Частью высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) станет «заход с Крюкова в Москву», сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. Построят ли на станции Крюково новые пути или используют существующие, не уточняется.
Об этом Хуснуллин заявил в интервью газете «Ведомости» и связал проект ВСМ с проектом «центрального диаметра» Зеленоград — Раменское (МЦД-3). «МЦД-3 уже строится, дальше идет определение трассировки [ВСМ], также обсуждается вопрос захода в Санкт-Петербург. Со стороны Москвы идет проектирование и строительство, со стороны Санкт-Петербурга прорабатывается трассировка и рассчитывается стоимость этих работ», — сказал о текущей ситуации вице-премьер.
Проект высокоскоростной магистрали Москва—Петербург возродили в прошлом году. Тогда обещали конкретизировать схему её прохождения до начала 2020 года. Ранее участки, зарезервированные под ВСМ, были обозначены в полосе отвода Октябрьской железной дороги возле станции Крюково со стороны «нового» города. В проектах 10-летней давности магистраль проходила через Крюково.
Конкретики в словах вице-премьера мало. Как именно зайдет из Крюково ВСМ и возможно ли это без строительства новых путей, не уточняется. Пропускная возможность на существующих четырех путях от Зеленограда до Ленинградского вокзала исчерпана. Речь идет уже не только о пропуске электричками поездов дальнего следования (прежде всего «Сапсанов» — у них приоритет при разъезде), а о возможной отмене «Ласточек-экспрессов» из-за того, что они плохо совмещаются с будущим «тактовым» движением МЦД. Где конкретно сейчас строится МЦД-3, Хуснуллин тоже не сообщил. В начале июня в пресс-службе РЖД «Зеленоград.ру» сообщили, что «по линии МЦД-3 идёт разработка основных проектных решений».
В начале года РЖД обсуждали расширение Октябрьской железной дороги на въезде в Москву с четырех до шести путей.