Бывший кинотеатр на площади Юности продается на условиях капитального ремонта здания и открытия в нем гастрономического досугового центра с кинопоказом, торговлей и общепитом. Начальная сумма сделки — 35 миллионов рублей.
В документации аукциона объясняется новая концепция бывшего кинотеатра — организация там гастрономического досугового пространства. Это значит, что помещения кафе, ресторанов, кондитерских, чайных, кофеен и пуэр-баров одновременно используются для лекций, мастер-классов, театральных постановок и концертов. Всё это будет располагаться на первом этаже здания в трехуровневом пространстве. Здесь же будет сцена с экраном для кинопоказов, которую смогут видеть все находящиеся в этот момент на первом этаже. На втором этаже предлагается разместить гастрономические бутики и кафе.
Судя по условиям аукциона, речь не идет о сносе или надстройке здания, глобальная переделка будет внутри. Снаружи кирпичные стены будут укреплять металлическими конструкциями. Аукцион состоится в конце сентября. Победителю дается три месяца на проектно-изыскательские работы, затем десять — на строительно-монтажные. Площадь участка под зданием «Электрона» — 0,3 гектара, общая площадь здания — 1556 кв.метров. Заезд автомобилей к зданию планируется с улицы Николая Злобина.
В проектной документации не учитывается нынешняя реконструкция площади Юности, на плане земельного участка значатся давно снесенные пятиэтажки вокруг площади и давно закрытая почта.
Кинотеатр «Электрон» построили в 1966 году. В 2013-м его закрыли - компания «Каро-фильм» ушла из-за убыточности кинотеатра. Вскоре московские власти попытались продать здание в лоте с еще несколькими московскими кинотеатрами, но попытка не удалась. Затем «Электрон» хотели сдать в аренду, но выигравшая торги фирма отказалась от своих планов. С этого момента здание периодически сдавали в аренду для ярмарки российско-белорусских товаров — чтобы хоть как-то окупать траты на его эксплуатацию.
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Вау, как неожиданно! Ждем еще один шедевр евро-ремонта: из кинотеатры в стройрынок!
А исторический вид слабо вернуть? Убрать мусорные вывески, например?