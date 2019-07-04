2 комментария
В здании бывшего кинотеатра «Электрон» идут строительные работы 04.07.2019 ZELENOGRAD.RU

К зданию подогнали бетономешалку и через специальный рукав подают бетон внутрь. Что именно там делают, неизвестно — может быть, укрепляют фундамент, может быть, заливают полы.

Кинотеатр «Электрон» построили в 1966 году. Оно принадлежало городским властям. В 2013-м показывать кино в нем стало убыточно. Здание «Электрона» продали на аукционе в 2017 году. Усовием продажи здания был его капитальный ремонт. Сначала планировалось устроить в бывшем кинотеатре гастрономический досуговый центр, затем фитнес, но что там будет на самом деле, пока неизвестно.

В феврале этого года в префектуре заявили о возможном сносе здания — потому что «конструкции уже не выдержат никакой реконструкции». Но уже на следующий день опровергли информацию, пообещав, что владелец укрепит несущие конструкции и сохранит внешний вид «Электрона».

Что бы вы хотели видеть в здании «Электрона»?
Гастрономический центр
Спортивный центр
Другое (напишу в комментариях)
Проголосовали 166 человек
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Обсуждение
Дмитрий Лисичкин
Вчера, 16:49
Свой вариант: кинотеатр.
rbf@inbox.ru
Вчера, 17:20
Я бы хотел в нем видеть кинотеатр Электрон!!!
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