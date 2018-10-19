Дополнительный автобус от станции Крюково до торгового центра «Зеленопарк» на Ленинградском шоссе пустят с 20 октября. Он будет курсировать по выходным (суббота, воскресенье) и праздничным дням, сообщает администрация «Зеленопарка». Благодаря этому интервал движения автобусов сократится до 15 минут с 8:00 до 23:00.

Доехать от Крюково до «Зеленопарка» на специальном автобусе можно бесплатно, а в обратную сторону — заплатив 20 рублей. В будни автобусы ходят с интервалом в 20-30 минут, с 8:00 до 22:00, делая промежуточные остановки: Панфиловский проспект, 12-й микрорайон, Кинотеатр «Электрон», Магазин «Океан», Спортивная школа, Московский проспект.

До «Зеленопарка» также можно добраться из Сходни и солнечногорского Вертлино.