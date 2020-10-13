Шатры на крюковском рынке снесут до конца года, чтобы освободить место для строительства МЦД 13.10.2020 ZELENOGRAD.RU

Торговые шатры на крюковском рынке снесут, причем срочно — до конца этого года.

Это нужно, чтобы освободить территорию для строительства МЦД-3. Этот масштабный проект затрагивает не только всю станцию Крюково — её ждёт реконструкция, — но и прилегающую территорию. Арендаторы из шатров переезжают в другие здания на Крюковской площади.

По проекту застройки, на Крюковской площади разместятся три торговых центра (первые два уже построены — это «Авангард» и торгово-ресторанный комплекс), парковки, скамейки, газоны.

ТЦ «Авангард» уже готовится к этому — наш читатель заметил там пустые витрины.

«Рыбное место меняет формат», пояснили внезапное пустое пространство в администрации рынка. В скором времени поставят аквариумы с живой рыбой и морепродуктами. Еще один прилавок освобожден, поскольку его переоборудуют для торговли овощами и фруктами. Арендатор, продававший мясные изделия, переедет в ресторанный комплекс, будет работать в цокольном этаже. А на его прежнем месте в ТЦ будут гастрономические товары.

Ресторанный комплекс, построенный на Крюковской площади, планируется открыть в ноябре.

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Метки:
продукты, торговля, мцд, крюковский рынок
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