Здание бывшего кинотеатра на площади Юности, скорее всего, снесут, сообщил префект Зеленограда Анатолий Смирнов на встрече с жителями. «Конструктив не позволяет эксплуатировать здание. Конструкции уже не выдержат никакой реконструкции», сказал Смирнов. Вместо него могут построить немного большее здание и открыть там фитнес.
Здание «Электрона» продали на аукционе в 2017 году. Теперь новый владелец не планирует устраивать в здании гастрономический досуговый центр, как было обещано ранее. «Функционал — фитнес, не торговля», сказал префект. Между тем, условием продажи здания был его капитальный ремонт.
В документации на продажу здания, в пункте 4 паспорта объекта, есть ограничение — «покупатель должен произвести капитальный ремонт». О сносе речь не идет. Снести и построить новое здание, скорее всего, дешевле, чем приспосабливать и реконструировать старое здание.
На момент продажи здание находилось в ограниченно-работоспособном состоянии. Инженерные системы изношены на 35-45 процентов. Кровля в неудовлетворительном состоянии. В документации есть определение «капитального ремонта» — оно разрешает лишь замену отдельных конструктивных элементов и систем инженерного оборудования. Покупатель знал, что брал.
Кинотеатр «Электрон» построили в 1966 году. В 2013-м его закрыли — компания «Каро-фильм» ушла из-за убыточности кинотеатра. Вскоре московские власти попытались продать здание в лоте с еще несколькими московскими кинотеатрами, но попытка не удалась. Затем «Электрон» хотели сдать в аренду, но выигравшая торги фирма отказалась от своих планов. С этого момента здание периодически сдавали под ярмарку российско-белорусских товаров — чтобы хоть как-то окупать траты на его эксплуатацию. В прошлом году внутри «Электрона» велись какие-то работы, но потом прекратились.
В 2014 году Союз архитекторов РФ и Российская академия архитектуры и строительных наук просили власти признать здание «Электрона» объектом культурного наследия регионального значения. И тем самым поставить под охрану государства. Эксперты считают, что здание «Электрона» обладает высокой архитектурно-художественной ценностью и всеми признаками объекта культурного наследия. Если бы зданию был присвоен такой статус, его нельзя было бы снести.
Объектом культурного наследия можно признать не только кинотеатр, но и весь архитектурный ансамбль площади Юности, рассказала тогда Zelenograd.ru председатель Совета по наследию Союза архитекторов России, член экспертного совета по охране культурного наследия при Росохранкультуре Ирина Маркина. На фоне типовой жилой застройки, начавшейся в середине 1950-х после сталинского ампира, архитекторы создавали индивидуальные общественные здания и пространства из современных материалов в стиле советского модернизма. «Электрон» и площадь Юности создают единый ансамбль, это архитектурная доминанта города.
Просьбы экспертов были напрасными. Площадь Юности реконструировали, снесли фонтан, выполненный в 70-х по проекту известного художника-монументалиста и живописца Серафима Павловского. Теперь очередь «Электрона».
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