Откуда попадают на прилавки продавцов крюковского рынка мясо и рыба, овощи и фрукты, мед, грибы и ягоды, как их проверяют, как защищают покупателей от обмана, и что происходит в связи с коронавирусом — всё это корреспондент «Зеленоград.ру» выяснил, побывав на зеленоградском рынке.
Торговля в шатрах и на улице имеет статус региональной ярмарки. А торговый центр «Авангард» — это розничный сельскохозяйственный рынок. Вся пищевая продукция, поступающая и на ярмарку, и на сельхозрынок, проходит сплошной входной контроль государственной ветеринарной службы.
После смены на рынке в 2018 году управленческой команды, там сложилась новая практика организации торговли и её контроля. В частности, работает служба дежурных администраторов. Это четыре сотрудника, которые присутствуют на рынке каждый день и находятся в основном в торговых зонах. Они подчиняются непосредственно директору рынка. Дежурные администраторы контролируют соблюдение правил торговли, занимаются выборочными проверками, следят за хранением продуктов и чистотой, разбирают конфликты, выносят решения по жалобам покупателей. «Покупатель всегда прав», комментирует этот процесс директор Крюковского рынка Михаил Лебедев.
На рынок привозят в основном мясо промышленной выработки — то есть, закупленное у оптовиков. Но есть и фермерское. Это не значит, что всё оптовое мясо не фермерское, а заводское. Просто его продают не сами фермеры, а перекупщики. «Фермер не может и производить, и продавать, невозможно доить корову, делать масло и одновременно стоять неделю на рынке, — говорит директор рынка. — Арендаторы ездят по фермерским хозяйствам, покупают продукцию, такой эксклюзив действительно есть».
Проверкой всей животной и растительной продукции занимается государственная лаборатория ветеринарно-санитарной экспертизы зеленоградской Станции по борьбе с болезнями животных (СББЖ).
Если на рынок привозят тушу, то экспертиза делается в полном объеме: проверяют лимфоузлы, голову, туловище, внутренние органы животного. Берутся пробы мяса для исследований — в частности, на свежесть и радиационный фон. Конечная цель исследований — не допустить, чтобы на прилавок попало непригодное в пищу мясо. Болезней у животных может быть множество, в том числе опасных для человека паразитарных.
Несколько лет назад были случаи, когда привозили зараженное, испорченное или поврежденное мясо, рассказала заведующая лабораторией Нина Витюгина. Если испорчено сильно, то утилизируют — отправляют на сжигание. Если слегка — на колбасную промышленную переработку. «Даём гарантию, что на рынке чистое натуральное мясо», заверяет завлабораторией. Кстати, на наличие антибиотиков и различных добавок мясо тоже проверяют.
Любое мясо приходит на рынок после первичной проверки — неважно, с мясокомбината оно или от оптовика. Промышленное мясо, как и другие продукты, приходит уже с сопроводительными документами, они проходят через автоматизированную информационную систему «Меркурий». Специалистам ветеринарно-санитарной экспертизы надо сверить их и проконтролировать, в каком состоянии продукт поступил и как дальше хранится. Заключение ветслужбы дается на каждую продовольственную партию после исследования проб.
Есть внешние признаки, которые могут насторожить специалистов. Например, гематома на мясной туше, перебитые ноги. Животное само по себе было здоровым, но его часть непригодна для употребления в пищу, так как мышцы пропитались кровью.
Молочные продукты исследуют на кислотность, жирность, фальсификацию. Растительную продукцию проверяют, среди прочего, на нитраты и радиацию. Здесь нарушений больше. Как-то изъяли 86 килограмм радиоактивной черники, её утилизировали через предприятие «Радон». Была партия радиоактивных лисичек, причём «фонила» сильно. На радиоактивность продукцию проверяют, если товар пришел из неблагополучных по радиации регионов. Таковых много, в частности, Тверская, Калужская, Липецкая, Брянская области.
Мёд проходит восемь исследований. «Медовики привозят свою продукцию, очень хорошую. Из Приморского края, например. Это не поддельный, чистый и вкусный мёд», говорят специалисты.
На прошлой неделе в магазинах был ажиотаж — из-за паники в связи с коронавирусом люди скупали продукты. Вырос поток покупателей и на рынке — в будние дни народу было как в выходные. Во вторник 17 марта в продуктовом шатре торговцы массово подняли цены на мясо вдвое, до 900-1000 рублей за килограмм. В администрации рынка говорят, что это продолжалось около часа, а потом арендаторов заставили вернуть обычные цены, не допустив, чтобы те наживались на панике. Можно предположить, что отпускные цены взвинтил основной поставщик — агрокластер «Фуд Сити», — но нет, арендаторы сделали это по собственной инициативе.
