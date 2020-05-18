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«Ласточки-экспрессы» до Ленинградского вокзала могут отменить с запуском МЦД-3 18.05.2020 ZELENOGRAD.RU

Сейчас ведутся предпроектные разработки будущего «центрального диаметра» Зеленоград — Раменское. Пассажиров электричек просят пройти развернутый опрос — что им нравится или не нравится в «Ласточках-экспрессах», идущих от Крюково до Ленинградского вокзала всего с тремя остановками. Пока это полуофициальное анкетирование, но в перспективе экспрессы вообще могут отменить.

Об опросе сообщила группа «Ленинградское направление», саму же анкету можно заполнить здесь. Это 20 коротких вопросов, призванных выяснить предпочтения пассажиров «Ласточек-экспрессов». Есть среди прочих вопрос: «Если экспрессы уберут из расписания, но при этом „Ласточки“ по обычным билетам ["Ласточки-комфорт» со всеми остановками] станут ездить чаще, то как вы оцените эти изменения?" Слово «уберут» при этом выделено в тексте. Можно оценить эту перспективу как положительную и отрицательную или предложить свой вариант ответа.

Судя по этому и ряду других вопросов (например, «Если бы на сегодняшний день в расписании не было экспресса „Ласточка“, на чём бы вы поехали?») сейчас просчитывается вариант отмены «экспрессов» в пользу «комфортов». Есть и вопросы об обычных электричках, но их со временем и так планируют полностью заменить «комфортами».

Опрос инициировало частное лицо — представитель Российского университета транспорта (РУТ, бывший МИИТ), и это пока «проба пера», черновой вариант из-за коронавируса и невозможности провести нормальный очный опрос пассажиров с определённой методологической выборкой респондентов.

Отмена «экспрессов» (7000-х поездов) вполне реальна, говорят в Октябрьской железной дороге. Прежде всего из-за того, что «экспрессы» и будущее движение МЦД плохо совмещаются на существующих четырех путях от Крюково до Москвы, пропускная способность которых исчерпана. Количество поездов дальнего следования и особенно высокоскоростных «Сапсанов» Москва — Петербург уменьшать пока не планируется. Электричкам в любом случае придется делить с ними пути. А приоритет при разъезде — у поездов дальнего следования.

МЦД-3 — это будущая единая железнодорожная линия, соединяющая Ленинградское и Казанское пригородные направления, от Зеленограда (или Алабушево) до Раменского. Раньше предполагалось, что «Ласточки-экспрессы» после запуска МЦД-3 будут ходить как сейчас — до Ленинградского вокзала и по средним скоростным путям. А обычные электрички станут электричками МЦД и поедут со всеми остановками по тем же, что и сейчас, крайним путям, но поворачивая после станции Рижская на Казанское направление. Оплата проезда в поездах МЦД — по более дешевым тарифам, чем нынешние пригородные, и по карте «Тройка».

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В феврале начальник Центра по развитию Центрального и Санкт-Петербургского транспортных узлов РЖД Олег Тони заявил о планах расширения ОЖД до шести путей. Но где конкретно, неизвестно, — «на въезде в Москву». Правительство РФ и РЖД возродили планы строительства высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва — Санкт-Петербург. Это специализированная двухпутная линия для движения поездов со скоростью 200-400 километров в час. В прежних проектах маршрута магистрали под эти пути был зарезервирован участок в полосе отвода железной дороги возле Крюково, со стороны «нового» города. Если построят ВСМ, расширять, возможно, ничего уже не понадобится, но сроки реализации проекта неизвестны.

Специалисты РУТ занимались проектированием пассажиропотока МЦД-1 и МЦД-2.

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Метки:
электричка, пассажирский транспорт, станция крюково, мцд, поезд "ласточка"
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Обсуждение
Roman Turaev
Вчера, 20:08
МЦД хоть и имеет тактовое движение, но скорость и соответственно время в пути очень долгое. От Крюково до ленинградского вокзала время в пути будет 50 минут и более. Это конечно много. Учитывая что большая часть людей едет именно до ленинградского вокзала и поскорее хочет добраться до работы то время в пути является
определяющим фактором. Многим нет нужды ехать дальше на Казанское направление и тем более в Раменки. Убрать или сократить экспрессы это плохая идея
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