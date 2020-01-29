Каким будет здание кинотеатра «Электрон» после ремонта: новая вывеска и облицовка — фото 29.01.2020 ZELENOGRAD.RU

Проект нового фасада здания бывшего кинотеатра на площади Юности одобрен Москомархитектурой. В здании сейчас поменяли витражные окна — они похожи на те, что были раньше. Крышу тоже сделают, как раньше. А вывеску и облицовку сделают более современными.

«Исторический образ, с большим витражным входом и скошенной, устремленной вверх кровлей, будет сохранен. Изменятся материалы фасадов — архитекторы предлагают использовать современные фасадные панели и клинкерный кирпич. — сообщил главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов. — За судьбу „Электрона“ переживали местные жители, и я рад, что к их просьбам прислушались. Кинотеатры под руководством мэра Сергея Собянина становятся новыми местами притяжения в районах, и в этом случае сохраняется их оригинальная идентичность».

Зачем Кузнецов упомянул кинотеатр, непонятно — ведь кинотеатр в «Электроне» возрождать не будут. Там откроют культурно-досуговый центр — это официальное разрешенное использование здания. Новые владельцы здания намерены сохранить здание в тех же размерах и цветовых тонах. Старую вывеску «Кинотеатр «Электрон» на место не вернут — она совсем износилась. На новой вывеске нет слова «кинотеатр» и привычного элемента оформления — стилизованного электрического разряда на букве «Э». «Это тяжело смотрится», — объяснили ранее владельцы здания. Судя по проектным изображениям, вывеска будет не над центральным входом, а на боковой стороне фасада. На прежнюю она мало похожа.

Похоже, на вывеске под надписью «Электрон» мелко написано «фитнес-клуб». Возможно, это и есть окончательное назначение здания. По проекту внутри «разместятся кафе и помещения свободной планировки для различных магазинов и тренажерных залов». Владельцы здания намеревались сделать залы-трансформеры, которые можно использовать для рабочих целей — коворкинга, видеоконференций, научных коллоквиумов, — и пространство для развлечений и спортклубов. Прошлым летом ещё решали: ««Рассматривается много вариантов и выбирается оптимальный, исходя из потребностей жителей нашего города». Планировали закончить капитальный ремонт к концу года, но не получилось.

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История «Электрона» коротко

Кинотеатр «Электрон» построили в 1966 году. Он принадлежал городским властям. В 2013-м показывать кино в нем стало убыточно. Здание «Электрона» продали на аукционе в 2017 году. Условием продажи здания был его капитальный ремонт. Сначала планировалось устроить в бывшем кинотеатре гастрономический досуговый центр, затем фитнес. В феврале этого года в префектуре заявили о возможном сносе здания — потому что «конструкции уже не выдержат никакой реконструкции». Но буквально на следующий день опровергли информацию, пообещав, что владелец укрепит несущие конструкции и сохранит внешний вид «Электрона».

Комментируя новости о бывшем кинотеатре, наши читатели чаще всего пишут, что хотели бы видеть в этом здании именно кинотеатр. На втором месте — ЗАГС. А из двух вариантов — гастрономический или спортивный центр — выбирают спортивный.

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Каким будет здание кинотеатра «Электрон» после ремонта: новая вывеска и облицовка — фото Новости
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