Об опросе сообщила группа «Ленинградское направление», саму же анкету можно заполнить здесь. Это 20 коротких вопросов, призванных выяснить предпочтения пассажиров «Ласточек-экспрессов». Есть среди прочих вопрос: «Если экспрессы уберут из расписания, но при этом „Ласточки“ по обычным билетам ["Ласточки-комфорт» со всеми остановками] станут ездить чаще, то как вы оцените эти изменения?" Слово «уберут» при этом выделено в тексте. Можно оценить эту перспективу как положительную и отрицательную или предложить свой вариант ответа.

Судя по этому и ряду других вопросов (например, «Если бы на сегодняшний день в расписании не было экспресса „Ласточка“, на чём бы вы поехали?») сейчас просчитывается вариант отмены «экспрессов» в пользу «комфортов». Есть и вопросы об обычных электричках, но их со временем и так планируют полностью заменить «комфортами».

Опрос инициировало частное лицо — представитель Российского университета транспорта (РУТ, бывший МИИТ), и это пока «проба пера», черновой вариант из-за коронавируса и невозможности провести нормальный очный опрос пассажиров с определённой методологической выборкой респондентов.

Отмена «экспрессов» (7000-х поездов) вполне реальна, говорят в Октябрьской железной дороге. Прежде всего из-за того, что «экспрессы» и будущее движение МЦД плохо совмещаются на существующих четырех путях от Крюково до Москвы, пропускная способность которых исчерпана. Количество поездов дальнего следования и особенно высокоскоростных «Сапсанов» Москва — Петербург уменьшать пока не планируется. Электричкам в любом случае придется делить с ними пути. А приоритет при разъезде — у поездов дальнего следования.

МЦД-3 — это будущая единая железнодорожная линия, соединяющая Ленинградское и Казанское пригородные направления, от Зеленограда (или Алабушево) до Раменского. Раньше предполагалось, что «Ласточки-экспрессы» после запуска МЦД-3 будут ходить как сейчас — до Ленинградского вокзала и по средним скоростным путям. А обычные электрички станут электричками МЦД и поедут со всеми остановками по тем же, что и сейчас, крайним путям, но поворачивая после станции Рижская на Казанское направление. Оплата проезда в поездах МЦД — по более дешевым тарифам, чем нынешние пригородные, и по карте «Тройка».