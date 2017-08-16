В документации аукциона объясняется новая концепция бывшего кинотеатра — организация там гастрономического досугового пространства. Это значит, что помещения кафе, ресторанов, кондитерских, чайных, кофеен и пуэр-баров одновременно используются для лекций, мастер-классов, театральных постановок и концертов. Всё это будет располагаться на первом этаже здания в трехуровневом пространстве. Здесь же будет сцена с экраном для кинопоказов, которую смогут видеть все находящиеся в этот момент на первом этаже. На втором этаже предлагается разместить гастрономические бутики и кафе.



Судя по условиям аукциона, речь не идет о сносе или надстройке здания, глобальная переделка будет внутри. Снаружи кирпичные стены будут укреплять металлическими конструкциями. Аукцион состоится в конце сентября. Победителю дается три месяца на проектно-изыскательские работы, затем десять — на строительно-монтажные. Площадь участка под зданием «Электрона» — 0,3 гектара, общая площадь здания — 1556 кв.метров. Заезд автомобилей к зданию планируется с улицы Николая Злобина.

В проектной документации не учитывается нынешняя реконструкция площади Юности, на плане земельного участка значатся давно снесенные пятиэтажки вокруг площади и давно закрытая почта.