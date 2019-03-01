Новый владелец здания бывшего кинотеатра «Электрон» на площади Юности не будет сносить его. Наоборот, несущие конструкции усилят и внешний вид сохранят. О возможном сносе исторического здания в среду заявил префект Зеленограда Анатолий Смирнов.
«Конструктив не позволяет эксплуатировать здание. Конструкции уже не выдержат никакой реконструкции», сказал префект. Его слова наделали много шума. Ведь здание продавали с условием капитально его отремонтировать, а не сносить.
Оказалось, что произошло недопонимание: на совещаниях с префектом, действительно, неоднократно обсуждалось, что здание находится в неудовлетворительном состоянии, капитальный ремонт в нем провести сложно, самый экономичный вариант — снести и построить новое. Несмотря на это, сейчас разрабатывается проект усиления несущих конструкций здания. Проектные работы должны быть завершены в апреле-мае.
Как сообщила префектура, инвесторы прилагают максимум усилий, чтобы сохранить здание. О точных сроках его капитального ремонта и окончательном внешнем виде говорить еще рано. Однако общий контур и одна из главных внешних черт — сплошное остекление фасада — сохранят.
В префектуре также отметили, что инвесторы — зеленоградцы, и для них на первом месте стоит вопрос не затрат, а сохранения исторического архитектурного облика площади Юности. Этой же точки зрения всегда придерживался и придерживается префект Смирнов.
С будущим назначением здания инвестор еще тоже не определился. Сначала говорили про гастрономический центр, потом про фитнес-центр. Что будет на самом деле, неизвестно.
Кинотеатр «Электрон» построили в 1966 году. Оно принадлежало городским властям. В 2013-м показывать кино в нем стало убыточно. После нескольких попыток здание удалось продать в 2017-м году.
В 2014 году Союз архитекторов РФ и Российская академия архитектуры и строительных наук просили власти признать здание «Электрона» объектом культурного наследия регионального значения. И тем самым поставить под охрану государства. Эксперты считают, что здание «Электрона» обладает высокой архитектурно-художественной ценностью и всеми признаками объекта культурного наследия. Если бы зданию был присвоен такой статус, его нельзя было бы снести.
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