Ресторанный комплекс на Крюковской площади получил разрешение на открытие. Пока точно известно о двух ресторанах, которые будут там работать 05.08.2020 ZELENOGRAD.RU

Новое здание у станции Крюково, где будут рестораны, кафе и магазины, построено — мэрия разрешила его открыть.

Открытие ресторанного комплекса планируется в октябре-ноябре, сообщили «Зеленоград.ру» в компании «Вит-Сириус» (инвестор застройки Крюковской площади). Сейчас заключаются договора с арендаторами.

Уже известно, что в новом здании откроется кофейня Ruma's (в Зеленограде уже есть четыре точки этой мини-сети) и кафе Friends, работающее сейчас на Центральном проспекте, в корпусе 435. В минус первом этаже разместятся магазины, на 1 и 2 этажах — кафе и рестораны.

Ресторанный комплекс построили рядом с «Иридиумом», их разделяет забор. Это здание с подземным этажом общей площадью 3,4 тысячи квадратных метров, с двумя входами, лифтами и эскалаторами. Собственная парковка всего на 19 машиномест, прилегающая территория благоустроена. Подъезд транспорта организован со стороны улицы Панфилова.

Претензий к качеству и безопасности здания нет, сообщает Мосгосстройнадзор. У нового здания появился адрес: Зеленоград, улица Панфилова, дом 11.

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Метки:
рестораны и кафе, крюковская площадь, общепит
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