Это нужно, чтобы освободить территорию для строительства МЦД-3. Этот масштабный проект затрагивает не только всю станцию Крюково — её ждёт реконструкция, — но и прилегающую территорию. Арендаторы из шатров переезжают в другие здания на Крюковской площади.

По проекту застройки, на Крюковской площади разместятся три торговых центра (первые два уже построены — это «Авангард» и торгово-ресторанный комплекс), парковки, скамейки, газоны.

ТЦ «Авангард» уже готовится к этому — наш читатель заметил там пустые витрины.