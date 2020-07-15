В «Электроне» будет спортивный клуб нового поколения, сообщил «Зеленоград.ру» один из инвесторов реконструкции здания. Ремонт здания завершен на 90%, сейчас идёт сдача-приёмка работ.

В начале августа в «Электроне» откроется кофейня сети Ruma's — это небольшое кафе внутри при входе и открытая веранда площадью 50 квадратных метров со столиками. Ассортимент кофейни: натуральные конфеты и шоколад ручной работы, десерты, свежеобжаренный кофе. Кафе внутри здания пока будет работать только на вынос.

По проекту, анонсированному полгода назад, в «Электроне» собирались разместить «кафе и помещения свободной планировки для различных магазинов и тренажерных залов». До того владельцы здания намеревались сделать залы-трансформеры, которые можно использовать для рабочих целей — коворкинга, видеоконференций, научных коллоквиумов, — и пространство для развлечений и спортклубов. А еще раньше планировали устроить гастрономический досуговый центр.