Здание бывшего кинотеатра на площади Юности, скорее всего, снесут, сообщил префект Зеленограда Анатолий Смирнов на встрече с жителями. «Конструктив не позволяет эксплуатировать здание. Конструкции уже не выдержат никакой реконструкции», сказал Смирнов. Вместо него могут построить немного большее здание и открыть там фитнес.

Здание «Электрона» продали на аукционе в 2017 году. Теперь новый владелец не планирует устраивать в здании гастрономический досуговый центр, как было обещано ранее. «Функционал — фитнес, не торговля», сказал префект. Между тем, условием продажи здания был его капитальный ремонт.

В документации на продажу здания, в пункте 4 паспорта объекта, есть ограничение — «покупатель должен произвести капитальный ремонт». О сносе речь не идет. Снести и построить новое здание, скорее всего, дешевле, чем приспосабливать и реконструировать старое здание.

На момент продажи здание находилось в ограниченно-работоспособном состоянии. Инженерные системы изношены на 35-45 процентов. Кровля в неудовлетворительном состоянии. В документации есть определение «капитального ремонта» — оно разрешает лишь замену отдельных конструктивных элементов и систем инженерного оборудования. Покупатель знал, что брал.