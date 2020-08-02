Реконструкция «Электрона» завершается. В августе здесь откроется кофейня, а осенью — фитнес-центр
Внутри посидеть пока нельзя, но есть уличная веранда. Эспрессо — 110 рублей, капучино — 150/200, латте — 220, чай — 150.
Ruma’s — это небольшая зеленоградская сеть. Кроме площади Юности их кофейня есть в бизнес-центре в Савёлкинском проезде и в здании «1000 мелочей» на Центральном проспекте — недавно там появилась вывеска и летняя веранда.
На Центральном проспекте
А вообще в здании «Электрона» через месяц-другой откроется фитнес-центр.
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