Администрация мониторит отпускные цены на оптовых базах поставщиков и сверяет их с товарно-сопроводительными документами своих арендаторов. Потому что можно, условно говоря, «нарисовать» в этих документах любые цены — «купил за 20 рублей, продаю за 21». Впрочем, арендаторы тоже иногда жалуются, что у оптовиков ценники меняются буквально за пару минут.
Обмер, обвес, обсчет и подсовывание испорченного товара караются. Раньше был повальный обман покупателей, говорят в администрации. Плюс некондиционный товар. А сейчас этого почти нет. Почти — потому что-то всё-таки бывает. Например, недавно в «Курином домике» на бумажных ценниках были одни цены, а на весах «забиты» другие, более высокие. Покупательница заметила это и обратилась к дежурным администраторам. Те провели проверку, вынесли решение в пользу покупателя, это заняло примерно полчаса. Арендатору пока вынесли предупреждение.
А в другом случае арендатора оштрафовали на пять тысяч рублей. Мужчина покупал огурцы, отвернулся, и продавец подложил ему подпорченные огурцы. Покупатель заметил, попросил заменить на нормальные. «Начал хамить, — описал покупатель поведение продавца. — Спрашиваю у него номер палатки, чтобы сообщить в администрацию рынка. Мгновенная неадекватная реакция, в виде угроз и оскорблений». Мужчина пошёл в офис администрации (он находится на рынке), рассказал, что произошло. «Приняли меня как почетного гостя. Мгновенно приостановили деятельность палатки. Владельца вызвали, он что-то там промямлил. Извинился. Сейчас приходит на WhatsApp — [арендатор] получил штраф 5000 рублей».
Ещё на рынке проводят проверочные контрольные закупки по предписанию директора. Приглашают представителя общественности, выдают ему меченые деньги, он покупает товар, а потом подходит дежурный администратор и проверяет — нет ли обсчета, обвеса и некондиции.
Если весы стоят так, что их показания не видны покупателю, то продавец обязан поставить выносное табло. Если его нет, и окно с показаниями загорожено фруктами или овощами, это нарушение — арендатора штрафуют на 5-10 тысяч рублей.
Обсчитывать покупателей торговцам сейчас невыгодно — разорится на штрафах, утверждают в администрации рынка. В большинстве случаев прав покупатель, и ему не надо доказывать свою правоту, достаточно его слова. К тому же есть видеокамеры.
6 марта администрация рынка получила предписание Роспотребнадзора — в нём по пунктам расписано, что, как и с какой периодичностью надо мыть, чистить, дезинфицировать в текущей карантинной ситуации. В частности, надо приобрести дополнительные бактерицидные светильники, дезсредства, диспенсеры, антисептики и медицинские маски. В том числе десять бактерицидных светильников с защитным экраном для торговой зоны — их можно включать в присутствии продавцов и покупателей. Всё это было сразу заказано в «Комусе», но из-за резко возникшего спроса и ажиотажа рынок получил маски и перчатки только 20 марта.
Пол в торговых шатрах моют каждые полчаса, на воздухе работает клининговая уличная бригада. Но такой график был и до коронавируса. Сейчас дополнительно два раза в день пол моют с хлоркой, обрабатывают поверхности дезраствором. Работает клининговая уличная бригада уличная, в шатрах и авангарде. У них есть поломоечная машина, пылегрязеводосос и дезинфицирующие средства. Дезинфекцию добавляют в воду умеренно — чтобы не было специфического запаха. С грязезащитных ковриков возле входов-выходов снимают пыль и грязь, чтобы они не попадали в торговую зону. Хлорку также насыпают в лотки под уличными торговыми палатками.
«Это не „показательные выступления“ в связи с вашим визитом, все покупатели могут проследить, как часто мы убираем», говорят администраторы. При плюсовой температуре воздуха начинают мыть асфальт на улице. Летом, между прочим, мыли с шампунем.
Персоналу офиса, администраторам, арендаторам и уборщицам каждый день меряют температуру тела бесконтактным градусником-«пистолетом». Если температура выше 37 градусов, человека отправляют домой, его рабочее место дезинфицируют. Администраторы посматривают на торговцев — здоровы ли на вид. Пока домой отправили только одного, с температурой 37,1.
Юлия Кравченко