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Когда откроется «Электрон» на площади Юности и что там будет? 30.08.2019 ZELENOGRAD.RU

Бывший кинотеатр «Электрон» на площади Юности капитально ремонтируют уже несколько месяцев. Выяснили у новых владельцев здания подробности об открытии обновленного «Электрона».

«Электрон» точно не снесут?

Точно. Новых владельцев здания (компания «Центр поддержки и развития бизнеса «Опора») предупреждали, что здание проще снести, это подтвердила и экспертиза. Но вариант сноса в «Опоре» не рассматривали, а провели повторную экспертизу. Она по сути подтвердила первую: оставлять здание в таком состоянии (более 50 лет эксплуатации) невозможно. Владельцы не сдались, нашли «лучших специалистов в области проектирования и строительства», разработали варианты, при которых здание можно визуально сохранить в первоначальном виде, но при этом провести капитальный ремонт с усилением несущих конструкций, заменой износившихся плит и опор.

Когда его откроют?

Планируется открыть обновленный «Электрон» этой зимой, перед Новым годом.

Что будет внутри?

Сейчас проще сказать, чего не будет. Супермаркета не будет, заверяют владельцы. Кинотеатра в классическом смысле с прокатным кино не будет. Будут киноэкраны, возможно, в кафе. Основное назначение здания — культурно-досуговый центр. Внутри будут залы-трансформеры, которые можно использовать для рабочих целей — коворкинга, видеоконференций, научных коллоквиумов. Будет пространство для развлечений. Возможно и открытие спортивных клубов. Пока владельцы говорят уклончиво: «Рассматривается много вариантов и выбирается оптимальный, исходя из потребностей жителей нашего города».

Будет ли сохранён внешний облик «Электрона»?

Снаружи здание сохранят в тех же размерах и цветовых тонах. Витражи на фасаде будут новые, более современные, но похожие на старые и тех же размеров.

Сменят и вывеску «Кинотеатр «Электрон», но обещают выполнить новую в максимально похожем дизайне. Во всяком случае, тем же шрифтом. На новой вывеске не будет привычного элемента оформления — стилизованного электрического разряда на букве «Э». «Это тяжело смотрится», — объяснили владельцы здания. Прежнюю вывеску оставлять нельзя, поскольку она совсем устарела и износилась. Новую должна ещё согласовать Москомархитектура.

«Для всей нашей команды очень важно сохранить историческую ценность здания и всем привычную и узнаваемую вывеску «Электрон», отметили в «Опоре».

История «Электрона»

Кинотеатр «Электрон» построили в 1966 году. Он принадлежал городским властям. В 2013-м показывать кино в нем стало убыточно. Здание «Электрона» продали на аукционе в 2017 году. Условием продажи здания был его капитальный ремонт. Сначала планировалось устроить в бывшем кинотеатре гастрономический досуговый центр, затем фитнес. В феврале этого года в префектуре заявили о возможном сносе здания — потому что «конструкции уже не выдержат никакой реконструкции». Но буквально на следующий день опровергли информацию, пообещав, что владелец укрепит несущие конструкции и сохранит внешний вид «Электрона».

Комментируя новости о бывшем кинотеатре, наши читатели чаще всего пишут, что хотели бы видеть в этом здании именно кинотеатр. На втором месте — ЗАГС. А из двух вариантов — гастрономический или спортивный центр — выбирают спортивный.

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Обсуждение
A T
Вчера, 14:23
Это тяжело смотрится
А по-моему, стильно и узнаваемо. Только бы не так пёстро, как было.
Андрей aka_jedi
Вчера, 14:23
самое лучшее место в городе для ЗАГСа
Марина Shusha
Вчера, 19:15
Как жаль, что не приживается у нас сохранение старой атмосферы. Круто было бы восстановить оформление образца 1966 года, а еще и фильмы бы советские крутить..буфет с молочным коктейлем и бутербродами с сыром и колбасой..и афишу на улице поставить, как в старые добрые времена...
Cunami Cunami
Вчера, 20:36
Самое плохое место для ЗАГСа.
ЗАГСу вообще место на окраине, где рассыпанный рис, конфеты и битое стекло не будут портить вид города, и легко организовать стоянку лимузинов. И где толпы ждущих церемонии, и толпы уже отцеремоненных не будут мешать отдыхающим на площади.
Выпорхнули из лимузина на пл.Ю., собрали восхищенные взоры гуляющей публики - и отличненько, самое то.
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