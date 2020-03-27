Администрация мониторит отпускные цены на оптовых базах поставщиков и сверяет их с товарно-сопроводительными документами своих арендаторов. Потому что можно, условно говоря, «нарисовать» в этих документах любые цены — «купил за 20 рублей, продаю за 21». Впрочем, арендаторы тоже иногда жалуются, что у оптовиков ценники меняются буквально за пару минут.

Обмер, обвес, обсчет и подсовывание испорченного товара караются. Раньше был повальный обман покупателей, говорят в администрации. Плюс некондиционный товар. А сейчас этого почти нет. Почти — потому что-то всё-таки бывает. Например, недавно в «Курином домике» на бумажных ценниках были одни цены, а на весах «забиты» другие, более высокие. Покупательница заметила это и обратилась к дежурным администраторам. Те провели проверку, вынесли решение в пользу покупателя, это заняло примерно полчаса. Арендатору пока вынесли предупреждение.

А в другом случае арендатора оштрафовали на пять тысяч рублей. Мужчина покупал огурцы, отвернулся, и продавец подложил ему подпорченные огурцы. Покупатель заметил, попросил заменить на нормальные. «Начал хамить, — описал покупатель поведение продавца. — Спрашиваю у него номер палатки, чтобы сообщить в администрацию рынка. Мгновенная неадекватная реакция, в виде угроз и оскорблений». Мужчина пошёл в офис администрации (он находится на рынке), рассказал, что произошло. «Приняли меня как почетного гостя. Мгновенно приостановили деятельность палатки. Владельца вызвали, он что-то там промямлил. Извинился. Сейчас приходит на WhatsApp — [арендатор] получил штраф 5000 рублей».

Ещё на рынке проводят проверочные контрольные закупки по предписанию директора. Приглашают представителя общественности, выдают ему меченые деньги, он покупает товар, а потом подходит дежурный администратор и проверяет — нет ли обсчета, обвеса и некондиции.