Будет ли сохранён внешний облик «Электрона»?

Снаружи здание сохранят в тех же размерах и цветовых тонах. Витражи на фасаде будут новые, более современные, но похожие на старые и тех же размеров.

Сменят и вывеску «Кинотеатр «Электрон», но обещают выполнить новую в максимально похожем дизайне. Во всяком случае, тем же шрифтом. На новой вывеске не будет привычного элемента оформления — стилизованного электрического разряда на букве «Э». «Это тяжело смотрится», — объяснили владельцы здания. Прежнюю вывеску оставлять нельзя, поскольку она совсем устарела и износилась. Новую должна ещё согласовать Москомархитектура.

«Для всей нашей команды очень важно сохранить историческую ценность здания и всем привычную и узнаваемую вывеску «Электрон», отметили в «Опоре».