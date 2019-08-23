Во время встречи с мэром Сергеем Собяниным в реконструируемом парке Победы один зеленоградский студент спросил: «Вот у нас делается проезжая часть, пешеходные дорожки — очень всё удобно, хорошо, широкие они. А для велосипедистов будут дорожки?»
«Да, здесь, конечно, будут велосипедные дорожки. И было предложение соединить их с теми велосипедными дорожками, которые есть в городе, чтобы был въезд и выезд из парка, чтобы была единая система. Здесь что-то тоже получится», — ответил мэр Москвы.
Отличная новость! Проблема лишь в том, что нет в Зеленограде велосипедных дорожек, которые можно было бы соединить с велодорожками в парке Победы — соединять нечего и не с чем.
Устройством велодорожек в Зеленограде озаботились еще в 2010-м. Управы получили предписание от префекта подыскать подходящие места для них в каждом районе к маю 2011-го, но ничего не вышло.
В 2013-м зеленоградские активисты предложили свою схему единой сети велодорожек в округе — не об этом ли предложении говорил мэр? Только вот в 2015 году департамент транспорта, куда активисты передали проект, заморозил его.
Насколько Зеленоград не приспособлен под велосипедную езду, показывал в своем ролике «Неудавшаяся Москва будущего» популярный журналист-блогер Илья Варламов. В мае прошлого года он и редактор сайта «Прогулки по Москве» Александр Усольцев проехали на велосипедах по «старому» городу.
Нынешняя реконструкция Центрального проспекта предполагала создание велодорожек со стороны 2-го и 4-го микрорайонов. Однако в перечне работ подрядчика их нет. В смете есть лишь о том, чтобы оставить под них место.
Сейчас в Зеленограде, по сути, только две пешеходные зоны с выделенными велодорожками, но они не интегрированы в дорожную сеть.
Половина наших читателей, принявших участие в опросе, готовы пересесть с автобусов и машин на велосипеды, если будет удобная сеть велодорожек. Но не ясно, о какой единой системе говорит мэр и как долго ждать. Контракт с сегодняшним подрядчиком реконструкции заканчивается в апреле 2020 года.
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