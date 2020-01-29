Проект нового фасада здания бывшего кинотеатра на площади Юности одобрен Москомархитектурой. В здании сейчас поменяли витражные окна — они похожи на те, что были раньше. Крышу тоже сделают, как раньше. А вывеску и облицовку сделают более современными.

«Исторический образ, с большим витражным входом и скошенной, устремленной вверх кровлей, будет сохранен. Изменятся материалы фасадов — архитекторы предлагают использовать современные фасадные панели и клинкерный кирпич. — сообщил главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов. — За судьбу „Электрона“ переживали местные жители, и я рад, что к их просьбам прислушались. Кинотеатры под руководством мэра Сергея Собянина становятся новыми местами притяжения в районах, и в этом случае сохраняется их оригинальная идентичность».

Зачем Кузнецов упомянул кинотеатр, непонятно — ведь кинотеатр в «Электроне» возрождать не будут. Там откроют культурно-досуговый центр — это официальное разрешенное использование здания. Новые владельцы здания намерены сохранить здание в тех же размерах и цветовых тонах. Старую вывеску «Кинотеатр «Электрон» на место не вернут — она совсем износилась. На новой вывеске нет слова «кинотеатр» и привычного элемента оформления — стилизованного электрического разряда на букве «Э». «Это тяжело смотрится», — объяснили ранее владельцы здания. Судя по проектным изображениям, вывеска будет не над центральным входом, а на боковой стороне фасада. На прежнюю она мало похожа.