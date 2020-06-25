Частью высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) станет «заход с Крюкова в Москву», сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. Построят ли на станции Крюково новые пути или используют существующие, не уточняется.

Об этом Хуснуллин заявил в интервью газете «Ведомости» и связал проект ВСМ с проектом «центрального диаметра» Зеленоград — Раменское (МЦД-3). «МЦД-3 уже строится, дальше идет определение трассировки [ВСМ], также обсуждается вопрос захода в Санкт-Петербург. Со стороны Москвы идет проектирование и строительство, со стороны Санкт-Петербурга прорабатывается трассировка и рассчитывается стоимость этих работ», — сказал о текущей ситуации вице-премьер.

Проект высокоскоростной магистрали Москва—Петербург возродили в прошлом году. Тогда обещали конкретизировать схему её прохождения до начала 2020 года. Ранее участки, зарезервированные под ВСМ, были обозначены в полосе отвода Октябрьской железной дороги возле станции Крюково со стороны «нового» города. В проектах 10-летней давности магистраль проходила через Крюково.