Реконструкция бывшего кинотеатра «Электрон» на площади Юности завершается. Открыть здание полностью планируется в октябре, а по частям — с августа.
В «Электроне» будет спортивный клуб нового поколения, сообщил «Зеленоград.ру» один из инвесторов реконструкции здания. Ремонт здания завершен на 90%, сейчас идёт сдача-приёмка работ.
В начале августа в «Электроне» откроется кофейня сети Ruma's — это небольшое кафе внутри при входе и открытая веранда площадью 50 квадратных метров со столиками. Ассортимент кофейни: натуральные конфеты и шоколад ручной работы, десерты, свежеобжаренный кофе. Кафе внутри здания пока будет работать только на вынос.
По проекту, анонсированному полгода назад, в «Электроне» собирались разместить «кафе и помещения свободной планировки для различных магазинов и тренажерных залов». До того владельцы здания намеревались сделать залы-трансформеры, которые можно использовать для рабочих целей — коворкинга, видеоконференций, научных коллоквиумов, — и пространство для развлечений и спортклубов. А еще раньше планировали устроить гастрономический досуговый центр.
Кинотеатр «Электрон» построили в 1966 году. Он принадлежал городу. В 2013-м показывать кино в нем стало убыточно. Здание «Электрона» продали на аукционе в 2017 году. Условием продажи здания был его капитальный ремонт. Сначала планировалось устроить в бывшем кинотеатре гастрономический досуговый центр, затем фитнес. В феврале этого года в префектуре заявили о возможном сносе здания — потому что «конструкции уже не выдержат никакой реконструкции». Но буквально на следующий день опровергли информацию, пообещав, что владелец укрепит несущие конструкции и сохранит внешний вид «Электрона».
Комментируя новости о бывшем кинотеатре, наши читатели чаще всего пишут, что хотели бы видеть в этом здании именно кинотеатр. На втором месте — ЗАГС. А из двух вариантов — гастрономический или спортивный центр — выбирают спортивный.