у метро и во дворах и увеличение точек велопроката.
Если проект будет успешен, к концу десятилетия проникновение велотранспорта увеличится в 25 раз по сравнению с 2013 годом и достигнет 1-2% от общего числа поездок по городу. К 2030 году эта доля может увеличиться до 5%, то есть на велосипеде будет совершаться каждая 20-я поездка, посчитали чиновники. Новая схема поспособствует развитию предпринимательства на улице, разгрузит общественный транспорт и уменьшит число пробок.
Насколько помню, в Зеленограде несколько лет назад какие-то энтузиасты предлагали устроить сеть велодорожек и разработали маршруты. Не коротенькие дорожки вокруг Школьного и в парке Победы, годящиеся для детей, а чтобы любой человек мог полноценно кататься и перемещаться по городу, минимально тревожа пешеходов. Но это не было реализовано. По возможности отделить велосипедистов, самокатчиков и прочих быстро движущихся от пешеходов, чтобы не мешать друг другу, при условии дисциплинированности всех было бы здорово, конечно.
Или маломобильные группы пешеходов. Пожилые, с инвалидностью, родители с детскими колясками. Важно учитывать, насколько им легко и безопасно в среде с подземными и надземными переходами. Раньше-то пытались делать зелёные улицы для транспорта.
А с парковками - хаха. Когда нужно было застроить Солнечную аллею (теперь 4 дома вместо 3), на то, что за годы транспортная ситуация изменилась и платные стоянки очень востребованны, забили. Или когда было понятно, что заменять карманы для парковки ёлочкой на параллельные к проезжей части нерационально, тоже. Для умников, делающих стойку на "парковку", на всякий случай: я лично арендую место, но что насчёт вообще обеспеченности людей именно арендой и гостевых мест? Понятно, что курс на то, чтобы выдавить личные автомобили. Хорошо, обеими руками за развитие ОТ и пешеходной инфраструктуры, город-для-людей, всё такое. Но тогда хотя бы не нужно уплотнять этот город, параллельно делая его спальником, и потом негодовать, откуда столько машин.