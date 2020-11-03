На Крюковком рынке работали четыре шатра, они обозначены буквами А, Б (продуктовые) В, Д (вещевые). Сейчас закрыты А и Б. Часть торговцев переместилась в соседний шатер В — в основном это мясо-молочная продукция. Другая часть ушла в торговый центр «Авангард», расположенный здесь же, на рынке. А вещевая торговля перебралась в шатер Д — он самый большой.

Например, популярный «Тамбовский дворик» можно найти и в шатре В (там колбасная продукция) и в «Авангарде» (там мясо и сало). Рыбный отдел будет в «Авангарде» — там, где был La Mare. «Каравай» (хлеб, выпечка) находится в шатре В, а также в «Авангарде» рядом с отделом посуды и в автолавке рядом со Ждуном. Кондитерский цех «Александра» (торты, пирожные) переехал в шатер В. Там же теперь продукция сыровара Олега Сироты.

Продуктовые шатры планируется демонтировать в ноябре-декабре. Это нужно, чтобы освободить территорию рядом с железной дорогой для строительства МЦД-3 Зеленоград — Раменское. Этот масштабный проект затрагивает не только всю станцию Крюково — её ждёт реконструкция, — но и прилегающую территорию. Для этих же целей снесут 217 гаражей за рынком, на улице Панфилова.