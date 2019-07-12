Когда показывали предпроектные разработки реконструкции Центрального проспекта, говорилось о велодорожках со стороны 2 и 4 микрорайонов. Во множественном числе — потому что одну непрерывную дорожку для велосипедистов сделать нельзя. Там, где мало места для их создания, они будут переходить в пешеходные дорожки.

Эти планы остаются, подтвердили в префектуре. Велодорожку на Центральном проспекте — от пересечения с Панфиловским до поворота на Березовую аллею — сделают в 2019—2020 годах. Однако, как выяснилось, не стоит ждать её появления быстро. Подрядчик работ сообщил Zelenograd.ru, что велодорожки в перечне его работ нет. Хотя в смете комплексного благоустройства проспекта есть два пункта: покрытие велодорожки за счет тротуаров и покрытие велодорожки за счет газонов. Это значит, что подрядчик снимает часть тротуаров и грунта вдоль проспекта в ходе устройства пешеходных зон и делает там асфальт.

В Центре организации дорожного движения пояснили, что от велодорожки не отказались, просто подрядчик «оставляет для неё место». Когда он закончит свою работу, будут решать вопрос с устройством велодорожки. Контракт с подрядчиком заключен до апреля 2020 года, сроки «вопроса с велодорожкой» сейчас неизвестны.

История с устройством нормальных велодорожек в Зеленограде тянется десятый год — с момента предписания управам подыскать места для них в каждом районе. Правительство Москвы в своей программе развития транспортной системы до 2016 года поставило цель увеличить число велосипедистов за четыре года года в 120 раз. Достичь этого планировалось километрами велодорожек и числом велопарковок. Зеленоградские активисты в 2013 году предложили свою схему — единую сеть велодорожек в округе — и передали её в департамент транспорта. Центральный проспект тоже был в этой схеме. В Дептрансе с этим предложением что-то делали, увеличивали километраж, но в итоге в 2015 проект заморозили.

В почившем проектном варианте велодорожки должны были устроить на Панфиловском проспекте до улицы Гоголя и от проезда 686 (улица Летчицы Тарасовой — дорога между 19 и 20 микрорайонами) до улицы Андреевка: вдоль Крюковской эстакады, на Георгиевском и Центральном проспектах, Солнечной и Березовой аллеях, на улицах Новокрюковская, Логвиненко, Железнодорожная, в Старокрюковском проезде (внутри 8 микрорайона от «старого» моста"), вдоль «Флейты», на аллее Лесные Пруды и улице Юности.

Фактически сейчас в Зеленограде есть две пешеходные зоны с выделенными велодорожками: на аллее Лесные Пруды и в глубине 4 микрорайона, от Березовой аллеи до улицы Летчика Полагушина. С точки зрения развития велосети эти дорожки бессмысленны, так как не дублируют автомобильные дороги.

А пока велосипедисты ездят там же, где ходят пешеходы. Из-за этого велосипедист не может ехать так быстро, как на выделенной дорожке, а пешеходы находятся в постоянной опасности. Например, четыре года назад велосипедист наехал на пешехода, которая затем скончалась в больнице. Произошло это как раз на пешеходном переходе через Центральный проспект.