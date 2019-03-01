Новый владелец здания бывшего кинотеатра «Электрон» на площади Юности не будет сносить его. Наоборот, несущие конструкции усилят и внешний вид сохранят. О возможном сносе исторического здания в среду заявил префект Зеленограда Анатолий Смирнов.

«Конструктив не позволяет эксплуатировать здание. Конструкции уже не выдержат никакой реконструкции», сказал префект. Его слова наделали много шума. Ведь здание продавали с условием капитально его отремонтировать, а не сносить.

Оказалось, что произошло недопонимание: на совещаниях с префектом, действительно, неоднократно обсуждалось, что здание находится в неудовлетворительном состоянии, капитальный ремонт в нем провести сложно, самый экономичный вариант — снести и построить новое. Несмотря на это, сейчас разрабатывается проект усиления несущих конструкций здания. Проектные работы должны быть завершены в апреле-мае.

Как сообщила префектура, инвесторы прилагают максимум усилий, чтобы сохранить здание. О точных сроках его капитального ремонта и окончательном внешнем виде говорить еще рано. Однако общий контур и одна из главных внешних черт — сплошное остекление фасада — сохранят.

В префектуре также отметили, что инвесторы — зеленоградцы, и для них на первом месте стоит вопрос не затрат, а сохранения исторического архитектурного облика площади Юности. Этой же точки зрения всегда придерживался и придерживается префект Смирнов.

С будущим назначением здания инвестор еще тоже не определился. Сначала говорили про гастрономический центр, потом про фитнес-центр. Что будет на самом деле, неизвестно.