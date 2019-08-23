Во время встречи с мэром Сергеем Собяниным в реконструируемом парке Победы один зеленоградский студент спросил: «Вот у нас делается проезжая часть, пешеходные дорожки — очень всё удобно, хорошо, широкие они. А для велосипедистов будут дорожки?»

«Да, здесь, конечно, будут велосипедные дорожки. И было предложение соединить их с теми велосипедными дорожками, которые есть в городе, чтобы был въезд и выезд из парка, чтобы была единая система. Здесь что-то тоже получится», — ответил мэр Москвы.

Отличная новость! Проблема лишь в том, что нет в Зеленограде велосипедных дорожек, которые можно было бы соединить с велодорожками в парке Победы — соединять нечего и не с чем.